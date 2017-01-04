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Вильям Задорский
Профессор Украинского государственного химико-технологического университета
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От реквиема высшей школе к ее реформированию.

 
04.01.2017 20:16

Пишу книгу  об изобретательском творчестве со странным названием “ Критическое  мышление в  изобретательстве  и технологическом бизнесе”. Не ради гонорара  пишу и не по заказу. Не хочу уносить с собой на Нараяму  секреты  изобретательства, позволившие  создать и даже изредка  внедрить (сейчас в ходу больше слово “коммерциализировать” – рынок потому что)  несколько сотен изобретений и патентов. Там будет  описано много моих секретов, средств и методов  творчества.  

Один из них пригодится  работникам высшей школы, которые, может, оторвутся, наконец, от  беспощадной, но бесплодной  борьбы  с коррупцией и плагиатом,  и вспомнят, что  даже таблицу умножения они не сами придумали, а  бессовестно украли у человечества, и нахально используют ее без всяких ссылок на  автора. Я к тому, что вся система знаний, а, значит и образование,  построены на плагиате в той или иной форме. Да и язык, который используют  праведники. не они придумали, и словари не они  собрали.  Изобретатели давно это поняли и многого добились. За примерами далеко ходить не надо. Обратитесь хотя бы за опытом к китайцам, которые  фактически на голом плагиате  подняли страну на недосягаемую высоту. Так, что же, госпожи Шестаковы, будем и дальше  бороться с надуманными, отвлекающими от дела  проблемами, или делом займемся ?

Так вот, для тех, кому надоело  наблюдать за  борьбой нанайских мальчиков, и кто хочет заняться реальными делами и, в самом деле, вырваться, наконец,  из этого гнусного болота коррупции,  воровства, невежества и… плагиата, в котором нам приходится нет – нет, не жить, а влачить жалкое существование, я и пишу этот пост. Остальным рекомендую не терять времени, и вернуться к борьбе с ложными задачами и целями, которыми любит озадачивать свой незадачливый народ наша мудрая власть. 

Когда  изобретатель  не находит решения и ему не помогают  отработанные ранее приемы поиска креативных решений,  часто рекомендую моим ученикам  пойти  в политехнический музей  и   походить там несколько часов. Или посетить свалку металлолома, или, хотя бы, порыться в  Интернете и посмотреть, как  подобные  задачи решались  раньше, и, уверен,  очень быстро  их посетят  гениальные идеи,  они вскрикнут “эврика!”, и решение проблемы появится, как  бы само собой.

С  высшей  школой сложнее. Ну нет пока у нас в Украине ни политехнического, ни музея высшей  школы. Впрочем, свалка закрытых  вузов уже появилась, есть где побродить, ознакомиться, правда,  с  отрицательным опытом  их работ. А с положительным опытом мне, к счастью, повезло – посетил  десятки лучших вузов мира. Следов бухгалтерской Болонской или подобной ей   разрушительной системы я там так и не  увидел, а все полезное, что там нашел, а  также положительный опыт работы нашего и других отечественных вузов увидел и  постарался учесть  в  статьях этого блога. Когда собрал все средства и методы положительного опыта  вместе в  своеобразную базу данных методов  реформирования  вузов, обратил внимание на несколько общих особенностей:

  • Все реформы высшего образования  были тесно увязаны с  преобразованием науки как в   самих вузах, так и в связанных с ними научных учреждениях, а также  тесной связью с потребителями как образовательной, так и научной продукции  - предприятиями реальной экономики.
  • Реформирование  учреждений высшей школ крайне редко производилось  за счет бюджетных средств,  а, чаще всего,  за счет  справедливой оплаты продукции  вузов  - стоимости  поставленных на рынок труда высококачественных кадров  и стоимости   интеллектуальной продукции вузовских ученых на  рынке  инноваций.
  •  В подавляющем  большинстве   стран влияние образовательных чиновников на работу конкретных учебных заведений была сведена практически к нулю – это  были результаты  не  разговоров о децентрализации,  а придания вузам полной автономности.
  • В подавляющем большинстве  вузов подготовка и  аттестация научно – педагогических кадров   является  делом самих вузов,  а не  каких- то неведомых никому совковых детищ -ВАКов и т.п. организаций, где  идеологией коррумпированности  пронизано все от  самой входной двери.   

Этот перечень можно продолжить дальше, но  рискните, выберите время и просмотрите хотя бы часть статей, включенных в  нижеприведенный список постов по этому направлению (с гиперссылками),  опубликованных в моем блоге. Лишь одна предпоследняя  статья из этого списка   была замечена властью,  однако, впрочем, конструктивных предложений опять не последовало.   Вот почему,   использовал в   названии списка наиболее подходящее наименование – “саркофаг”. Итак :

Саркофаг  внебюджетных предложений по реформе высшей школы и науки 

1.      Трансферт технологий или технологический бизнес? Изобретатель или инновационный инвестор?

2.      Креативизм или кретинизм? Часть 1.

3.      Креативизм или кретинизм? Часть 2.

4.      Экономико - экологическое образование в контексте устойчивого развития

5.      Образование на рынке. Часть 1

6.      Образование на рынке. Часть 2

7.      Как реанимировать науку Украины в условиях рынка? Сообщение 1

8.      Как реанимировать науку Украины в условиях рынка? Сообщение 2

9.      Как реанимировать науку Украины в условиях рынка? Сообщение 3

10.   Формирование креативного мышления системными методами. Еще раз о креативном образовании.

11.   Где и как учить бизнесу?

12.   Мозги на продажу

13.   К вопросу о “кластеризации Украины". Сообщение2: Формирование кластеров технологического бизнеса как необходимое условие создания инновационной экономики

14.   Как стать изобретателем_1. Продолжение серии « Инженерные средства и методы оптимизации технических систем”. Сообщение 2.

15.   Как стать изобретателем_2. Ответ шаману. Продолжение серии « Инженер

16.   Как стать изобретателем_3. Займемся технологиями. Продолжение серии

17.   Как стать изобретателем_4. База данных "Научные и патентные поисковые системы". Продолжение серии «Инженерные средства и методы оптимизации технических систем”.

18.   Выбор пути инновационного развития страны: Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Сообщение 2. Проект резолюции Всеукраинской научной конференции “Инженерные средства и методы оптимизации химических производств»

19.   Выбор пути инновационного развития страны: Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Сообщение 3. Пиррова победа трансферовцев.

20.   Выбор пути инновационного развития страны: Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Сообщение 4. Итоги Всеукраинской научной конференции "Инженерные средства и методы оптимизации химических производств"  

21.   Выбор пути инновационного развития страны: Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Сообщение 5. Стратегия и тактика технологического развития регионов

22.   Стратегия и тактика технологического развития регионов/ Сообщение 2.

23.   Предложения для обсуждения на слушаниях в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства 9 июня 2011

24.   Очерки об инновационно - технологическом развитии экономики Украины. Очерк 1. Пора перезапрягать лошадей?

25.   Очерки об инновационно - технологическом развитии экономики Украины. Очерк 2. Основа стратегии - непринятая Украиной концепция устойчивого развития

26.   Очерки об инновационно - технологическом развитии экономики Украины. Очерк 3. Форсайт – важнейший инструмент инновационной экономики

27.   Очерки об инновационно - технологическом развитии экономики Украины. Очерк 4. Ответ Сократу. Об инновационно - технологическом развитии экономики Украины и двух лягушках

28.   Очерки об инновационно - технологическом развитии экономики Украины. Очерк 5. Предварительный анализ стратегического плана развития Приднепровья

29.   Очерки об инновационно - технологическом развитии экономики Украины. Очерк 6. Как это делают в России?

30.   Статья посвящена итогам 37 ассамблеи ПАЧЭС. Концепция устойчивого развития (КУР) или «В чужом пиру похмелье”

31.   Концепция устойчивого развития (КУР) или «В чужом пиру похмелье”. Сообщение 2.

32.   Концепция устойчивого развития (КУР) или «В чужом пиру похмелье”. Сообщение 3.

33.   Концепция устойчивого развития (КУР) или «В чужом пиру похмелье”. Сообщение 4. Системные средства и методы решения вопросов обращения с промышленными отходами.

34.   Концепция устойчивого развития (КУР) или «В чужом пиру похмелье”. Сообщение 5. Решение части социальных проблем Украины, обусловленных экологическим кризисом.

35.   Неопубликованные статьи и неотвеченные письма политикам. Статья 1. Учиться властвовать над властью

36.   Концепция устойчивого развития (КУР) или «В чужом пиру похмелье”. Сообщение 6. Тактические приемы решения экономических проблем Украины на основе концепции устойчивого развития.

37.   Неопубликованные статьи и неотвеченные письма политикам. Неотвеченное письмо N 1 Мэру г.Днепропетровска г-ну Куличенко И.И. «Об инновационных подходах к развитию среднего и малого бизнеса в г.Днепропетровске” от 18.11.2005

38.   Из неопубликованного. Школа антикризисного менеджмента. Тема 1. Стратегия и тактика антикризисного менеджмента. Правила игры. Цена вопроса.

39.   Из неопубликованного. Школа антикризисного менеджмента. Тема 2. Тактика системного анализа.

40.   Ответ комментатору. Креативизм или кретинизм?

41.   Из неопубликованного. Школа антикризисного менеджмента. Тема 4. Фандрайзинг или инвестирование? Филантропы или бизнес- ангелы?

42.   Школа антикризисного менеджмента. Тема 5. “Бизнес – ангелы” или “бизнес – дьяволы”?

43.   Школа антикризисного менеджмента. Тема 6. Венчурный технологический бизнес.

44.   Школа антикризисного менеджмента. Тема 7. Инновационное технологическое развитие экономики. Технологические бизнес – инкубаторы.

45.   Школа антикризисного менеджмента. Тема 8. Кластеры технологического бизнеса

46.   Инвестиционный имидж как инструмент привлечения инвестиций. Попытка системного анализа.

47.   От программ и реформ к антикризисному менеджменту

48.   Формирование креативного мышления системными методами. Продолжение

49.   Формирование креативного мышления системными методами. Продолжение 2.

50.   Формирование креативного мышления. 3. Советы психологов

51.   Формирование креативного мышления. 4. Мой скромный опыт.

52.   Формирование креативного мышления. 5. Методологические основы.

53.   Формирование креативного мышления. 6. Ноу - хау управления здоровьем.

54.   Формирование креативного мышления. 6-2. Поэма о колебаниях в технике

55.   Формирование креативного мышления. 7. Макроэффект на микроуровне

56.   А.Герман права: наступает всеобщий дебилизм? Креативизм или кретинизм?

57.   Изобретателями не рождаются, ими становятся

58.   От коммерции к венчурному и технологическому бизнесу

59.   Пора что-то делать

60.   Алармизм или оптимизм? А, может, все же конструктивизм?

61.   Высшая школа: реанимировать или сразу в морг?

62.   Высшая школа: реанимировать или сразу в морг? Продолжение

63.   От профанации реформы высшей школы к технологическому развитию страны

64.   Реформа мозгов - путь к возрождению высшей школы

65.   Не зная броду, не суйся в воду. Менять не форму, а содержание высшего

66.   Парадигма реформирования на основе системного анализа

67.   Откровенно об имитации реформы в законопроекте о высшем образовании

68.   Еще порция откровений об имитации реформы высшей школы

69.   Азбука инвестиционно – инновационного менеджмента

70.   Мы - не винтики, мы думающие части сложной системы с именем ”Украина”

71.   Власть над властью - условие возрождения Украины

72.   Народ не безмолвствует. Просто он – объект реформ, а не их субъект

73.   Общество болеет. Рецепт от кайрофобии (боязни изменений)

74.   Проблемы технологического преобразования экономики

75.   Ликбез по КУР для нынешней и будущей власти

76.   Очерки об инженерном искусстве. 1. Верните инженера Украине

77.   Очерки об инженерном искусстве. 2. Нужны ли нам “болонские” бакалавры?

78.   Очерки об инженерном искусстве.3 Его величество Интернет - эксперимент 

79.   Очерки об инженерном искусстве. 4.Синергетический эффект реформ

80.   Очерки об инженерном искусстве. 5.Мифические профессии и специалисты

81.   От предвыборного дежавю к технологическим преобразованиям страны

82.   Синергетическая драма науки Украины

83.   Синергетика в действии: Спасут рыночные реформы науки и образования

84.   Менять не форму, а содержание образования

85.   Синергетическая реформа высшей школы и науки Украины

86.   И вновь о синергетической реформе науки. Речь о НАНУ

87.   Реформа образования: "Детей не очень люблю... НО САМ ПРОЦЕСС !!!"

88.   Нет пророка в своем отечестве

89.   "Мавпування" нас не спасет – комментарии к доктрине С.Л.Тигипко

90.   Практика интеграции Концепции устойчивого развития в образование

91.   Беда, коль пироги начнет печи сапожник

92.   Креативизм или кретинизм. 3. Альтернатива репродуктивному образованию

93.   Креативизм или кретинизм. 4. Психологические аспекты.

94.   Креативизм или кретинизм? 5. Алгоритм развивающего обучения

95.   Креативизм или кретинизм?  6. Ключ  к реформе высшей школы

96.   Раздумья об альтернативе "болонизации" высшего образования

97.   Рынок технологического бизнеса и технологическая экономика

98.   Синергия в бизнесе и оттопыренный палец С.Тигипко с бантиком

99.   От Нараямы до реформы высшей школы. Украинская легенда

100. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ бизнес и университеты. Глас вопиющего

101. А что потом? Алгоритм устойчивого развития Украины

102. Майдан – революция в головах ученых и просвещенцев.

103. Пенсионные инновации власти загоняют высшую школу на Нараяму.

104. Проект ЗАКОНА УКРАЇНИ " Про розвиток вищої освіти "

105. Мотайте новые портянки, труженики высшей школы!

106. Реквием памяти высшего образования Украины

107. Мауглизм - законченный продукт этноцида народа

108. Омаугличивание и дебилизация общества. Вниз по лестнице, ведущей вверх

109. Синергетические принципы реформирования Украины. 3. На пути в Нараяму

110. Цена невежества

111. Цена невежества 2 Реформирование страны интеллектуального банкротства

112. Комментарии к “Реформирование страны интеллектуального банкротства"

113. “Изобретения на заказ” – альтернатива “интеллектуальному банкротству"

114. Системный анализ - теория, синергия – основной метод реформ. Часть 1.

115. И снова о высшей школе…

116. Ода плагиату - без него нам не выжить

117. От борьбы с плагиатом к аналитике и креативизму

118. От монетарной олигархической экономики к реальной отраслевой

119. Умный в гору не пойдет

120. Розумний в гору не піде ... Частина 2

121.  От  реквиема высшей школе  к  ее реформированию.

 

А теперь, наконец, обещанный совет для борцов за возрождение  и дальнейшее развитие украинской высшей школы. Нет-нет, не ждите совета об изничтожении  пресловутой  Болонской  системы. Она давно уже умирает, ибо выполнила отведенную ей  роль разрушителя  достаточно гармоничной,  сложившейся  более  века назад и великолепно вписавшейся в совковые  реалии,  системы  образования. Разрушить – то разрушила, но новой системы не создала, ибо заменила творческую  систему  обучения, основанную на связи “учитель – ученик”,  чисто бухгалтерской системой, якобы, учета качества обучения, взваленную на многострадальные  плечи преподавателя.

При  встречах с коллегами меня всегда спрашивают,  с чего следует начать  реформирование высшей школы. Всегда отвечаю – с  отказа   от системы  наполнения мозгов студентов никому не потребующейся в будущем  информацией и перехода к  развитию  креативных способностей молодого человека. О средствах и методах для этого и пишу сейчас книгу. Однако, боюсь, что она тоже пополнит  саркофаг.      

теги: саркофаг предложений реформирование высшей школы, наука, образование, реальная экономика
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