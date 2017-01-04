От реквиема высшей школе к ее реформированию.

Пишу книгу об изобретательском творчестве со странным названием “ Критическое мышление в изобретательстве и технологическом бизнесе”. Не ради гонорара пишу и не по заказу. Не хочу уносить с собой на Нараяму секреты изобретательства, позволившие создать и даже изредка внедрить (сейчас в ходу больше слово “коммерциализировать” – рынок потому что) несколько сотен изобретений и патентов. Там будет описано много моих секретов, средств и методов творчества.

Один из них пригодится работникам высшей школы, которые, может, оторвутся, наконец, от беспощадной, но бесплодной борьбы с коррупцией и плагиатом, и вспомнят, что даже таблицу умножения они не сами придумали, а бессовестно украли у человечества, и нахально используют ее без всяких ссылок на автора. Я к тому, что вся система знаний, а, значит и образование, построены на плагиате в той или иной форме. Да и язык, который используют праведники. не они придумали, и словари не они собрали. Изобретатели давно это поняли и многого добились. За примерами далеко ходить не надо. Обратитесь хотя бы за опытом к китайцам, которые фактически на голом плагиате подняли страну на недосягаемую высоту. Так, что же, госпожи Шестаковы, будем и дальше бороться с надуманными, отвлекающими от дела проблемами, или делом займемся ?

Так вот, для тех, кому надоело наблюдать за борьбой нанайских мальчиков, и кто хочет заняться реальными делами и, в самом деле, вырваться, наконец, из этого гнусного болота коррупции, воровства, невежества и… плагиата, в котором нам приходится нет – нет, не жить, а влачить жалкое существование, я и пишу этот пост. Остальным рекомендую не терять времени, и вернуться к борьбе с ложными задачами и целями, которыми любит озадачивать свой незадачливый народ наша мудрая власть.

Когда изобретатель не находит решения и ему не помогают отработанные ранее приемы поиска креативных решений, часто рекомендую моим ученикам пойти в политехнический музей и походить там несколько часов. Или посетить свалку металлолома, или, хотя бы, порыться в Интернете и посмотреть, как подобные задачи решались раньше, и, уверен, очень быстро их посетят гениальные идеи, они вскрикнут “эврика!”, и решение проблемы появится, как бы само собой.

С высшей школой сложнее. Ну нет пока у нас в Украине ни политехнического, ни музея высшей школы. Впрочем, свалка закрытых вузов уже появилась, есть где побродить, ознакомиться, правда, с отрицательным опытом их работ. А с положительным опытом мне, к счастью, повезло – посетил десятки лучших вузов мира. Следов бухгалтерской Болонской или подобной ей разрушительной системы я там так и не увидел, а все полезное, что там нашел, а также положительный опыт работы нашего и других отечественных вузов увидел и постарался учесть в статьях этого блога. Когда собрал все средства и методы положительного опыта вместе в своеобразную базу данных методов реформирования вузов, обратил внимание на несколько общих особенностей:

Все реформы высшего образования были тесно увязаны с преобразованием науки как в самих вузах, так и в связанных с ними научных учреждениях, а также тесной связью с потребителями как образовательной, так и научной продукции - предприятиями реальной экономики.

Реформирование учреждений высшей школ крайне редко производилось за счет бюджетных средств, а, чаще всего, за счет справедливой оплаты продукции вузов - стоимости поставленных на рынок труда высококачественных кадров и стоимости интеллектуальной продукции вузовских ученых на рынке инноваций.

В подавляющем большинстве стран влияние образовательных чиновников на работу конкретных учебных заведений была сведена практически к нулю – это были результаты не разговоров о децентрализации, а придания вузам полной автономности.

В подавляющем большинстве вузов подготовка и аттестация научно – педагогических кадров является делом самих вузов, а не каких- то неведомых никому совковых детищ -ВАКов и т.п. организаций, где идеологией коррумпированности пронизано все от самой входной двери.

Этот перечень можно продолжить дальше, но рискните, выберите время и просмотрите хотя бы часть статей, включенных в нижеприведенный список постов по этому направлению (с гиперссылками), опубликованных в моем блоге. Лишь одна предпоследняя статья из этого списка была замечена властью, однако, впрочем, конструктивных предложений опять не последовало. Вот почему, использовал в названии списка наиболее подходящее наименование – “саркофаг”. Итак :

Саркофаг внебюджетных предложений по реформе высшей школы и науки

А теперь, наконец, обещанный совет для борцов за возрождение и дальнейшее развитие украинской высшей школы. Нет-нет, не ждите совета об изничтожении пресловутой Болонской системы. Она давно уже умирает, ибо выполнила отведенную ей роль разрушителя достаточно гармоничной, сложившейся более века назад и великолепно вписавшейся в совковые реалии, системы образования. Разрушить – то разрушила, но новой системы не создала, ибо заменила творческую систему обучения, основанную на связи “учитель – ученик”, чисто бухгалтерской системой, якобы, учета качества обучения, взваленную на многострадальные плечи преподавателя.

При встречах с коллегами меня всегда спрашивают, с чего следует начать реформирование высшей школы. Всегда отвечаю – с отказа от системы наполнения мозгов студентов никому не потребующейся в будущем информацией и перехода к развитию креативных способностей молодого человека. О средствах и методах для этого и пишу сейчас книгу. Однако, боюсь, что она тоже пополнит саркофаг.