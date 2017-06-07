СЕТАМ – рятівний круг для органів місцевого самоврядування

«Головний біль» органів місцевого самоврядування

Продаж неліквідного майна завжди був проблемою для органів місцевого самоврядування. Як відомо, зазвичай, наші можливості не співпадають з нашими потребами. Так було і в цьому питанні. Місцеві ради завжди скаржились на нестачу коштів. В тому числі для вирішення соціальних, медичних, інфраструктурних проблем своїх територіальних громад. Ми неодноразово чули про потребу в оновленні парку карет швидкої допомоги, ремонтах лікарень, шкіл, будинків культури, тощо.

В той же час, всі ми знаємо, що місцеві ради утримують на балансі величезну кількість непрофільного та неліквідного майна, яке лежить мертвим тягарем на плечах місцевих бюджетів та не використовується.

І от нещодавно, в системі електронних торгів СЕТАМ ми вирішили допомогти місцевим радам, а разом із тим – економіці країни. Інакше кажучи, ми пропонуємо органам місцевого самоврядування виставити непотрібні активи на торги.

Це можуть бути будівлі, автомобілі, застаріла техніка, якою не можна користуватись. Ми даємо місцевій владі унікальну можливість вирішити проблеми своїх громадян, не залучаючи додаткове фінансування з державного бюджету. Можна не боротись за державні субвенції, а вирішувати питання одразу на місцевому рівні. Тим більше, що місцевим жителям байдуже, як міський голова, або голова районної ради вирішив проблему – головне, що результат досягнуто.

Позитивний результат для села, міста, країни

Переваги для органів місцевого самоврядування від використання системи СЕТАМ полягають у тому, що ми робимо всю «брудну роботу», а місцеві ради отримують тільки «плюси».

Так, сьогодні місцеві ради продають неліквідне майно через доволі застарілі місцеві товарні біржі. Вони не мають необхідного охоплення найширшої аудиторії, на відміну від нас.

На регіональному рівні ненеліквідну техніку не завжди знайдеться покупець, а система СЕТАМ має відповідні можливості в усіх регіонах країни та розгалужену сітку фахівців із продажу майна.

Співпрацюючи з нами, місцеві ради не мають проблем із оцінкою майна, а отже до них не прийдуть із перевіркою правоохоронні або антикорупційні органи. Система СЕТАМ прибирає «людський фактор» від прийняття важливих рішень з оцінки майна. Майно оцінюється незалежними фахівцями, а потім ця оцінка підтверджується в ході самого аукціону. Зовсім просто: якщо автомобіль було оцінено зависоко – ніхто не прийде на аукціон його купувати. Якщо ціна була нижче ніж треба – під час аукціону вона підвищиться і бюджет отримає необхідні кошти в будь-якому разі.

Наші аукціони проходять відкрито, чесно в режимі онлайн і будь-хто може побачити як відбувались торги, які цини пропонувались покупцями, хто переміг, та всю іншу необхідну інформацію. Нам нема що ховати, тому ми впевнені в повній транспарентності торгів.

І останнє, але не менш важливе – наші послуги повністю безкоштовні для самих органів місцевого самоврядування, оскільки кінцеву вартість майна оплачує лише переможець торгів.

Система працює - перемога буде

Система працює просто як на будь-якому ринку.

Ми укладаємо із відповідним міським, сільським або районним уповноваженим (міський голова або голова відповідної ради) типовий договір де розписані умови торгів, всі питання надання послуг.

Потім наші регіональні фахівця залучають якомога більшу кількість учасників на торги завдяки розсилкам за регіональними та галузевими ознаками. Ми працюємо в усіх областям і тільки розширюємо мережу. На додачу до 35 000 зареєстрованих постійних покупців, які торгуються за різними об’єктами в різних областях, ми залучаємо фермерів, якщо мова йде про фермерське обладнання, водіїв, якщо продається авто, тощо. Так про аукціони дізнаються тисячі зацікавлених осіб, на відміну від десятка «кумів», як було ще декілька років тому.

Сьогодні ми лише на початку шляху, але вже досягли значних успіхів у співпраці на регіональному рівні.

Наприклад, нещодавно в одному з райцентрів Хмельницької області на аукціоні було продано будівлю кінотеатру за 200 тисяч гривень із невеличким зростанням ціни.

А автогосподарство Івано-франківської облради продавало два авто після невдалих спроб на місцевій товарній біржі. Ми не тільки продали автомобілі, а й забезпечили приріст в 10% від початкової ціни.

І таких можливостей для місцевих рад – безліч. Ми розширюємо напрями співпраці, проводимо постійні переговори. Вже є зацікавленість у таких формах реалізації майна з боку керівництва у Черкаській, Луганській областях, проведені перемовини із миколаївським міським головою.

І твердо можна сказати – розвиток СЕТАМ у питанні продажу майна місцевих рад буде не тільки стрімким, а й вигідним для всієї країни.