Система СЕТАМ: Продаж нерухомості online без ризиків та з гарантією

Окрім продажу нерухомого майна банків та державних органів, система електронних аукціонів СЕТАМ спеціалізується на продажу майна безпосередньо фізичних осіб. Тобто кожен може продати свою квартиру або торговельно-розважальний центр в системі, не користуючись послугами посередників та недобросовісних - а інколи і шахрайських – сайтів.

При цьому, продаж майна відбувається в режимі online в максимально стислі терміни. Серед переваг такого продажу майна через систему СЕТАМ : державні гарантії та максимальний захист.

Більше клієнтів – більше ставок

СЕТАМ має найбільшу клієнтську базу в Україні, що дозволяє мобілізувати для участі у вашому аукціоні потенційних покупців з території як вашої області, так і використовуючи спеціальне таргетування системи.

Якщо людина цікавилась раніше подібними об’єктами нерухомості, продавець може бути впевнений – системи запропонує йому взяти участь у аукціоні.

В свою чергу, чим більше клієнтів візьмуть участь у аукціоні, тим більше в результаті буде подано ставок і вища кінцева ціна продажу.

Порядок є порядок

Робота аукціону повністю регламентована і проводиться у відповідності до Порядку реалізації майна, де чітко відображені всі умови продажу, взаємодія усіх учасників торгів та будь-які можливі суперечки.

Перед аукціоном і продавцеві і покупцеві не буде зайвим ознайомитись із цими правилами, оскільки тут чітко приписані стадії електронних торгів, форма та склад інформації про заявку, яку подає продавець, необхідні технічні характеристики об’єкту продажу та детальні контактні дані продавця.

Все це в результаті робить аукціон зрозумілим для обох сторін і кожен відчуває свою захищеність в процесі торгів.

Держава гарантує

СЕТАМ як державне підприємство повністю гарантує неухильність умов аукціону та бездоганність його роботи. Захищеність державних серверів не викликає сумніву, тим більше, що з численних підприємств СЕТАМ нещодавно один з небагатьох вистояв перед іноземною кібер-атакою. Жоден з наших клієнтів не постраждав і жоден аукціон не було зірвано.

Окрім того, СЕТАМ - підприємство із рахунками в державних банках й повністю гарантує перерахування платежів від покупця продавцеві.

На відміну від багатьох конкурентів, ми не влаштовуємо додаткові перевірки та не затягуємо перерахування грошей на дні та тижні.

Транзакція відбувається швидко та вчасно, бо врешті-решт електронні торги і повинні цим відрізнятись.

Прибираємо зайвий клопіт

Додатковою перевагою для учасників є обов’язкова перевірка нашим підприємством майна, що продається на предмет можливих обтяжень.

Якщо об’єкт нерухомості продається через СЕТАМ покупець можу бути абсолютно впевнений, що майно не знаходиться під арештом, щодо нього немає судової тяганини та не вчиняється будь-яких заборонених законом дій.

Сім коротких кроків

Продати майно через СЕТАМ так само легко, як купити дружині нову сукню. Для цього є лише сім кроків, які починаються після кроку «0» - прийняти це приємне рішення.

Для організації продажу вам необхідно:

Крок «1» Зв’язатись через наш Call-центр за телефоном +38 044 331 17 21 із департаментом розвитку.

Крок «2» Отримати зразок договору, щодо реалізації майна із системою СЕТАМ та підписати його.

Крок «3» Отримати висновок наших експертів, чи не існує обтяжень, що не дозволяють вам продати ваше майно.

Крок «4» Передати нам ваші реквізити, в тому числі номер розрахункового рахунку на який будуть сплачені кошти покупцем після завершення аукціону. У подальшому вони будуть відображені у протоколі торгів та із вами буде розраховуватись безпосередньо покупець майна.

Крок «5» В залежності від характеристик активу ви сплачуєте 50 або 100 гривень за користування послугами системи.

Крок «6» Ми виставляємо вашу нерухомість на торги та проводимо аукціон.

Крок «7» Ви отримуєте кошти та замовляєте у бармена ще «Мохіто».

Як бачите, СЕТАМ не потребує вашої фізичної присутності для підписання договору, а все спілкування відбувається електронною поштою.

Всі ці кроки можна зробити не виходячи з дому, та навіть відпочиваючи з родиною в теплій країні.

Звучить надзвичайно просто?

Саме в цьому і полягає наша робота.