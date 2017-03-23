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Автор
Кнопки
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Уехать, чтобы остаться
23.03.2017 15:09
В украинском обществе произошла подмена понятий, и
трудовую миграцию мы все чаще стали приравнивать к тотальной потере
человеческих ресурсов. Безусловно, демографические проблемы в нашей стране
есть, и открещиваться от них было бы неразумно. Если верить данным Госслужбы
статистики, в последние годы население Украины ежегодно сокращается на 150-200
тыс человек. Уезжают специалисты, уезжают ученые, уезжают предприниматели,
уезжают просто те, кто ищет лучшую и более комфортную жизнь.
Но при этом большая ошибка причислять к тысячам
покинувших Украину граждан трудовых мигрантов, которые настроены рано или
поздно вернуться домой. Например, согласно данным последнего исследования, проведенного
нашей ассоциацией совместно с группой «Рейтинг», подавляющее большинство
опрошенных мигрантов (около 77%) ищет сезонную и краткосрочную работу, соглашаясь
оставаться за пределами Украины до полугода. И лишь 15% предпочитает долгосрочное
трудоустройство. При этом 40% респондентов хотят работать за границей. А 2/3 из
тех, кто уже имеет этот опыт, готовы вновь покинуть страну ради заработков.
Это означает, что с одной стороны украинцы преимущественно
сохраняют патриотические настроения и не намерены менять место постоянного
жительства. С другой стороны, многие мигранты не видят на Родине возможностей
для нормального трудоустройства, для развития и самореализации, и поэтому
смотрят на Запад. И вот это действительно «звоночек», который мы не можем
игнорировать.
Только вот, к сожалению, в Украине сохраняется
отношение к мигрантам, как к людям, которые выбыли в неизвестность, которых
никто не хочет видеть, знать и понимать. Более того, их часто упрекают в
предательстве, а также в том, что они оставили семьи, детей, родные места и
отправились на заработки. Хотя, как показывает практика, многие из тех, кто
упрекает, сами имеют за границей счета, недвижимость и даже больше. Достаточно
вспомнить недавний скандал вокруг председателя Государственной фискальной
службы Романа Насирова, который, как выяснилось, имеет несколько гражданств.
Поэтому до тех пор, пока государство не перестанет
считать трудовых мигрантов людьми второго сорта, их стремление уезжать из
Украины будет только расти. И когда наступит некая критическая черта, мы
действительно начнем терять еще больше человеческого капитала. А допустить
этого никак нельзя.
Более того, опыт других стран доказывает, что
трудовая миграция давно стала частью глобальных процессов. И движение рабочей
силы не только не препятствует, а, напротив, стимулирует развитие и рост
локальных экономик.
Ведь те государства, которые поддерживают
миграционные процессы, получают ощутимую и непосредственную выгоду не только от
регулярных денежных переводов от своих граждан, но и массу нематериальных
преимуществ. Поскольку соотечественники, которые получили за время трудовой
деятельности в другой стране опыт, знания и навыки, обогащают тем самым экономику
и бизнес-среду родной страны.
В свою очередь, государства, принимающие мигрантов,
извлекают выгоду за счет восполнения недостающих трудовых ресурсов, омоложения
собственной рабочей силы и повышения производительности труда.
Сами мигранты получают комфортное и достойно
оплачиваемое место работы, и, что гораздо важнее, новые возможности для
реализации своих жизненных устремлений. В итоге, трудовая миграция, способствуя
перераспределению богатства на мировом уровне, играет значительную роль в
развитии одних государств и в сокращении отставания других.
Причем, трудовая миграция – это характерная черта
не только развивающихся стран. На примере соседней Польши можно убедиться, что,
несмотря на более чем 20-летний экономический рост, поляки, особенно молодежь,
продолжают работать в Чехии, Германии, Великобритании. Потому что там зарплаты
все равно выше, чем дома. Но при этом они остаются гражданами своей страны, и в
Польше на них никто косо не смотрит и не считает отщепенцами.
В Украине же власти до сих пор не знают, кто,
куда, когда и на какой период выезжает на работу за границу, чем там
занимается, сколько зарабатывает, как часто и какие суммы переводит родным и
близким. К примеру, только в Польшу, по подсчетам нашей ассоциации, с 2010 по
2016 годы рост выданных украинцам приглашений на работу составил 650%. За
первое полугодие 2016 года было выдано 635 тыс приглашений, а за весь прошлый
год – свыше 1 млн приглашений.
И это огромный рынок, который, по сути, никем не
контролируется. Конечно, радует, что в правительстве пытаются что-то делать в
этом направлении. Например, в декабре 2016 года по инициативе Государственной
миграционной службы, Министерства внутренних дел и еще ряда ведомств началось
обсуждение новой стратегии государственной миграционной политики до 2025 года.
Она должна прийти на смену той концепции, что была принята еще в 2011 году. Но
очень важно, чтобы очередная задумка не превратилась в формальный декларативный
документ, который будет пылиться где-то в дальнем ящике.
Необходимы конкретные и комплексные меры. Прежде
всего, урегулировать рынок услуг по международному трудоустройству и очистить
его от мошенников, наладить визовую и консульскую поддержку мигрантов, помощь в
оформлении трудовых договоров и медицинских страховок, а также содействовать их
адаптации по возращению на Родину.
Только после того, как государство начнет воспринимать выезжающих за рубеж украинцев не как беглецов, а как агентов влияния и налаживания взаимопонимания с другими странами, трудовая миграция превратится в мощный инструмент оздоровления и восстановления нашей экономики.
теги: миграция, трудовые мигранты, Польша, посольство, рынок труда
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