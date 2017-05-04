Плагиат или мавпування ? Чему учить предпринимателя?

Ширится у нас плагиатное движение. Началось все с меломанов. Воровали все, что плохо лежит, вернее, хорошо звучит. Быстро вышли на первое место в мире. Немного успокоились – и мы не лыком шиты. Забыли при этом хоть что-то уплатить обокраденным. Задумались, что бы и у кого бы что-то еще украсть.

Нашли достойный объект – стали воровать компьютерные программы. Придумали даже увлекающие игры – программа еще в голове автора – ан нет, она уже у всех жителей страны на компьютерах. Закрепились на одном из первых мест в мире по общему мнению общины айтишников.

Осмотрелись, вроде уже и воровать нечего. Решили, что надо разобраться с производством. Просто воровать технологии, оборудование, катализаторы и т.п. некрасиво - пахнет промышленным шпионажем. Могут не понять. Решили использовать китайский подход к плагиату – воровать все подряд и при этом не оглядываться. В Украине даже название придумали для этой технологии плагиата –“мавпування”, вспомнив нашего дарвиновского родственника.

Всполошились народные депутаты, освоили плагиат, а живем плохо. Не у всех еще руль от ”бентли” в руках и “хатынок” мало понастроили на лазурных морях – океанах. Пора воровать в успешных странах законы - эти пресловутые “своды обязательных норм и правил, регулирующих общественные отношения - Википедия“. Да и науку не забыть почистить – ведь и там “научный закон — фактологически доказанное утверждение (в рамках теории, концепции, гипотезы), объясняющее объективные факты; либо некое явление, обладающее общностью и повторяемостью, зафиксированное и описанное”. Ну как такое чудо – юдо не украсть! Вот бы хорошо при этом как-то улучшить жизненный уровень у ворующих. Придумали, и стимул появился! Началась новая плагиатная эпоха, когда воровство защищено не одним, а несколькими ноу –хау. Начали со стандартов, ГОСТов, к примеру.

Был у тогда еще нашего “старшего брата” ГОСТ на бензин. Хороший был ГОСТ, обеспечивал человеку безболезненную жизнь, бензола там должно было быть до 1 процента. Все, как у евробуржуев! Ни тебе рака, ни наркозависимости. Сначала ГОСТ просто украли. Впрочем, почти сразу название изменили – стали продавать на заправках не бензин, забыть это слово приказали, а “топливо моторное”. А потом второе ноу – хау - перевели на державну мову. Попробуй узнай, что украдено! А потом всего лишь одну строчку вымарали – о предельно допустимом содержании проклятого бензола ( канцероген, наркотик). А. может, просто забыли напечатать. И зачастили к бензозаправкам сначала по ночам , а потом и средь бела дня цистерны с бензольными отходами коксохимпроизводств, которыми “разбодяживали“ нормальный, безопасный для жизни бензин, да так, чтобы в нем побольше бензола было, дабы крепче дух у водителя и пассажиров забирало и не засиживались чтобы они на белом свете. И надобность в пенсионной реформе отпадет тогда, а уж о пенсионном возрасте и вспоминать никто не будет.

А ряды плагиаторов все ширились. Вот и реформаторы наши вздрогнули. Первый из них, прирожденный плагиатор, бывший комсомолец, а потом процветающий банкир, решил использовать уже не плагиат, а его извращение – мавпування. Все, что позволили ему, высмотрел в загнивающих странах, как уже стало само собой разумеющимся, перевел на державну и впарил ошалевшим от счастья депутатам, пообещав дальнейшее осчастливливание. Решил начать с образования молодежи и увеличения концентрации гормонов счастья у стариков. Ан нет, что-то не сложилось. Не сработало мавпування отчего-то. И тогда мудрейшие наши властелины решили, что метод мавпування не годится, нужно обратиться к дарвиновским первоисточникам и их пригласить заняться реформированием. И наприглашали тьму – тьмущую, силу – силенную первоисточников реформ к нам, стали кормить их, как на убой, лучшими в мире кондитерскими изделиями. И опять что-то не сложилось, не той ориентации варяги оказались, финансовые потоки стали не в ту степь двигать. Быстро сбежали, ибо потоки оказались не столь щедрыми, как им хотелось.

Дынеголовые ученые, которые отчего - то долго выжидали, тут тоже всполошились. Зазвенели мозги от напряжения. И придумали новый закон – на каждый плагиат должен быть свой антиплагиат. И его можно использовать вместо дорогой рекламы себя дорого в качестве борца за правду. Раздражает, к примеру, политик или тот же ученый, растет у него рейтинг. Ату его! Запустим его бессмертные речи или творения в машину, да сравним со словарем Ожегова или, еще лучше, Даля. А ученого – математика продегустируем с помощью таблицы умножения. Измажем грязью, а сами при этом чистюлями окажемся. И народу приятно, и сам – не в проигрыше.

Самое интересное, что знатоки плагиата предвещают скоро его новую волну, которая позволит, наконец, вылезти нам из той ямы, в которую затянули нас плагиаторы и из которой мы никак не можем выбраться, ибо уже все объекты и методы плагиата использовали, а своих так и не придумали. Оказывается далеко за океаном только - только избранный Президент самой процветающей страны решил, что процветание происходит не так быстро, как хотелось бы, и решил тоже прибегнуть к хорошо отработанными многими странами методам поправления своей реальной экономики – привлечь для этого средний класс, который еще не все свои резервы использовал и организовать бум среднего и малого бизнеса, дав для этого все нужные и ненужные преференции.

Этот прием много лет активно пропагандируется и в нашей стране. Выжидают и депутаты – плагиаторы и политологи - антиплагиаторы. Ждут, видимо, что получится у нового Президента за океаном. Так условия – не равны. У него в стране и так все хорошо. Не та база для сравнения. Это вам не со словарем Даля сравнивать.

А если без иронии и ерничанья, уже многие у нас просто криком кричат. Давайте хоть немного поживем своим умом, не воруя, не плагиатничая, не мавпуя. Ведь испокон века наша страна была славна великолепными производственными специалистами, талантливыми земледельцами, программистами, строителями, просто мастеровыми людьми. Сегодня многие из этих талантливейших людей не нашли себя и уныло бродят по неработающим заводам, около опустевших магазинов и просто зданий, которые сотнями построены нуворишами и ожидают лучших времен. А тут еще появились тысячи молодых демобилизованных воинов АТО, так и не успевших приобрести специальность и оставшихся без крова, а зачастую, и без куска хлеба. Любая другая страна, имеющая огромное количество свободных людей работоспособного возраста, свободных производственных и непроизводственным помещений, практически любое сырье без каких-либо попыток мавпування или плагиата вырвалась бы из оков нищеты очень быстро.

А дальше уж совсем всерьез. Почему ничего не получается, несмотря на обилие речей, призывов, обещаний нашей власти, у нас с развитием среднего и малого бизнеса, реанимация и развитие которого, в самом деле, видимо является единственным путем для того, чтобы выйти из кризиса? Думаю, мешают легенды о том, что, вот мы совсем скоро победим проклятую коррупцию и тогда всерьез займемся СМБ. Думаю, что коррупция так глубоко и повсеместно проникла в нашу жизнь, что победа над ней случится нескоро и к тому времени заниматься СМБ будет просто некому.

Все же попробуем еще раз, пусть в последний раз, смавповать , заняться плагиатом. Вспомним, с чего начинали все успешные страны, которых спас СМБ. Правильно, с обучения будущих предпринимателям азам, а потом и искусству современного бизнеса. И, здесь, вынужден обидеть наших уважаемых экономистов. Для успешного предпринимателя успешным является отнюдь не только глубокое знание законов экономики, а также совсем другие знания и, главное, свойства сознания. Уж так случилось, что много лет жизни я совмещал науку и производство и пришел к нетрадиционным сейчас выводам об особенностях современных предпринимателей, работающих в сфере реального (не коммерческого) бизнеса.

У нас пока коммерсанта, спекулирующего любыми товарами и ничего не производящего, явно ошибочно называют бизнесменом. В успешных странах торгаша называют торгашом (иногда “купи - продай”), а того, кто что-то нужное людям и пользующееся спросом на рынке производит, называют бизнесменом и создают ему наилучшие условия, всячески помогают ему в работе. Сознание у коммерсанта и бизнесмена различается. У последнего гораздо сильнее развиты такие черты сознания, как критицизм, креативизм, конструктивизм. Можно ли именно эти черты развивать у нынешних безработных молодых людей, которых хотелось бы обратить в новую веру, научив заниматься созидательным средним и малым бизнесом? Уверяю Вас, читатель, можно и нужно. Прошу, умоляю Вас, займитесь плагиатом, мавпуванням, называйте, как хотите, ну украдите, наконец, у меня те методы развития креативных способностей человека, которые я придумал, многократно описал, в том числе, и в этом блоге, в статьях, книгах, а также читая уже более 10 лет авторский курс лекций “Инженерно –технологический бизнес”, создав более четырех сотен изобретений и патентов и коммерциализировав, как сейчас принято говорить вместо “внедрив”, многие из них в производство.

Что касается обучения бизнесу, то здесь тоже много можно и нужно украсть, смавпувать из того, что придумано не только мною, но и многими энтузиастами в нашей стране.

1. Прежде всего, при обучении нужно сразу переформатировать задачу. Человек не должен начинать заниматься бизнесом для того, чтобы лично разбогатеть. Это практически невозможно ибо то, что он произведет, просто не будет куплено нищими людьми.

2. Нужно сразу готовить обучаемого к тому, что нужно заниматься только такими проектами, которые будут способствовать устойчивому развитию общества, страны, социума, людей, и его бизнеса в том числе. Для этого надо его обучить, заставить понять концепцию устойчивого развития (КУР), принятую уже более 20 лет назад всем человечеством и почти неведомую в нашей стране.

3. К сожалению, знать общую идеологию КУР мало, надо глубоко изучить, понять, принять средства и методы ее обеспечения. Исследований в этой области явно недостаточно. Я использую в своих работах и в обучении студентов такие следующие средства и методы: анализ жизненного цикла, системный анализ, включающий декомпозицию системы, поиск и последующую работу на лимитирующем уровне, анализ синергетических зависимостей между подсистемами, кластерный подход, придуманный нами индустриально – аграрный симбиоз, внутриуровневую и межуровневую рециркуляцию и др.

4. Нужно сразу четко определить цель всей этой работы с системой. А цель – одна. Она ясна и понятна – оптимизация. Но ею невозможно заниматься, если с самого начала не определить ее задачи, т.е. определить критерии оптимизации на каждом иерархическом уровне системы и, прежде всего, на, так называемом, лимитирующем, определяющем уровне.

5. Критически и креативно мыслящий человек никогда не остановится только на фиксировании недостатков системы. Он обязательно попытается найти (если его этому научат) лимитирующий уровень, а дальше отметет все лишнее и ненужное и займется гармонизацией системы именно на этом уровне. И этому тоже приходится учить, как и скрупулезно пополнять запас знаний у обучаемого режимных и конструктивных методов оптимизации, который будет потом пополняться у него всю сознательную жизнь.

6. Будущего предпринимателя нужно обучить целому ряду методов, развиваемых экономическими науками. Он должен, используя принципы, развиваемые инновационным и инвестиционным менеджментом, суметь перейти от своих пусть даже самых креативных решений к конструктивным, опираясь на методы бизнес – планирования, грамотно оценивая риски, умело маневрируя возможностями диверсификации и т.д.

Можно и дальше продолжать перечень вопросов и наук, которыми должен владеть успешный современный бизнесмен, я это делал неоднократно в этом блоге. Но ясно одно, сами эти знания в голову будущему бизнесмену не придут. В университетах этому почти никогда не учат. Почему-то знание таких вопросов не входит в принятый у нас паспорт специалиста, да и предпринимателей у нас готовят в соответствии с последним перечнем специальностей только для торговли. Убежден, что нашей высшей школе вместо подготовки огромного количества ненужных в разрушенной промышленности страны экономистов пора всерьез заняться подготовкой предпринимателей для реанимации и устойчивого развития реальной экономики страны.