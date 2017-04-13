Реквием ”челнокам”, гимн технологическим бизнесменам

Наши энциклопедически образованные катастрофически расплодившиеся политологи на всех ТВ и радио каналах вещают о причинах глобального кризиса в нашей стране, как всегда, ничего не предлагая при этом. Чего только не наслушаешься… Не буду перечислять - формата блога , все равно, не хватит. Но мне как-то больше по душе мнение большинства западных специалистов, страны которых молниеносно проскочили ту фазу, на которой наша страна безнадежно застряла. Их диагноз прост и, почти наверняка, справедлив – мы сделали ставку на олигархический капитализм, а олигархов, к сожалению, ничего, кроме собственных карманов, не волнует, и они даже не скрывают этого. А нужно было, подсказывают нам, приструнить жадных олигархов, прежде всего, оттеснить их от всех рулей власти и сделать ставку на развитие среднего и малого бизнеса и власти народа, как это сделало большинство ныне вполне успешных и быстро развивающихся стран, а также реализовать, наконец, общепринятый в мире принцип “власть над властью”.

Но, вот беда, предприниматели у нас не те. По какой-то иронии у нас ими, а еже и субъектами среднего и малого бизнеса и физлицами – “предпринимателями” (или как их еще называют ФЛП у нас именуют торгашей – спекулянтов “купи - продай”, ни гвоздя в жизни не забивших, парикмахеров, маникюрш, массажисток, изготовителей пельменей и вареников, чебуреков, наполненных сомнительного происхождения требухой (которых в свое время много появилось, вдохновленных нынешним теоретиком бизнеса и автором концепции 5.10, плодовитым блогером Г.Балашовым ). И еще, по общему мнению наблюдателей “из-за бугра”, они ко всему еще и дремуче невежественны в премудростях даже торгового предпринимательства, не говоря уже о производстве чего - то пригодного для жизни или хотя бы продажи на рынке.

Что касается руководителей всех уровней власти, они тоже оказались дремуче невежественными и руководствуются знаменитым указанием Ленина о том, что “каждая кухарка должна уметь управлять государством”, забывая о том, что этим премудростям еще надо ее обучить. Посмотрите хотя бы, что ухитрились ленинские кухарки натворить с нашим высшим образованием, и как они сейчас столь же успешно разрушают среднюю школу.

Но, хватит о грустном. Пора обсудить какие-то конструктивные идеи выхода страны из клинча. Классики учат нас, что искусство бизнеса - обратить недостатки в достоинства, поражение – в победу. Попробуем проверить справедливость этого положения на совсем недавних решениях власти, придумавшей р епрессивные изменения в порядок налогообложения ФЛП, а именно в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Ранее в Украине ты мог быть предпринимателем, не работать, не платить налоги, только время от времени подавать отчетность. Теперь всем, даже тем, кто не работает, придется платить единый социальный взнос - условно говоря "на пенсию". Причем поднялся налог заметно - в два раза. Реакция была ожидаемой - несколько сотен тысяч закрыли свой бизнес. Какие физлица - предприниматели ( ФЛП ) закрылись? Преимущественно коммерческие, те самые “купи – продай “, которые не умеют строить собачьи будки, что сильно обеспокоило нашу власть… Но это, в самом деле, ни для кого, кроме власти, конечно, не было неожиданностью.

Несколько раз, в рамках НАТОвских научных программ я посещал Стамбул. В каждое посещение он был совершенно другим. Сначала казался большим восточным базаром - многолюдным, шумным, веселым, ярким, с очень интересными персоналиями – типажами. Потом он стал более строгим, менее людным. А в последнее посещение - пустынным, мрачным, малолюдным. Торговые площади и огромные склады исчезли, туристов тоже стало мало. Особенно заметны были эти изменения в аэропорту. Исчезли “челночники”, люди с ”кравчучками” и тележками побольше, одним словом, ФЛП – коммерсанты . Спросил у местных о причине этих изменений. Ответили - укрупнение производств ширпотреба в Турции, вытеснение ”челночников” оптовыми торгашами. И, вот теперь, произошли репрессивные изменения в порядок налогообложения ФЛП, а именно в законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Первыми возмутились, конечно, многочисленные эксперты, вскричав, что власть сознательно "малый бизнес убивает" и что она, якобы, не дает простому предпринимателю работать. В самом деле, действия власти очень напомнили ее необдуманные решения по лишению пенсии работающих пенсионеров, которые не так давно добили высшую школу.

И вот теперь представим, как бы сложились дела, если бы эксперты не стали скрупулезно считать десятые доли от процентов ФЛП, свернувших свой бизнес и лить крокодиловы слезы о погибающем СМБ, а предложили, якобы вред, превратить в пользу. Вот бы чиновники пропустили очередь ФЛП, выстроившуюся за индульгенциями – документами о ликвидации бизнеса, вначале через торжественный зал, где бы злосчастному (но, между прочим, прошедшему через огонь и медные трубы современной рыночной экономики) ФЛП предложили не закрывать свой бизнес, а, вместо неприбыльной сегодня по многим причинам торговли, заняться производством пусть пока несложной, но реальной продукции. И не просто предложили бы “взагали”, а ознакомили с десятками проектов высокой степени готовности, с бизнес – планами, с предложениями местных, не очень наглых и привередливых инвесторов (которые тоже не знают, куда сегодня вложить свои праведные и неправедные деньги). А еще предложили бы реальных партнеров для создания кластеров, чтобы реализовать выбранный проект. И познакомили бы с учеными и изобретателями, которые уже имеют решения и готовы начинить выбранный проект инновационным содержанием – оказывается неинновационный проект будет недостаточно прибыльным и не очень динамичным в развитии. И предложили бы узнать о законах синергетики и в соответствии с ними найти, к примеру, изготовителя оборудования, который может слиться с ними в экстазе успешного бизнеса. А еще предложили бы пусть не очень большой, но стартовый капитал, на который, якобы, и деньги наша власть уже припасла. А еще и ярмарку специалистов к этим событиям университеты подгадали бы… Но, самое главное, предложили бы БЕСПЛАТНО подучиться премудростям реального производственного технологического бизнеса у профессионалов, которых у нас достаточно, тем более, что и для этого мудрая наша власть деньги уже припасла и мечтает, что найдутся люди, которые возьмут их у центров занятости, военкоматов и т.п., чтобы они не утекали неизвестно (вернее, известно) куда. Может тогда на входе в индульгенционные пункты очередь ФЛПшников сильно поредеет, не только китайские товары на полках магазинов появятся, количество молодых безработных бездельников на площадях поуменьшится, злосчастные пенсионеры вспомнят вкус мяса, и, вообще, жизнь станет веселее.

Скажете, размечтался, мол… Да, размечтался! Но, ведь, у нас все, абсолютно все есть для этого. Учителя – родители меня с детства учили не врать, поверьте, и сейчас не вру. Сам, как могу, активно участвую во многих из перечисленных выше пунктов возрождения среднего и малого бизнеса. По крайней мере, несколько десятков реальных проектов для ФЛП подготовил и пока заставляю студентов делать под них бизнес – планы и всякие расчеты риска и, при необходимости, инженерные выкладки. Но, главное, уже обучаю бывших и будущих предпринимателей, а также своих студентов основам теории и практике среднего и малого бизнеса на лекциях по курсу инженерно – технологического бизнеса, между прочим, едва ли не впервые в Украине (кейс с учебно – методической документацией по этому, на мой взгляд, очень нужному будущему специалисту реальной сферы экономики, курсу есть на сайте университета) на тренингах и коучингах.

Нет у нас только одного - менеджмента, управления всем этим процессом возрождения или становления реального не торгового бизнеса. Каждый из нас, кто уже пришел к пониманию необходимости изложенного выше, самостоятельно занимается тем, что умеет и что, конечно, нужно. Одно у нас замечательно – власть этому не мешает, не противится, отучила обращаться по любому вопросу к ней. Занята другими делами, не до этого ей, все труднее ей, бедной, найти достаточно прибыльное дело, которое обеспечит ей безбедное не нищее существование. Так, может пора объединить усилия власти и народа в порыве восстановления реальной экономики страны и ее устойчивого дальнейшего развития. Может, займется власть менеджментом ? И наполнится тощий бюджет страны, а власть почти честно разбогатеет, занимаясь менеджментом в выгодных проектах, и народ потупленную голову поднимет. Может, читатели тоже задумаются об этом и займутся вместо алармистских рыданий полезным делом ? И тогда мне придется сменить название моего блога “Глас вопиющего” на какое-нибудь более оптимистичное. А в заключение информирую вас, уважаемые читатели, что подготовил специальный цикл тренингов и для наших горе – чиновников, которые слыхом не слыхивали о такой науке, как “технологический бизнес” и для будущих субъектов реального СМБ и для демобилизованных АТОшников, и для переселенцев, и для растерянных выпускников университетов специальный цикл из 8 авторских тренингов “Технологический бизнес – основа преобразования реальной экономики Украины”. Цель этого проекта - содействовать решению основной стратегической задачи в кризисных условиях - реализации принципов устойчивого развития с решением экономических, социальных и экологических проблем за счет превращения среднего и малого бизнеса в технологический бизнес, использования рыночных механизмов хозяйствования на базе системного анализа, синергии и современных информационных технологий. Вот темы этих тренингов :

1. Средства и методы технологического (не коммерческого) бизнеса.

2. Школа изобретательства для молодежи.

3. Коучинг для демобилизованных воинов АТО и переселенцев по выбору и подготовке к реализации проектов развития реального бизнеса.

4. Системный анализ и синергия в реальном бизнесе.

5. Информационные технологии в бизнесе.

6. Индустриально - аграрный симбиоз - основа технологического бизнеса в аграрном секторе.

7. Критическое и креативное мышление в изобретательстве и технологическом бизнесе.

8. Менеджмент энергоресурсосбережением.

Содержание каждого из 8 автономных тренингов, объединенных одной задачей в тренинговый цикл, можно найти в Интернете.

Если же ваши амбиции столь высоки, что вы не считаете возможным посещать всякие там тренинги, вы можете повысить квалификацию в области реального технологического бизнеса, не вставая с дивана, если почитаете мою книгу - учебное пособие по курсу “Теория технических систем” (420 стр.), которую можно совершенно бесплатно скачать с любого из моих сайтов или с сайта дистанционного образования УДХТУ. В этой монографии, которая была издана в 2016 году почти одновременно в Германии и нашим университетом , даны теоретические основы системного анализа и синергии, описаны новые эффективные аппаратурные и технологические средства и методы совершенствования промышленных установок в химии и смежных отраслях производства. В книге освещен широкий круг вопросов технологического бизнеса и технологического преобразования реальной экономики, применительно, прежде всего, к химическим производствам. Использованы, в основном, результаты моих собственных научных разработок и их коммерциализации. В основе монографии лежит использование идеологии системного анализа. Впервые показаны возможности синергии как инструмента, средства и метода обеспечения гармонии и принципа соответствия не только в реальной экономике, но и в политике, бизнесе, вообще, в нашей многообразной жизни. Предложена, развита и всесторонне использована новая синергическая концепция креативности, которая основана не на случайном поиске решений методом проб и ошибок, не на плагиате у Природы ее решений («Синектикс»), не на выявлении, а потом разрушении, преодолении, устранении, уничтожении противоречий (подход ТРИЗа), а на концепции объединения, взаимодействия, создания и усиления гармонии технических систем. Такой подход позволил мне создать принципиально новую технологию изобретательства и разработать новую концепцию и эффективную технологию креативного образования. Кроме студентов, пособие может быть полезным ученым, специалистам инженерного профиля, предпринимателям, молодежи, тяготеющей к технологическому инновационному бизнесу.

Если и эта аннотация не вдохновила Вас подучиться, может вам поможет принять правильное решение перечень глав книги :

1. Общие сведения об инженерных средствах и методах оптимизации химико-технологических систем (ХТС). Введение в системный анализ. Экологичность и энергоэффективность ХТС

2. Определение и свойства технических систем. Основы системного анализа

3. Еще немного о системном анализе – начале начал

4. Принцип гармонии систем. Синергия. Бизнес–аспекты

5. Синергическая гармония технологии и оборудования

6. Каждому болту своя гайка. Как не изобретать велосипед

7. Совершенствование газожидкостных систем

8. Гармония колебаний – оружие синергии

9. Креативность при создании технических систем

10. Развитие капиллярных технологий

11. Гибкость химико-технологических установок.