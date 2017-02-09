Критическое мышление. Императив бесконечного понятийного образования

Преамбула.

В недавних статьях этой серии в блоге мною уже отмечалось, что мышление наших питомцев правдами и неправдами отошло от мауглианства, система образования все же научилась делать их мышление догматическим. Труднее оказался переход от него к критическому мышлению, и далеко не во всех сферах образования одолели этот переход. И уж совсем мало успехов при переходе к конструктивному, а затем и креативному мышлению. Видимо, именно по этой причине, не будучи уверенной в способности нашего образования готовить специалистов с конструктивным и креативным мышлением, озабоченная необходимостью реформирования власть пошла по пути приглашения “варягов” со стороны. Уже всем стало ясно, что этот путь оказался тупиковым, ибо результаты работы варягов оказались безуспешными. Хочется того власти или нет, придется готовить своих профессионалов, способных реформировать страну и, прежде всего, к возрождению и технологическому преобразованию ее реальной экономики.

Поэтому не является неожиданным появление публикаций, посвященных не столько самой концепции конструктивного и креативного образования и соответствующего развития мышления специалистов, но конкретным и доступным средствам и методам обеспечения этого развития . В качестве таких методов рассмотрим в этой статье концепции бесконечного и понятийного мышления, так как они являются важными для развития перспективных в эпоху реформирования страны форм мышления.

Обращает на себя внимание статья ”Бесконечное обучение - экономический императив”. В ней рассматриваются не только вопросы ”чему учить”, но и “как учить”, и ”когда учить”, которые редко рассматриваются у нас в связи с экономическими аспектами проблемы (с учетом синергических эффектов). Обосновывается, видимо, совершенно правильная идея необходимости постоянной работы над повышением уровня знаний специалиста даже после получения им диплома. Кроме того, в статье декларировано: “В богатых странах связь между обучением и зарплатойоснована на простом правиле: как можно больше учиться в молодости и пожинать соответствующие плоды в оставшееся время”.

Непрерывное и бесконечное образование.

Видимо, нам далеко не со всем можно согласиться в западной трактовке проблемы. У нас в стране, не знаю, к сожалению, или к счастью, этот принцип работает далеко не всегда хотя бы потому, что в коррумпированной стране, где далеко не все дипломы - различного ”веса” и получены не всегда в результате праведного труда при получении образования. Это прекрасно знают работодатели. Кроме того, наличие диплома отнюдь не свидетельствует о профессионализме специалиста, способности предлагать конструктивные и креативные решения и, главное, подтверждать профессионализм и совершенствовать его путем самостоятельной работы в течении всей жизни. К сожалению, перед нашей высшей школой так и не поставлены задачи обучить студентов современным технологиям поиска оптимальных решений, развивать их творческие способности, критическое мышление и креативность. Эти вопросы мы обсуждали раньше. Продолжим разговор. Далее, как и раньше, речь будет идти только о подготовке специалистов для работы на предприятиях, в научных и проектных организациях, относящихся к реальной сфере экономики.

Однако, один важный вопрос раньше не обсуждался. Речь идет о том, что необходимо обучить студента учиться. Традиционные лекции, лабораторные и практические занятия, архаичные курсовые проекты и др. сегодня являются уже не основными методами обучения. С развитием информационных технологий и вычислительной техники, средств общения и сферы услуг в области получения информации даже специального характера сложилась ситуация, при которой зачастую студент становится более информированным, чем его учитель. Это особенно печально, когда преподаватель находится в плену устаревших знаний, давно сложившихся взглядов, не занимается наукой, использует устаревшие конспекты, учебники, информацию. Трудно обвинить в этом только преподавателя – ведь, большинство промышленных предприятий остановлено, вопросы развития их пока мало интересуют, поэтому к науке с предложениями о проведении НИР они обращаются крайне редко. Отсутствие хозяйственных договоров и скудость финансирования из госбюджета практически уничтожили в большинстве вузов науку и крайне осложнило работу аспирантуры. А здесь еще - с каждым годом усиливающаяся конкуренция с системой образования стран, обогнавших нашу в развитии. Она уже привела к серьезным трудностям в профориентации молодежи, тем более, что мотивы, побуждающие ребят обучаться в наших вузах, становятся все менее убедительными. Трудности усилились после неудачного пенсионного закона, который привел к одновременному уходу из вузов большого количества наиболее опытных ученых и преподавателей, не успевших подготовить себе достойную смену. Отсюда низкий профессиональный уровень многих молодых преподавателей. Ни разу в жизни не проходили многие из них через заводскую проходную, не работали ни дня в реальном производстве. Чаще всего, молодые люди пришли в аудиторию сразу после аспирантуры, а то и без нее. Я помню выпученные глаза моего бывшего аспиранта, который вломился в кабинет с просьбой прочесть вместо него лекцию. Мотив : ”Я рассказал им уже в первой лекции все, что знал”.

К сожалению, наши последние законы о высшем образовании посвящены, в основном, вопросам обеспечения соответствия нашего образования не всегда наиболее успешным зарубежным образцам. Можно с уверенностью сказать, что “мавпування” в этом случае и дальше окажется безуспешным, а слепое заимствование некоторых западных подходов вряд ли способно что-то привнести в нашу школу. Ведь у нас другие цели, приоритеты образования в сложившейся ситуации, значит необходимо менять средства и методы работы высшей школы с учетом этого. Изменился и сам перечень требований к современному специалисту на рынке труда. Еще недавно специалисты после окончания вуза попадали на устойчиво работающие предприятия, занимались поддержкой этой устойчивости за счет профилактики, ремонта, иногда некоторого совершенствовании технологии и оборудования. Сегодня у них совершенно другие задачи: нужно реанимировать предприятия реальной экономики, обеспечить их конкурентоспособность и дальнейшее устойчивое развитие. Именно для этого, прежде всего, нужны такие качества современного специалиста как критицизм, креативизм, конструктивизм. Может быть, это покажется странным, но для обеспечения этих качеств наши пути с западным образованием должны разойтись. Там на рынке труда требуются специалисты традиционного уровня. Приходится часто слышать от вернувшихся молодых людей (к сожалению, их много остается за рубежом, там, где они получили образование), что их все время предостерегали при учебе: ничего нового, не навредите, легче на поворотах.

Да, конечно, профессиональная подготовка дает людям конкретные навыки, но и их нужно будет снова и снова обновлять на протяжении карьеры. И, конечно, “учить кого-то делать одну единственную вещь всю свою жизнь — не то, что требуется для непрерывного обучения”. В наших условиях во многих профессиях стало необходимым приобретать новые навыки взамен устаревших. В среднем и малом бизнесе в связи с ограниченным количеством сотрудников в каждом предприятии, появилась потребность в «гибридных рабочих местах». Навыки программиста, например, в настоящее время зачастую требуются далеко за рамками технологического сектора. Чтобы высококвалифицированные работники стали успешными, им необходимо профессионально-ориентированное образование на протяжении всей трудовой жизни. Западные коллеги считают, что для этого необходимы разные меры: и смягчение момента начала трудовой жизни, и возможность осваивать новые навыки на протяжении всей карьеры.

Нам этих средств и методов явно недостаточно. У нас иные задачи, стране нужны другие кадры, удовлетворяющие спрос на неформальную, нерутинную работу – энергичные, инициативные, наступательные с другим мышлением – критическим, креативным, конструктивным. Как их подготовить? Пока перечень применяемых для этого средств и методов не очень обширен. Дальше приведу только названия некоторых моих разработок в области развивающего образования, апробированных и подтвердивших свою эффективность. Это :

· дистанционное online, offline и модульное образование,

· авторские учебные программы,

· обучение не только по курсам, но и по дисциплинам, объединение студентов в тематические группы с учетом уровня их подготовки. Более подготовленные студенты должны объединяться в группы, изучающие более сложные дисциплины или их разделы.

· концептуальные и проблемные лекции, построенные на результатах научных работ автора, по работам, внедренным в практику,

· мозговые штурмы,

· работа студенческих групп синектикса,

· лабораторные работы и практические занятия по реальной тематике среднего и малого бизнеса в стиле коучинга,

· замена производственной практики системой “учеба – работа пополам” (система Завода ВТУЗа),

· сокращение или отмена курсовых проектов,

· выполнение только реальных дипломных проектов по тематике, относящейся к среднему и малому бизнесу предпочтительно в студенческом бизнес – инкубаторе,

· внедрение электронных профессиональных научно – технических библиотек на дисках или других носителях с оцифрованной учебной, технической и научной литературой,

· создание и публикация производственно – технической литературы, адаптированной для подготовки современных специалистов без обилия наукообразных математических выкладок и малоизвестной терминологии, чрезвычайно редко используемых в инженерной практике, включенных в книгу отнюдь не ввиду необходимости, а в целях ее ”онаучивания”. Восстановить издание книг с производственной тематикой, не содержащих никогда не потребующиеся в будущем математические зависимости,

· усиление системы послевузовского образования с регулярной стажировкой выпускников путем проведения циклов семинаров и лекций, курсов, коучингов, тренингов, выполнения реальных проектов технического перевооружения производств,

· развитие практики выполнения хоздоговорных научно – исследовательских работ по заказу предприятий, где работают выпускники университета, выполняемых с их непосредственным участием.

В значительной степени решаются проблемы развивающего образования переходом на систему непрерывного образования уже в стенах университета. Могу привести пример из своей практики. Лет десять тому назад мне удалось построить логически обоснованную цепь из четырех моих авторских спецкурсов. Первым в этой цепи был курс ”Теория технических систем”. Этому курсу явно не повезло. Ну не сумели мои коллеги построить курс на основе какой-то теории. Вся теория и в отечественных публикациях, и в известной работе чешского автора Хубки заканчивалась классификацией технических систем и общим экскурсом по применяемым системам. Впрочем, совсем недавно появилась книга Полякова В.П. "Системный анализ. Модели и реальность (технические системы)" (http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=iri-as.org/BookPVP.pdf)...

Судя по названию, автор попытался создать теоретическую базу для науки о технических системах, используя системный анализ и математическое моделирование. Однако, воздержусь пока от конкретной оценки результатов, по крайней мере, в блоговской статье, подожду реакции коллег в соответствующих профильных изданиях. Впрочем, один пример все же приведу. Заинтересовался многократно использованным автором термином "'энергодинамика" . Видимо, уж очень он специален, и я не понял, какое отношение он имеет к теме книги. В Википедии на запрос ответили отказом и предложили мне самому написать об этой науке. А в Google - того больше - отослали к теории йогов, да еще и ссылку на специалистов из моего города дали: ( http://yoga23.dp.ua/energodinamika/ ), Вот начало этой ссылки: " Для обучения выполнению движений-переходов в методике Y23 имеются два класса специальных динамические техник – так называемые “энергодинамические техники” и “медленная гимнастика”. Правильное выполнение переходных движений в практике свободного потока обеспечивает дополнительную активацию и оптимизацию некоторых функций информационного и энергетического метаболизма, что позволяет сделать информационное воздействие техник гимнастики йогов ещё более контролируемым и эффективным"... Очень уж заинтересовала меня возможность изучать теорию технических систем, опираясь на технику гимнастики йогов.

В моем варианте в качестве теоретической основы авторского курса также лежит системный анализ, а также концепция устойчивого развития (систем) и синергетика. Написанный мною вариант учебного пособия "Теория технических систем", изданный тоже в 2016 г., (книга - в свободном доступе для скачивания на сайте дистанционного образования университета), полностью основан на моих с учениками концепциях, научных разработках, патентах, изобретениях. Большинство из них, так или иначе, апробировано в производстве (внедрены, коммерциализированы, прошли промышленную проверку и др.). При написании учебного пособия строго старался использовать только общепринятую научную терминологию, минимизировать количество математических выражений, которые не требуются для обоснования предложенных решений или не могут быть использованы в практической деятельности специалиста. Этого не скажешь о книге Полякова В.П., где использованы совсем иные концепции. Приводится огромное количество общеизвестных и малоизвестных законов и математических зависимостей, которые никак логически не связаны между собой и с темой книги.

Второй дисциплиной логической цепи спецкурсов стал курс ”Оптимизация химической техники”, который я попытался построить не в стиле распространенной у нас оптимизации на основе математического моделирования (согласитесь, крайне редко этот подход используется в инженерной практике), а как инженерный подход к оптимизации систем на основе использования системного анализа и обеспечения гармонии при синергическом взаимодействии систем и подсистем, применимым для широкого круга производств реальной экономики и не требующий сложного математического оформления и значительных научных исследований.

Третьей дисциплиной , логически построенной на использовании первых двух спецкурсов, стал один из двух (выбирается в зависимости от профилирования выпускников) курсов – “Глубокая очистка веществ” и ” Машины и оборудование предприятий строительных материалов”.

И, наконец, 4-м, замыкающим логически связанную цепочку спецкурсов, стал принципиально новый для отечественной высшей школы в эпоху рыночной экономики и технологического преобразования экономики страны спецкурс ”Инженерно – технологический бизнес”, который включал основные разделы инновационного, инвестиционного и, главное, проектного менеджмента, который позволял подготовить не только специалиста - механика, но профессионального проектного менеджера, которых так недостает пока в нашей стране. В том, что такое непрерывное образование полезно, уверен, так как при этом удается повысить теоретическую и практическую подготовку и дать полный набор знаний не только для будущего специалиста механика, но и для проектного менеджера.

В том, что специалисты – механики, выпускаемые отечественной высшей школой, уже тогда в 90-е годы были наиболее приближены по уровню подготовки к зарубежным проектным менеджерам я убедился много лет назад, когда делал доклад на Коллегии еще Минхимпрома СССР по переориентации химической промышленности на многономенклатурные производства. В зале заседаний Министерства присутствовало несколько сотен директоров и главных инженеров (сегодня их часто называют главными менеджерами) химических предприятий страны и на просьбу тогдашнего министра химической промышленности страны Л.А.Костандова (после вопроса ко мне, о том, какая у меня специальность) поднять руку всем, участвующим в коллегии на вопрос об их специальности. Откликнулись сначала технологи (их оказалось не более 20), потом экономисты (не более 10) и, наконец, механики ( руку подняли несколько сотен участников).

Учитывая то, что реформирование экономики страны из года в год откладывается именно по причине отсутствия кадров, способных провести это реформирование, и отсутствия намерений у МОНУ организовать подготовку таких кадров, с учетом вышеизложенного, можно рекомендовать начать подготовку таких специалистов на базе подготовки специалистов механического профиля в качестве второй специальности в вузах Украины. Это не только поможет решить вопросы кадрового обеспечения технологического перевооружения реальной экономики страны, но и поднять среди молодежи престиж инженерного образования. Дополнительных бюджетных средств для этого не потребуется.

Таким образом приведенные, апробированные в той или иной степени, средства и методы совершенствования образования способствуют решению многих сложных проблем образования, ибо никакие МОНовские ”назявы” и проверки не помогут добиться нужного качества образования, если не сформулированы и не реализуются концепции такого образования.

Развитие понятийного мышления.

Образовательные чиновники искренне заблуждаются, думая, что только заимствование западных подходов типа явно не оправдавшей себя болонской системы способно заменить необходимость поиска собственных средств и методов обеспечения развивающего образования для повышения теоретического и практического уровня подготовки наших специалистов, достаточного для их активной роли в реформировании страны. Кроме изложенных выше средств и методов совершенствования образования, обращает на себя внимание проблема содержания образования. Специалисты многих стран с легкой руки финских педагогов и психологов обсуждают и уже успешно реализуют идеи исключения из программ многих школьных предметов не используемых практически в течении всей жизни человека отдельных разделов. Появилось много статей за рубежами нашей страны, к примеру, недавно напечатана интересная статья Разрыв между умными и глупыми нарастает” . Начаты эти работы и в нашей страны, правда, не в высшей школе.

Одним из наиболее важных направлений работы в университетах является, на мой взгляд, развитие работ по имплементации в учебный процесс развития понятийного мышления у студентов. Уже многие согласны с тем, что науки построены по понятийному принципу: в их основе базовые понятия, над которыми выстраивается пирамида науки. Психологи отмечают, наличие особого понятийного мышления, а его истоки следует искать в работах выдающегося психолога Льва Выготского. Обобщив, понятийное мышление можно определить через три важных момента. Первый - умение выделять суть явления, объекта. Второй - умение видеть причину и прогнозировать последствия. Третий - умение систематизировать информацию и строить целостную картину ситуации. Можно констатировать, что этот алгоритм практически не отличается от обычного системного анализа, но само по себе выделение именно этих трех моментов чрезвычайно важно именно для развития понятийного мышления именно в высшей, а не в средней школе, ибо школьник вряд ли готов адекватно понять реальную ситуацию и сделать правильные выводы. И здесь очень важно, чтобы будущий специалист понимал, что планы не реализуются и прогнозы не сбываются не только и не столько по вине окружающих людей и обстоятельств, а также и, может даже в большей степени, из-за неверного понимания им ситуации и неумения найти адекватные креативные, конструктивные решения.

Психологи, как обычно, забыли включить в приведенный алгоритм четвертый пункт – генерирование конструктивного, желательно одновременно креативного решения. Это не вызывает удивления, ибо, по их общему мнению, слишком мало (до 20%) людей обладают полноценным понятийным мышлением. И, в основном, это те, кто ”изучал естественные и технические науки, научился операциям выделения существенных признаков, категоризации и установления причинно-следственных связей ”. Но, ведь,среди них крайне мало лиц, принимающих решения о развитии общества. Тем более, практически полностью в забвении у них предложенный выше п.4 алгоритма. Нельзя не подчеркнуть, что сегодня практически напрочь лишены понятийного мышления наши эксперты и политологи, психологи, философы, социологи, депутаты, высокопоставленные чиновники и т.д. Вот почему столь однообразными и безрезультатными стали многочисленные полит-шоу и заседания на самом высоком уровне. Не видят и не слышат зрители и слушатели там результатов аналитического анализа проблемы, прогнозирования, синергетического анализа причинно- следственных связей и, тем более, конструктивных и креативных предложений. Все меньше передач мы видим на ТВ, зато множатся чрезвычайно вредные передачи уже на нескольких каналах типа Интеровской “Сто сується кожного ” , искаженно представляющие наш добрый, мыслящий, трудолюбивый, свободолюбивый народ, где все вопросы анализа причин рассматриваемых историй, обобщения, поиска причинно- следственных связей, поиска конструктивных решений проблем даже не рассматриваются.

Отсутствие понятийного мышления у лиц, принимающих решения, игнорирование высшей школой необходимости развития понятийного мышления у студентов является основной причиной срыва чрезвычайно важных для страны реформ. Вот бы в МОНУ прочитали написанное в этой статье и задумались…