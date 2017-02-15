Власть над властью. Уроки майданов





Наткнулся в Интернете на информацию о том, что скоро грядет майдан, который “начнется возле монумента героям "Небесной Сотни", чтобы почтить их память и попросить у них прощения за то, что их предали и согласились "жить по-новому", а не по идеалами той революции, за которую они отдали свою жизнь”. К сожалению, требования этого майдана остались прежними - “перевантаження влади”, а план действий ограничился планом перемещения участников Майдана по Киеву. И вспомнилось, как совсем недавно в разгар последнего Майдана позвали меня ребята – активисты, начитавшись моих статей в этом блоге из серии ”Власть над властью”, и я пытался рассказать им о том, как обеспечить эту самую власть народа над теми, кого они избрали во власть, и не дать им превратиться в тех же узурпаторов власти и коррупционеров, которых они хотели сменить. Говорил о том, что они ушли от «мауглианского» и совкового догматического уровней развития сознания и впервые в нашей стране массово достигли критического уровня. И это замечательно, осталось – де совсем немного - перейти на ступень конструктивного уровня развития сознания. Надо выработать совместные конструктивные решения, что делать для управления выбранной майданом власти после майдана. К сожалению, ребята пояснили мне, что не это их цель, и что они будут дальше развивать сознание активистов Майдана, обратившись к классике, для чего они уже, дескать, поставили на площади фортепиано, патриотически окрасили его и исполняют на нем классические произведения для поднятия духа народа. Мои осторожные замечания о том, что надо бы что-то еще, более серьезное предпринять, к сожалению не заинтересовали инициаторов встречи. Напомнил я им также об уже избитой фразе Отто фон Бисмарка, рейхсканцлера Германии (1871-1890 гг.) : "Революцию замышляют романтики , осуществляют фанатики , а плодами её пользуются мерзавцы". Сказали, что знают об этом, но предложить ничего не могут. Рассказал я им тогда о системном анализе, синергетике, законах реформирования реальной экономики, роли среднего и малого бизнеса при этом, о технологическом бизнесе и необходимости взаимодействия с наукой. Говорил также о необходимости учиться всему этому, но, к сожалению, не нашли мы общего языка с инициаторами этой встречи. Что дальше произошло ? Все, как написал Бисмарк…

Это все - уже история. Но, судя по упомянутой информации, мало что изменилось и в идеологии нового Майдана. Ссылка на ”майданный” опыт Румынии (своего оказалось, мол, недостаточно), длинный перечень преступлений коррумпированной власти, уже совершенных и только запланированных, попытка объяснения наших неудач лишь одной причиной – «украинской национальной чертой, всем известной по принципу "моя хата с краю". А дальше - тишина… Нет ничего о том, что будет после Майдана… Может, пора заняться менеджментом властью, добиться реализации своих прав власти над ней. Ведь новая уже через несколько месяцев станет ничуть не лучше прежней…

И здесь хочу все же напомнить об одном из немногих достижений нынешней власти - успехах в области реализации ее децентрализации. Пусть она не завершена, пусть не всегда результативна, но ценно уже то, что центральная власть решилась поделиться значительной частью бюджетных средств с властью на местах и теперь осталось добиться, чтобы это стало серьезным стимулом не только для соответствующего перемещения на места коррупционных сделок, но и выполнения за счет целевого расходования финансовых средств важных реформ. Ведь, народу реализовать идеологию “власть над властью” гораздо легче и эффективнее именно на местах, работая с органами местного самоуправления. Это тоже очень трудно, и все же проще, чем решить эту задачу в масштабах всей страны.

Хочу в качестве примера привести одну историю, которая развивается (она далеко не закончена) в соседнем с моим Днепром городе – нашем экологическим побратиме, Запорожье. Несколько выдержек из местной прессы (срок давности публикаций 1 – 2 дня).

Сегодня на сайте Мэрии была отклонена экологическая электронная петиции. Вчера резко отключили вещание сессии, когда дошла очередь выступать представителям демократических сил, а сегодня городские власти отклонили петиции. О вопиющем случае цензуры на сайте мэрии «Акцента» рассказала один из авторов отклоненной петиции Татьяна Столяренко.

Вот такой ответ пришел Татьяне на электронную почту:

«Представленная электронная петиция« Заменить руководство Управления экологической безопасности Запорожье на профессиональных экологов »не соответствует п.2.2. Положение об электронных петиции, утвержденного решением Запорожского городского совета от 30.11.2016 № 101 «Об утверждении Положения об электронных петиции», а именно: петиция не может быть обнародована, если ее суть не соответствует полномочиям городского совета, или побуждает к превышению ее полномочий».

Сам текст петиции выглядел следующим образом:

«Городскому голове города Запорожье, депутатам Запорожского городского совета.

Обращение представителей общественности.

Группа профессиональных экологов, представителей общественности предлагает действенный подход к улучшению качества окружающей среды в городе Запорожье.

Посещая заседания постоянных депутатских комиссий, отслеживая эффективность решений, которые они принимают, а также дальнейшее их выполнение, представители общественности констатируют, что уровень исполнительной власти реально отстает от современных требований и запросов общества, а также стратегии эффективного менеджмента новой команды мэра. Депутаты постоянно ставят вопрос об эффективности и, главное, результативности городских программ и планов, а также об оптимальном использовании бюджетных средств, при этом руководители профильных департаментов и управлений дают годами заученные ответы и отписки.

Особенно акцентируем внимание на том, что в департаментах и ??управлениях еще остались руководители от предыдущей власти, которые ничего, кроме формального выполнения решений и «освоения» бюджетных средств не умеют и не делали, а также ничего не делают для реального решения существующих проблем в интересах развития города, чем дискредитируют мэра, а также всю исполнительную власть. Особенно остро эта проблема касается городского управления экологии и охраны окружающей среды.

Представители активной общественности не могут стоять в стороне и наблюдать, как каждый год на одни и те же мероприятия тратятся миллионы экофонда будто на «программное улучшение» окружающей среды, а существенные изменения почти отсутствуют.

«Мусорные проблемы», то есть проблемы санитарной очистки города, не решены и не решаются - стихийные свалки по всему городу, полигоны продолжают переполняться, а также периодически гореть.

Ремонт канализационных коллекторов финансируется из экологического фонда, тогда как это проблемы предприятия КП «Водоканал», поскольку в цену оплаты (в тарифы) за воду и стоки включены расходы на ремонт всего оборудования и коммуникаций. Непонятно, почему каждый год город постоянно выделяет миллионы из Экофонда на иловые отстойники и аварийные ремонты, хотя и эти расходы должны быть учтены в тарифах. И это только часть видимых и неразрешимых проблем водоотведения.

Проблемы изменения климата, особенно адаптации к ним, в целом не рассматриваются и не вошли ни в одну программу.

Вопросы состояния и улучшения качества атмосферного воздуха также очень актуальны. Многие проблемы и вопросы можно решить при эффективном сотрудничестве не только промышленных предприятий и горадминистрации, но и при активной позиции и эффективном администрировании профильного экологического управления.

Вопрос загрязнения воздуха от автомобильного транспорта в общем не рассматривается. А это 30-40% от общего загрязнения атмосферы города.

Проблема состояния газонов, скверов, открытых почв как источников пыли и причин аллергических реакций тоже не решается.

Существует непрозрачный механизм расходования бюджетных средств на озеленение города, расчистку малых рек, повышение уровня экологического сознания населения, на решение проблем бездомных животных ...

Низкий профессионализм, неэффективность работы управления экологической безопасности окончательно показали себя при подготовке Меморандума между заводами и городской администрацией.

Из шести основных токсичных веществ, которые не дают возможности нормально дышать жителям города, Меморандумом предусмотрено было сокращение выбросов только трех и всего на 1,5-2% от валовых годовых выбросов! И это вся работа «настоящих профессионалов» управления.

Подписанный Меморандум является дополнением к Программе экологической безопасности на 2012-2017 годы. Анализ этой программы показал, что она предполагает улучшение качества окружающей среды в Запорожье. Краткий анализ и выводы по программе были представлены депутатам на заседании постоянной комиссии по экологии 21 09.16 года.

Реально пути сокращения выбросов и решения экологических проблем в Запорожье были показаны и рассмотрены на экологическом семинаре-тренинге профессора В.Задорского в ноябре 2016. Этот тренинг был организован общественностью и депутатом городского совета, но, к сожалению, не управлением экологической безопасности. Промышленным предприятиям Запорожья необходимо помогать экологизировать производство и процессы, создавая соответствующие кластеры. Организовывать кластеры и управлять ими должно, на наш взгляд, Управление экологической безопасности.

Формирование экологического сознания, а точнее - экологической культуры жителей Запорожья, - это также важная часть работы управления экологической безопасности совместно с департаментом культуры и туризма.

Одновременно с экологизацией промышленных предприятий управление экологической безопасности совместно с департаментом здравоохранения должны реализовывать программы адаптации населения к техногенным воздействиям и его реабилитации. Это должно быть частью комплексной программы оздоровления населения. В Запорожье стабильно прослеживается высокий уровень заболеваемости населения уже несколько десятилетий подряд.

По мнению профессора Г. Г. Шматкова в 2008 году после исследований институтом токсикологии им. Морзеева состояния окружающей среды и оценки рисков, жителям Запорожья был поставлен диагноз «экологического СПИДа», то есть потеря иммунитета вследствие техногенного загрязнения.

Наш город на 4 месте в мире по темпам вымирания населения среди городов 700-тысячников (по данным ООН). Более 60% заболеваний связаны с нерешенными экопроблемами. При этом управление экологической безопасности почти ничего не делает, а руководство не проявляет никакой инициативы. Чего больше в управлении экологической безопасности: лени, саботажа или непрофессионализма? Так почему же таких работников держат в управлении?

Все эти годы город жил надеждой на улучшение экологической ситуации, но кредит доверия и ожидания уже исчерпан. В августе 2016 представители общественных организаций предлагали и даже настаивали заменить руководство управления. За прошедшее время ситуация еще больше осложнилась. В этом году городская программа охраны окружающей среды заканчивается, а разработку новой так и не начали, хотя общественность на этом настаивала еще с лета.

В связи с этим предлагаем заменить команду управления экологической безопасности и ввести в ее состав профессионалов на все основные должности. Это команда из 5-7 человек с опытом работы в сфере экологии и в экологическом движении 10-30 лет. Многие члены команды имеют международную практику и готовы решать любые экологические проблемы.

Общественные организации готовы рекомендовать своих представителей и кандидатов для работы в управлении экологии.

Обращает на себя внимание высокий уровень профессионализма авторов обращения и их вполне конкретные, конструктивные и четкие предложения местной власти. Вот как об этом пишет местная газета:

Запорожские общественники добились маленькой победы. Управление по вопросам экологической безопасности запорожского горсовета (руководитель Глеб Золотарев) вынуждено будет предоставить подробный отчет о проведенной работе и подготовить анализ выполнения экологических программ в городе.

Вчера, 8 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам экологии горсовета представители экологических общественных организаций выступили с заявлением с требованием увольнения начальника управления экологической безопасности Глеба Золотарева . +

Текст заявления, под которым подписалось 15 представителей различных эко-организаций Запорожья зачитала Татьяна Столяренко . В нем отмечается, что чиновники Запорожского городского совета, которые отвечают за экологию, открыто саботируют работу, и кроме того являются непрофессионалами. Поэтому активисты предложили освободить полностью руководящий состав Управления по экологической безопасности и поставить 5-7 профессионалов. +

Кроме того, общественники отметили, что на сайте городского совета была отклонена петиция, которой предусматривалось возможность смены руководства запорожского управления экологии. Многие запорожцы в этом увидели проявление цензуры со стороны городской власти, ведь экологические проблемы — больная тема для запорожской мэрии. +

Следует отметить, что поддержали общественников члены комиссии, депутаты Виталий Рябцев, Виктор Прит, Ольга Ревчук , а также пришедший на заседание Геннадий Фукс . +

В своем выступлении Геннадий Фукс отметил, что пришло время проводить изменения. По мнению депутата, Глеб Золотарев является неплохим специалистом, но он уже много лет работает на одной должности, и из-за этого есть определенная зашоренность в деятельности управления. +

Если ситуация не меняется, то нужно менять людей, которые изменят ситуацию — Геннадий Фукс +

В защиту Золотарева выступили депутаты Оппоблока. Например, Николай Силин заявил, что не знает почти никого из 15 подписантов обращения: +

Лех, Еременко — они только кричат… Храпский, Марчук, Глазунов, Сандул, Васильева — я их не знаю, кто все эти люди? — Николай Силин +

Несмотря на активное сопротивление со стороны депутатов из промэрского большинства, комиссия в результате поручила начальнику Управления экологической безопасности подготовить тщательный анализ эффективности выполнения программы по экологическим вопросам. Глеб Золотарев через месяц должен отчитаться насколько эффективными были экологические программы и потраченные на них бюджетные средства. И тогда уже вопрос о смене руководства управления экологии будет поставлен заново.

Напомним, в Запорожье не публикуются данные о вредных выбросах в атмосферу. От областной СЭС потребовали предоставить отчет по выявленным фактам загрязнения атмосферного воздуха.

После этого и я захотел поддержать моих мужественных коллег - запорожских экологов и написал в местную власть следующее письмо – поддержки :

Уважаемые господа!

В ноябре 2016 я провел тренинг по решению экологических проблем города Запорожье. Это был очень большой (30 часов!) и трудный тренинг, часто переходивший в коучинг (обучение на реальных объектах), в котором участвовали представители промышленных предприятий, предприниматели, научные работники, депутаты. К сожалению, не было только работников управления экологической безопасности Горисполкома, которых обсуждавшиеся проблемы должны были интересовать в первую очередь.

Если говорить о спектре обозначенных существующих проблем в Запорожье, то можно сказать, что Управление экологической безопасности идет в неправильном направлении и уже много лет либо реально не знает экологических проблем города, либо не знает, как их решить. В принципе, оба варианта – это путь в никуда. А итог один – нечем дышать, высокий уровень заболеваемости…

Цивилизованный мир уже много лет движется по другому пути. А именно: выбирается несколько главных направлений экологической деятельности и находят решения не по ликвидации отрицательных последствий, а путем нахождения и устранения их причин.

Вот несколько примеров такого подхода, которые также обсуждались на тренинге:

· Реализация разработанных учеными Украины средств и методов для реализации концепции устойчивого развития в Запорожье.

· Реализация индустриально - аграрного симбиоза .

· Локализация и максимальное приближения очистных устройств к местам образования выбросов вредных веществ.

· Cинергетические подходы к использованию отходов одних производств в качестве сырья для других производств региона. Отходы в доходы.

· Отказ от долгосрочного проектирования экологической направленности и замена современным проектным менеджментом с опорой на кластерные методы менеджмента и т.д.

Итак, все это мы обсуждали на тренинге, но там не участвовали работники управления экологии. Есть планы, реальные работы, опирающиеся на возможности региона, но власть их игнорирует. Нет работы на перспективу, на реформирование ведущих загрязнителей региона с учетом необходимости решения экологических проблем, как первоочередных.

Я прочел обращение общественности и присоединяюсь к нему.

Боритесь за чистоту своего жизненного пространства.

Удачи Вам!

Д.т.н., профессор, академик Украинской Экологической Академии наук, профессор Украинского государственного химико-технологического университета, Президент Приднепровского центра чистых производств. В.М.Задорский

Вот пока и вся запорожская история. Когда (и если!) появятся какие-то результаты этой попытки населения осуществить принцип “власть над властью”, обязательно проинформирую об этом читателей моего блога.