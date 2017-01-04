От реквиема высшей школе к ее реформированию.

Пишу книгу об изобретательском
творчестве со странным названием “ Критическое мышление в изобретательстве и
технологическом бизнесе”. Не ради гонорара пишу и не по заказу. Не хочу уносить
с собой на Нараяму секреты изобретательства, позволившие создать и даже
изредка внедрить (сейчас в ходу больше слово “коммерциализировать” – рынок
потому что) несколько сотен изобретений и патентов. Там будет описано много
моих секретов, средств и методов творчества.
Один из них пригодится работникам
высшей школы, которые, может, оторвутся, наконец, от беспощадной, но
бесплодной борьбы с коррупцией и плагиатом, и вспомнят, что даже таблицу
умножения они не сами придумали, а бессовестно украли у человечества, и
нахально используют ее без всяких ссылок на автора. Я к тому, что вся система
знаний, а, значит и образование, построены на плагиате в той или иной форме. Да
и язык, который используют праведники. не они придумали, и словари не они
собрали. Изобретатели давно это поняли и многого добились. За примерами далеко
ходить не надо. Обратитесь хотя бы за опытом к китайцам, которые фактически на
голом плагиате подняли страну на недосягаемую высоту. Так, что же, госпожи
Шестаковы, будем и дальше бороться с надуманными, отвлекающими от дела
проблемами, или делом займемся ?
Так вот, для тех, кому надоело
наблюдать за борьбой нанайских мальчиков, и кто хочет заняться реальными делами
и, в самом деле, вырваться, наконец, из этого гнусного болота коррупции,
воровства, невежества и… плагиата, в котором нам приходится нет – нет, не жить,
а влачить жалкое существование, я и пишу этот пост. Остальным рекомендую не
терять времени, и вернуться к борьбе с ложными задачами и целями, которыми любит
озадачивать свой незадачливый народ наша мудрая власть.
Когда изобретатель не находит
решения и ему не помогают отработанные ранее приемы поиска креативных решений,
часто рекомендую моим ученикам пойти в политехнический музей и походить там
несколько часов. Или посетить свалку металлолома, или, хотя бы, порыться в
Интернете и посмотреть, как подобные задачи решались раньше, и, уверен,
очень быстро их посетят гениальные идеи, они вскрикнут “эврика!”, и решение
проблемы появится, как бы само собой.
С высшей школой сложнее. Ну нет
пока у нас в Украине ни политехнического, ни музея высшей школы. Впрочем,
свалка закрытых вузов уже появилась, есть где побродить, ознакомиться, правда,
с отрицательным опытом их работ. А с положительным опытом мне, к счастью,
повезло – посетил десятки лучших вузов мира. Следов бухгалтерской Болонской или
подобной ей разрушительной системы я там так и не увидел, а все полезное, что
там нашел, а также положительный опыт работы нашего и других отечественных
вузов увидел и постарался учесть в статьях этого блога. Когда собрал все
средства и методы положительного опыта вместе в своеобразную базу данных
методов реформирования вузов, обратил внимание на несколько общих
особенностей:
-
Все реформы высшего образования
были тесно увязаны с преобразованием науки как в самих вузах, так и в
связанных с ними научных учреждениях, а также тесной связью с потребителями
как образовательной, так и научной продукции - предприятиями реальной
экономики.
-
Реформирование учреждений высшей
школ крайне редко производилось за счет бюджетных средств, а, чаще всего,
за счет справедливой оплаты продукции вузов - стоимости
поставленных на рынок труда высококачественных кадров и стоимости
интеллектуальной продукции вузовских ученых на рынке инноваций.
-
В подавляющем большинстве
стран влияние образовательных чиновников на работу конкретных учебных
заведений была сведена практически к нулю – это были результаты не
разговоров о децентрализации, а придания вузам полной автономности.
-
В подавляющем большинстве вузов
подготовка и аттестация научно – педагогических кадров является делом
самих вузов, а не каких- то неведомых никому совковых детищ -ВАКов и т.п.
организаций, где идеологией коррумпированности пронизано все от самой
входной двери.
Этот перечень можно продолжить
дальше, но рискните, выберите время и просмотрите хотя бы часть статей,
включенных в нижеприведенный список постов по этому направлению (с
гиперссылками), опубликованных в моем блоге. Лишь одна предпоследняя статья из
этого списка была замечена властью, однако, впрочем, конструктивных
предложений опять не последовало. Вот почему, использовал в названии
списка наиболее подходящее наименование – “саркофаг”. Итак
:
Саркофаг внебюджетных
предложений по реформе высшей школы и науки
|
1.
Трансферт технологий или технологический бизнес?
Изобретатель или инновационный инвестор?
|
2.
Креативизм или кретинизм? Часть 1.
|
3.
Креативизм или кретинизм? Часть 2.
|
4.
Экономико - экологическое образование в
контексте устойчивого развития
|
5.
Образование на рынке. Часть 1
|
6.
Образование на рынке. Часть 2
|
7.
Как реанимировать науку Украины в условиях
рынка? Сообщение 1
|
8.
Как реанимировать науку Украины в условиях
рынка? Сообщение 2
|
9.
Как реанимировать науку Украины в условиях
рынка? Сообщение 3
|
10.
Формирование креативного мышления системными
методами. Еще раз о креативном образовании.
|
11.
Где и как учить бизнесу?
|
12.
Мозги на продажу
|
13.
К вопросу о “кластеризации Украины". Сообщение2:
Формирование кластеров технологического бизнеса как необходимое условие
создания инновационной экономики
|
14.
Как стать изобретателем_1. Продолжение серии «
Инженерные средства и методы оптимизации технических систем”. Сообщение 2.
|
15.
Как стать изобретателем_2. Ответ шаману.
Продолжение серии « Инженер
|
16.
Как стать изобретателем_3. Займемся
технологиями. Продолжение серии
|
17.
Как стать изобретателем_4. База данных "Научные
и патентные поисковые системы". Продолжение серии «Инженерные средства и
методы оптимизации технических систем”.
|
18.
Выбор пути инновационного развития страны:
Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Сообщение 2.
Проект резолюции Всеукраинской научной конференции “Инженерные средства и
методы оптимизации химических производств»
|
19.
Выбор пути инновационного развития страны:
Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Сообщение 3.
Пиррова победа трансферовцев.
|
20.
Выбор пути инновационного развития страны:
Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Сообщение 4. Итоги
Всеукраинской научной конференции "Инженерные средства и методы оптимизации
химических производств"
|
21.
Выбор пути инновационного развития страны:
Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Сообщение 5.
Стратегия и тактика технологического развития регионов
|
22.
Стратегия и тактика технологического развития
регионов/ Сообщение 2.
|
23.
Предложения для обсуждения на слушаниях в
Комитете Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной
политики и предпринимательства 9 июня 2011
|
24.
Очерки об инновационно - технологическом
развитии экономики Украины. Очерк 1. Пора перезапрягать лошадей?
|
25.
Очерки об инновационно - технологическом
развитии экономики Украины. Очерк 2. Основа стратегии - непринятая Украиной
концепция устойчивого развития
|
26.
Очерки об инновационно - технологическом
развитии экономики Украины. Очерк 3. Форсайт – важнейший инструмент
инновационной экономики
|
27.
Очерки об инновационно - технологическом
развитии экономики Украины. Очерк 4. Ответ Сократу. Об инновационно -
технологическом развитии экономики Украины и двух лягушках
|
28.
Очерки об инновационно - технологическом
развитии экономики Украины. Очерк 5. Предварительный анализ стратегического
плана развития Приднепровья
|
29.
Очерки об инновационно - технологическом
развитии экономики Украины. Очерк 6. Как это делают в России?
|
30.
Статья посвящена итогам 37 ассамблеи ПАЧЭС.
Концепция устойчивого развития (КУР) или «В чужом пиру похмелье”
|
31.
Концепция устойчивого развития (КУР) или «В
чужом пиру похмелье”. Сообщение 2.
|
32.
Концепция устойчивого развития (КУР) или «В
чужом пиру похмелье”. Сообщение 3.
|
33.
Концепция устойчивого развития (КУР) или «В
чужом пиру похмелье”. Сообщение 4. Системные средства и методы решения
вопросов обращения с промышленными отходами.
|
34.
Концепция устойчивого развития (КУР) или «В
чужом пиру похмелье”. Сообщение 5. Решение части социальных проблем Украины,
обусловленных экологическим кризисом.
|
35.
Неопубликованные статьи и неотвеченные письма
политикам. Статья 1. Учиться властвовать над властью
|
36.
Концепция устойчивого развития (КУР) или «В
чужом пиру похмелье”. Сообщение 6. Тактические приемы решения экономических
проблем Украины на основе концепции устойчивого развития.
|
37.
Неопубликованные статьи и неотвеченные письма
политикам. Неотвеченное письмо N 1 Мэру г.Днепропетровска г-ну Куличенко
И.И. «Об инновационных подходах к развитию среднего и малого бизнеса в
г.Днепропетровске” от 18.11.2005
|
38.
Из неопубликованного. Школа антикризисного
менеджмента. Тема 1. Стратегия и тактика антикризисного менеджмента. Правила
игры. Цена вопроса.
|
39.
Из неопубликованного. Школа антикризисного
менеджмента. Тема 2. Тактика системного анализа.
|
40.
Ответ комментатору. Креативизм или кретинизм?
|
41.
Из неопубликованного. Школа антикризисного
менеджмента. Тема 4. Фандрайзинг или инвестирование? Филантропы или бизнес-
ангелы?
|
42.
Школа антикризисного менеджмента. Тема 5.
“Бизнес – ангелы” или “бизнес – дьяволы”?
|
43.
Школа антикризисного менеджмента. Тема 6.
Венчурный технологический бизнес.
|
44.
Школа антикризисного менеджмента. Тема 7.
Инновационное технологическое развитие экономики. Технологические бизнес –
инкубаторы.
|
45.
Школа антикризисного менеджмента. Тема 8.
Кластеры технологического бизнеса
|
46.
Инвестиционный имидж как инструмент привлечения
инвестиций. Попытка системного анализа.
|
47.
От программ и реформ к антикризисному
менеджменту
|
48.
Формирование креативного мышления системными
методами. Продолжение
|
49.
Формирование креативного мышления системными
методами. Продолжение 2.
|
50.
Формирование креативного мышления. 3. Советы
психологов
|
51.
Формирование креативного мышления. 4. Мой
скромный опыт.
|
52.
Формирование креативного мышления. 5.
Методологические основы.
|
53.
Формирование креативного мышления. 6. Ноу - хау
управления здоровьем.
|
54.
Формирование креативного мышления. 6-2. Поэма о
колебаниях в технике
|
55.
Формирование креативного мышления. 7.
Макроэффект на микроуровне
|
56.
А.Герман права: наступает всеобщий дебилизм?
Креативизм или кретинизм?
|
57.
Изобретателями не рождаются, ими становятся
|
58.
От коммерции к венчурному и технологическому
бизнесу
|
59.
Пора что-то делать
|
60.
Алармизм или оптимизм? А, может, все же
конструктивизм?
|
61.
Высшая школа: реанимировать или сразу в морг?
|
62.
Высшая школа: реанимировать или сразу в морг?
Продолжение
|
63.
От профанации реформы высшей школы к
технологическому развитию страны
|
64.
Реформа мозгов - путь к возрождению высшей школы
|
65.
Не зная броду, не суйся в воду. Менять не форму,
а содержание высшего
|
66.
Парадигма реформирования на основе системного
анализа
|
67.
Откровенно об имитации реформы в законопроекте о
высшем образовании
|
68.
Еще порция откровений об имитации реформы высшей
школы
|
69.
Азбука инвестиционно – инновационного
менеджмента
|
70.
Мы - не винтики, мы думающие части сложной
системы с именем ”Украина”
|
71.
Власть над властью - условие возрождения Украины
|
72.
Народ не безмолвствует. Просто он – объект
реформ, а не их субъект
|
73.
Общество болеет. Рецепт от кайрофобии (боязни
изменений)
|
74.
Проблемы технологического преобразования
экономики
|
75.
Ликбез по КУР для нынешней и будущей власти
|
76.
Очерки об инженерном искусстве. 1. Верните
инженера Украине
|
77.
Очерки об инженерном искусстве. 2. Нужны ли нам
“болонские” бакалавры?
|
78.
Очерки об инженерном искусстве.3 Его величество
Интернет - эксперимент
|
79.
Очерки об инженерном искусстве.
4.Синергетический эффект реформ
|
80.
Очерки об инженерном искусстве. 5.Мифические
профессии и специалисты
|
81.
От предвыборного дежавю к технологическим
преобразованиям страны
|
82.
Синергетическая драма науки Украины
|
83.
Синергетика в действии: Спасут рыночные реформы
науки и образования
|
84.
Менять не форму, а содержание образования
|
85.
Синергетическая реформа высшей школы и науки
Украины
|
86.
И вновь о синергетической реформе науки. Речь о
НАНУ
|
87.
Реформа образования: "Детей не очень люблю... НО
САМ ПРОЦЕСС !!!"
|
88.
Нет пророка в своем отечестве
|
89.
"Мавпування" нас не спасет – комментарии к
доктрине С.Л.Тигипко
|
90.
Практика интеграции Концепции устойчивого
развития в образование
|
91.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник
|
92.
Креативизм или кретинизм. 3. Альтернатива
репродуктивному образованию
|
93.
Креативизм или кретинизм. 4. Психологические
аспекты.
|
94.
Креативизм или кретинизм? 5. Алгоритм
развивающего обучения
|
95.
Креативизм или кретинизм? 6. Ключ к реформе
высшей школы
|
96.
Раздумья об альтернативе "болонизации" высшего
образования
|
97.
Рынок технологического бизнеса и технологическая
экономика
|
98.
Синергия в бизнесе и оттопыренный палец
С.Тигипко с бантиком
|
99.
От Нараямы до реформы высшей школы. Украинская
легенда
|
100.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ бизнес и университеты. Глас
вопиющего
|
101.
А что потом? Алгоритм устойчивого развития
Украины
|
102.
Майдан – революция в головах ученых и
просвещенцев.
|
103.
Пенсионные инновации власти загоняют высшую
школу на Нараяму.
|
104.
Проект ЗАКОНА УКРАЇНИ " Про розвиток вищої
освіти "
|
105.
Мотайте новые портянки, труженики высшей школы!
|
106.
Реквием памяти высшего образования Украины
|
107.
Мауглизм - законченный продукт этноцида народа
|
108.
Омаугличивание и дебилизация общества. Вниз по
лестнице, ведущей вверх
|
109.
Синергетические принципы реформирования Украины.
3. На пути в Нараяму
|
110.
Цена невежества
|
111.
Цена невежества 2 Реформирование страны
интеллектуального банкротства
|
112.
Комментарии к “Реформирование страны
интеллектуального банкротства"
|
113.
“Изобретения на заказ” – альтернатива
“интеллектуальному банкротству"
|
114.
Системный анализ - теория, синергия – основной
метод реформ. Часть 1.
|
115.
И снова о высшей школе…
|
116.
Ода плагиату - без него нам не выжить
|
117.
От борьбы с плагиатом к аналитике и креативизму
|
118.
От монетарной олигархической экономики к реальной
отраслевой
|
119.
Умный в гору не пойдет
|
120.
Розумний в гору не піде ... Частина 2
|
121. От реквиема высшей школе
к ее реформированию.
А теперь, наконец,
обещанный совет для борцов за возрождение и дальнейшее развитие украинской
высшей школы. Нет-нет, не ждите совета об изничтожении пресловутой Болонской
системы. Она давно уже умирает, ибо выполнила отведенную ей роль разрушителя
достаточно гармоничной, сложившейся более века назад и великолепно
вписавшейся в совковые реалии, системы образования. Разрушить – то разрушила,
но новой системы не создала, ибо заменила творческую систему обучения,
основанную на связи “учитель – ученик”, чисто бухгалтерской системой, якобы,
учета качества обучения, взваленную на многострадальные плечи преподавателя.
При встречах с коллегами
меня всегда спрашивают, с чего следует начать реформирование высшей школы.
Всегда отвечаю – с отказа от системы наполнения мозгов студентов никому не
потребующейся в будущем информацией и перехода к развитию креативных
способностей молодого человека. О средствах и методах для этого и пишу сейчас
книгу. Однако, боюсь, что она тоже пополнит саркофаг.
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