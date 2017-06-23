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Первые шаги в майнинге
23.06.2017 12:08
Несложно заметить, что буквально в последний месяц все сошли с ума по майнингу, ну прям новая золотая лихорадка. Многие осознали, что это очень выгодная тема, да и коньюктура поспособствовала: курс криптовалют с начала мая подрос, как на дрожжах. Как говорит один человек: если бы я сразу понял что суть в дешевом электричестве)))) Впрочем, при таком курсе цена электричества вообще практически не имеет значения, и окупаемость вложения измеряется месяцами.
Что необходимо для начинающего майнера (или фермера).
Первое, надо железо в виде майнера или фермы (это компьютер с 4-6 или 8 видеокартами). Где взять? Искать в интернете продавцов. Сейчас купить что-то сложно, полный дефицит.
Второе, надо помещение с вентиляцией и мощной подачей электричества (один прибор это от 1 кВт/час). И да, оно все дичайше греет и шумит. Реально больше 1-2 приборов в комнату без вентиляции поставить не получится. Поэтому обычно делают стойку-стеллаж, подачу воздуха на майнеры и вытяжку воздуха с помещения.
Третье, сделать свой аккаунт на майнинг-пуле, на бирже и займеть кошелек.
Четвертое, настроить майнеры (прописать пул), и мониторить температуру на платах и в помещении. В принципе, если все правильно организовать и настроить, но дальше можно практически вообще ничего с железом не делать – переходим в финансовою часть.
Расчитывать бизнес-план? Да, можно, и были некоторые расчеты, только майнер в мае стоил 1650$, ферма 2200$, а курс биткоина был 1600$. Теперь отталкиваемся от 2900$, 3500$ и 2600$ соотвественно.
Кошелек берем любой, какой нравится – все так советуют, но это совершенно бесполезный совет. По опыту, часть кошельков работают онлайн, другая часть – скачиваются на ПК (причем весят неприлично много). Лично мне нравится онлайн, но с дополнительным девайсом для безопасного входа (типа генератор пинкода). Впрочем, все это вопрос предпочтений, а вот гораздо важнее другой момент: fee, или комиссионные за транзакцию. Сказать, что я был шокирован комиссионными в 70$, не сказать ничего (кошелек отправлен в отставку). Или подтверждением транзакции через скан загран паспорта (кошелек отправлен в отставку). Реально, транзакции криптоденег обходятся больше, чем можно было подумать, да и процессинг тянется часами. В общем, пока что я продолжаю подбирать оптимальные кошельки, но теперь точно знаю, что самый важный вопрос – это размер комиссионных за транзакцию.
Выбор пула, где майнить, на самом деле проще, чем кажется: берем самые популярные. Можно, конечно, поизощряться, но реально чем мощнее пул – тем больше вознаграждений его участникам. Остается еще момент с типом участия (актуально для биткойн-майнинга), там тоже есть варианты, как делить вознаграждение, но опять-таки это скорее заморочки – ставим по умолчанию и все работает.
Для майнинга эфира и прочих небиткойн-валют, актуальней тема биржи. На биржах торгуют криптовалюты, как между собой, так и в фиат (нормальные деньги). На биржах вы создаете себе аккаунт, там можно хранить криптовалюты, и торговать их. Точно так же, при выборе биржи очень важно обратить внимание на размер комиссионных. Кроме того, биржи предпочитают, чтобы пользователи занимались торгами, а не просто хранили деньги на счету, и неактивных пользователей могут попросить на выход (платим fee за транзакцию)). На биржах мы смотрим курсы криптовалют, на биржах есть сервисы для вывода электронных денег в нормальные деньги.
Вывести электронные деньги не так-то просто. Вернее, это не сложно, но опять-таки немного дороже, чем можно было подумать. Самый выгодный вариант это, конечно, вывести в кеш через ребят, которым постоянно нужен биткоин или эфир, они берут 1-2% и считают по хорошему курсу. Обычно это те же люди, которые занимаются оборудованием для майнинга, или другие продвинутые бизнесы, которые используют криптовалюты в ежедневной деятельности. Второй вариант – это менялы, то есть те, кто зарабатывают на обменах. По сути, все то же самое, только прибавляем еще 1-2% комиссионных. Третий вариант, это самостоятельно через биржу на счета банков (очень ограниченное число, особенно украинских) или в пейпэл. Тут очень вариативный размер комиссионных, обычно он побольше, доходит до 7% на счет в украинском банке (хотя карточка приват это приятно). В принципе, мне кажется что вопрос 0% комиссионных за вывод денег это вопрос времени и готовности сервиса зарабатывать исключительно на разницах в курсе биткоин-доллар. Хотя опять-таки, учитывая сумасшедшую на данный момент доходность майнинга, многие люди вполне без проблем расстаются и с 5-7% за обналичивание.
Кстати, про обналичивание. Многим интересна обратная тема: купить за наличные деньги деньги электронные. Зачем? Во-первых, типа как инвестиция в прибыльное дело, а во-вторых – вывод и отмывание. Несложно догадаться, что криптовалюты очень легко перемещаются по миру, и в принципе финансовый мониторинг таких перемещений пока очень фрагментарный. Соответственно, сравнительно несложно заплатить кеш (много кеша) в одной стране, получить электронные деньги, повращать их по миру, и вывести тот же кеш у менял в нужной стране. Конечно, со временем правила будут ужесточаться, но пока что это мир дикого запада.
Инвестирование в криптовалюты тоже вполне себе возможно. Ну в смысле не майнить, а покупать криптовалюты, торговать их туда-сюда, типа как на форексе. В общем, дело вкуса и предпочтений. Кроме того, понятие “инвест портфеля”, и в майнинге такое начинает распространяться. По сути, клиент получает список валют криптоденег и коэфициентов “сколько в чем держать”. Потом деньги или биткоин, или эфир, или что человек майнит, переводятся на разные кошельки разных валют, и наблюдаем изменение курса. С одной стороны, все криптовалюты ооочень волатильны, и всегда найдется монета, которая вырастет больше остальных (почемууу я не вложил все в либру), с другой стороны, диверсификация рисков это наше все, да и почти все небиткоины растут быстрее биткоина. В любом случае, базовым вопросом для начинающего майнера будет “я хочу хранить намайненное в криптовалютах (соблазнительно) или переводить наймайненное сразу обратно в доллар (надежно)”.
Напоследок, краткое размышление на тему "почему майнинг это не пирамида?" Как минимум, никто ни у кого просто так денег не берет и не дает. Майнинг, это реальный сектор экономики с реальными деньгами и оборудованием (причем дорогим). Кроме того, все майнеры имеют полезную функцию поддержки блокчейн-сети. И да, блокчейн-сети начинаю широко применяться для реальных задач типа аукционов, кадастров, баз данных. В то же время, курс криптовалют это ооочень непредсказуемая субстанция, в этом реальный риск.
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