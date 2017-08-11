Приєднання до системи СЕТАМ збільшує конкурентні переваги банку

Продаж майна через системи електронних аукціонів СЕТАМ не тільки вигідний всім без виключення українським банкам, а й дозволяє значно підвищити конкурентні переваги за рахунок вдалого продажу та підвищення фінальної ціни.

Бажаю вікнами на Верховну Раду

Переваги використання СЕТАМ дозволяють банкам продавати найширший спектр майна. Починаючи від елітного сегменту офісних та житлових приміщень до квартир в спальних районах міст. Наприклад зараз в системі оголошено продаж від Ощадбанку елітної квартири по вулиці Івана Мазепи із початковою вартістю 67 мільйонів гривень.

А нещодавно було продано квартиру неподалік із будівлею Верховної Ради України. Також банки продають офісні приміщення, промислову нерухомість, на кшталт заводів та фабрик або інші активи.

Конкурентна ціна

Завдяки системі аукціонів, банки можуть продавати абсолютно різновекторні за ціновою аудиторією активи. При цьому ціна завжди буде конкурентною через особливості механіки електронного аукціону.

Кінцева ціна лоту залежить від початкової ціни та ажіотажу від покупців. Якщо лот цікавий, а ціна нижча за ринкову, на аукціон може заявлятись більше 10 учасників і фінальна ціна буде значно вище.

Якщо ж на початку банк виставляє ціну, яка вища за ринкову, ринок може не проявити активності, і це сигнал банку переглянути її в бік зниження. Але якщо все ретельно продумати можна в декілька разів перебільшити власні очікування. Наприклад, рекордним для СЕТАМ був лот від Ощадбанку, коли ціна підскочила з 73 до 104 мільйонів гривень. Мова йшла про промислове підприємство, вигідно розташоване та на нього знайшлося багато бажаючих покупців.

Безкоштовна участь

Окрім великих можливостей, система СЕТАМ не створює для банків жодних ризиків. Робота системи для фінустанов безкоштовна, і послуги оплачує лише переможець торгів і лише у випадку їх вдалого закінчення. Тобто це чудова можливість для банку безкоштовно тестувати формати реаізації різного майна.

Сьогодні з системою вже співпрацюють всі системно-важливі для економіки банки. Лоти в системі розміщає Ощадбанк, Укргазбанк, ВТБ, ПУМБ, Укрексімбанк, Піреус банк. Зараз чекаємо розміщення перших лотів від Приватбанку завдяки виграному нами тендеру у липні цього року.

Ми очікуємо на продаж більше 2 тисяч об’єктів, в тому числі, декілька великих бізнес-центрів.

Запрошуємо інші фінансові установи до співпраці з нами та продавати майно через СЕТАМ.

