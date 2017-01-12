Космос – новая страсть большого бизнеса

До недавнего времени Космос оставался исключительной привилегией правительств мировых держав. На разработках аэрокосмической отрасли держался имидж страны и разворачивались политические баталии. Каждый советский ребенок восхищался Юрой Гагариным и Германом Титовым, каждый американский – Нилом Армстронгом, Майклом Коллинзом и Баззом Олдрином.

Но к началу «нулевых» космонавтика подарила человечеству не только дипломатическую мощь, но и более прикладные вещи. Солнечная энергетика, спутниковое телевидение, сотовая связь и интернет скоростью150 Мбит/сек. Расстояния потеряли свое критическое значение, а доступ к информации разросся до планетарного масштаба. Теперь снимки земной поверхности в изобилии лежат в сети, а военная спутниковая навигация трансформировалась в google maps, мониторинг автотранспорта и геотаргетинг. Из-под грифа «совершенно секретно» космические технологии вырвались в частные руки и трансформировались в инновационный бизнес. По различным подсчетам объем мирового рынка космических разработок составляет порядка 400 миллиардов долларов в год и растет на 5% ежегодно. К 2030му развитие технологий и ракетостроения потенциально «разгонит» рынок до 1,5 триллионов.

Такие цифры делают Космос лакомым кусочком не только для приватных космических компаний, но и для диверсификации непрофильных бизнесов. Не так давно владелец всемирно известной торговой площадки Amazon Джефф Безос заявил о начале туристических космических полетов уже в 2018-м. С этой целью дочерняя компания Джеффа Blue Origin строит шесть многоразовых ракет New Shepard, каждая из которых сможет поднять туристов на высоту 100 км.

Соучредитель Microsoft Пол Аллен и основатель Scaled Composites аэрокосмический инженер Бертом Рутан в 2011м объединились для совместного создания самолета Stratolaunch Carrier. По задумке создателей, Stratolaunch (размах крыльев которого составляет 117 метров) станет стартовой площадкой доставки астронавтов и грузов на МКС. Тот же Microsoft в рамках совместного проекта с NASA Sidekick уже снабжает будущих работников МКС очками виртуальной реальности Microsoft HoloLens, с помощью которых можно значительно ускорить процесс подготовки и обучения космонавтов. Еще один проект NASA и Microsoft - OnSight даст возможность ученым виртуально посетить Марс прежде, чем они смогут высадиться на планете самостоятельно.

Покорить Марс мечтают не только в IT-шники, но и девелоперы. Компания Bigelow Aerospace гостиничного магната Роберта Бигелоу поставила перед собой амбициозную задачу построить первую «надувную» космическую гостиницу на околоземной орбите. Проект Alpha space station предусматривает как жилые, так и служебные помещения для реализации научных разработок. Bigelow Aerospace вложила в разработку 180 млн. долларов и ещё 17,8 млн. получила по госконтракту от NASA. Тестирование Alpha space station запланировано на 2017-й.

Но не Марсом единым. Основатель и генеральный директор компании Moon Express Боб Ричардсон считает не менее выгодным бизнесом полеты на Луну. Ранее один полет на естественный спутник Земли обходился исследователям в миллиарды долларов. Технология Moon Express предлагает экспедиции стоимостью всего 10 млн. Помимо астронавтов, Боб Ричардсон планирует отправлять на поверхность Луны роботов МХ-1. МХ-1 ориентирован на поиск и разработку полезных ископаемых лунной поверхности, стоимость которых, по разным подсчетам, достигает 16 квадриллионов долларов.

100 миллионов собственных средств собирается инвестировать в проект создания космического корабля Breakthrough Starshot совладелец Mail.ru Group и DTS Global Юрий Миллер. Аналогичную сумму предприниматель планирует вложить в программы поиска внеземных цивилизаций в сотрудничестве с английским физиком Стивеном Хоккингом.

Частный бизнес ставит перед собой и более амбициозные цели, как-то – спасение человечества от неминуемой гибели. Недавно бруклинская компания HoneybeeRobotics присоединилась к программе NASAAsteroidRedirectSystem. Цель программы – спасение Земли от возможного столкновения с астероидом в будущем. Honeybee Robotics работает над космической пушкой, которая выпускает специальные снаряды и дробит приближающийся астероид на куски. Затем специальный робот ловит части космического объекта и переправляет для дальнейших исследований. Но поскольку выживание человечества на Земле все ещё под большим вопросом, прогрессивные умы обратили свои взоры на Марс. Сразу две дизайнерские компании Нью-Йорка (Team Space Exploration Architecture и Clouds Architecture Office) предложили свой концепт марсианского дома ICEHOUSE и стали победителями архитектурного конкурса NASA. Строительство зданий планируется начать в 2030-х. Стенки домов будут выполнены из смеси воды, кремнезема и геля.

Без сомнений, будущее аэрокосмических технологий обещает быть захватывающим и интересным и отныне оно будет определяться не только правительственными решениями, но и рыночной экономикой. А значит уже завтра на арене космических разработок могут появиться новые, инновационно мыслящие приватные игроки.