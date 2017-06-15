Реализация проекта по солнечной электростанции: 7 шагов

Просчитать бизнес-план и продумать корпоративную структуру предприятия. Просчитать коридор прибыльности предприятия, исходя из параметров цены зеленой электроэнергии, стоимости покупки и монтажа солнечных панелей (около 1000 $ за КВт), цены подключения (от 6 тысяч гривен за КВт), и прочих затрат (налогообложение, юридическое сопровождение, обслуживание станции). Корпоративная структура учитывает два основных момента: оптимальное налогообложение и защищенность инвесторов. Это несложно, если инвесторов немного, и сложнее, если проект предусматривает вовлеченность большого числа инвесторов с разным статусом. Нередкая практика – это поиск так называемых младших инвесторов – которые вкладывают только деньги. Иностранный элемент и (или) кредитная составляющая добавляют сложности проекту.

Найти и оформить земельный участок. Вроде бы земель в Украине много, а подобрать подходящий участок на самом деле очень сложно. Первейшее условие – наличие линий электропередач неподалеку! Это напрямую связано с затратами на подключение к электросети. Второе условие – достаточный размер (имеются расчетные формулы КВт на метр), хороший уровень солнечной активности, простой рельеф, и южная ориентированность.

Получить смежные согласования. Одобрямс от соседей, громады, разрешения местных властей, может быть еще экологи и географы. В общем, приключений немало.

Подключиться к электросети. Подключение мощностей по сути означает заставить электроэнергетиков протащить ЛЕП требуемой мощности (исходя из проектной документации электростанции) к участку. Предусматривает обращение в районные или областные электросети (РЭС/ОЭС) с заявлением про подключение. Изготовление технической документации, схемы подключения – все требует усилий и времени. Важно своевременно запустить процессы. В принципе, оснований для отказа реально нет, но необходима кропотливая внимательная работа.

Заключить договоры на поставку и монтаж электрооборудования. Требует выбора солнечных панелей, инверторов и монтажных систем по оптимальному соотношению цена-качество, а также подходящих к условиям участка и размещения панелей на нем. Большие проекты потребуют определенное время на поставку. Кроме того, данный этап связан с корпоративной структурой и налогообложением, ведь, по сути, осуществляются большие платежи за поставки.

Оформить договора купли-продажи сгенерированной электроэнергии. Необходимо подать заявление и пакет документов (ничего страшного в нем нет). Важным моментом является банковский счет для расчета.

Тестирование системы, включение в сеть, подписание с РЭС актов и договоров покупки электроэнергии. Проект начинает работать, электроенергия генерируется, деньги платятся.

Два приятных момента стоит помнить: у нас реально хорошие условия для инвестирования в альтернативную энергетику, и у нас новый закон про рынок электроэнергии, со всеми вытекающими возможностями.