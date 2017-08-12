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Юридический ликбез по майнингу: что законно, а что – нет
12.08.2017 11:28
Вторая волна хайпа на тему майнинга накрыла страну. Первая прошла в июне, когда курс биткоина пробил новые высоты в 2600$, и оставила за собой рост индустрии в Украине. Всем стало ясно, что майнинг, биткойн и блокчейн это не только какие-то модные ИТ штучки, но и реальный сектор экономики с реальными доходами. Засекли тему и в СБУ, они и запустили вторую волну, накрыв майнинговою ферму в Институте Патона.
Пора время разобраться в юридических аспектах майнинга, в чем правы правохранители, а в чем правы инвесторы.
Итак, исходные данные можно посмотреть в определении суда, давшим санкцию на обыск, она доступна здесь http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68107852.
Что примечательно:
суд закопипейстил представление следователя, в котором можно увидеть набор противоречащих фраз “з метою виготовлення та емісії грошових сурогатів крипто валюти «біткоін», випуск та обіг якої на території України заборонений”, “в порушення вимог реєстрації платіжних організацій, платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури” и “вирішили вчинити підробку банківських документів”. На основании этого, суд разрешил осмотреть и изъять “комп'ютерну техніку в тому числі та званні «майнери»”.
А вот что нельзя увидеть в ухвале, так это вменяемую статью Уголовного Кодекса, равно как и понимание что такое “майнер”.
Что говорит уголовно-процессуальное законодательство:
Любое уголовное производство, внесенное в ЕРДР, должно иметь указанный состав преступление, а значить конкретную статью (часть статьи) УК. Также, определение про обыск должно быть обоснованным, с четкой аргументацией “зачем” и “что это даст следствию”. Несложно заметить, что хаотичное определение похоже на безосновательное и незаконное, по крайней мере частично.
Что это значит:
Правоохранительные органы ни черта не понимают сути майнинга и криптовалют, зато они поняли, что это прибыльное дело. Значит, будут искать фермы, вносить в реестр уголовные производства, и пытаться заходить “на обыск” под любым кое-как законным предлогом.
Позиция НБУ:
Вчера же в публичную коммуникацию включился и НБУ, заявив, что bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине. Определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире. В разных странах Bitcoin классифицируют по-разному - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений.
Что это значит:
Такая официальная позиция НБУ выбивает почву из-под ног правоохранительных органов в части незаконности майнинга криптовалют. По сути, мы видели хаотичные и некорректные, но все же ссылки на отдельные нормы законодательтва, вроде как нарушенные вследствие майнинга. Теперь даже так нельзя, ведь официальная позиция НБУ по сути означает “нет таких норм национального законодательства, которые нарушает майнинг криптовалют”.
Уголовный кодекс говорит: Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кодексом.
Конституция Украины: В Україні діє принцип верховенства права. Принцип правової визначеності є невід'ємною, органічною складовою принципу верховенства права.
Проще говоря, все, что прямо не написано в УК, не является преступлением, и “нельзя нарушить норму закона, которой нет”. Еще проще: майнинг законен, криптовалюты тоже.
Почему еще могут прийти правоохранители, или что еще может нарушить майнинг:
Что делать, если у вас ферма и к вам придут (пришли):
В общем, сложно понять, зачем правоохранительные органы в стиле плохо подготовленного кавалерийского наскока напали на майнинг. Пока что ни майниг, ни криптовалюты никоим образом не нарушиют законов Украины. В то же время, эти сферы обязательно надо регулировать, вся надежда на НБУ.
теги: майниг, биткоин, СБУ, криптовалюта
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