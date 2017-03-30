Авто на иностранных номерах, стоит ли рискнуть!

Ч.1 Авто на иностранном юрлице

В последние годы на Украине на дорогах с каждым днем все больше появляются автомобили с иностранными номерами. И если изначально количество таких ввезенных автомобилей соответствовало количеству находящихся в стране иностранцев, то теперь в основном на таких автомобилях ездят наши сограждане.

Желание украинцев ездить на таких автомобилях понятно, ведь стоимость подержанного автомобиля в Польше или Литве будет в разы меньше стоимости аналогичного автомобиля в Украине.

В интернете содержится много информации в отношении схем использования авто с иностранной регистрацией гражданами Украины, решили разобраться в них более детально.

Итак, для начала разберемся с нормативными актами, регулирующими данный вопрос, а именно Таможенным Кодексом Украины и Стамбульской Конвенцией 1990 г. о временном ввозе (далее Конвенция).

В соответствии со ст. 2 Конвенции режим временного ввоза предоставляется с общим условным освобождением от ввозной пошлины и налогов и без применения ввозных ограничений или запретов экономического характера в отношении товаров, определенных в Приложениях к Конвенции.

Согласно ст.5 Приложения «С» Конвенции для того чтоб можно было воспользоваться правом на льготы, которые предоставляются этим Приложением:

- транспортные средства коммерческого использования должны быть зарегистрированы на территории, которая не является территорией временного воза, на имя лица, которое зарегистрировано или постоянно проживает за пределами территории временного ввоза, и ввозиться и использоваться лицами, которые осуществляют свою деятельность с такой территории.

- транспортные средства частного использования должны быть зарегистрированными на территории, которая не является территорией временного ввоза, на имя лица, которое зарегистрировано или постоянно проживает за пределами территории временного ввоза, и ввозиться и использоваться лицами, которые постоянно проживают на такой территории.

В соответствии с п. «а» ст. 7 Приложения «С» Стамбульской конвенции транспортные средства коммерческого использования могут использоваться третьими лицами, которые имеют надлежащее разрешение пользователя права на временный ввоз и которые осуществляют свою деятельность в пользу последнего, даже если они зарегистрированы или постоянно проживают на территории временного ввоза.

Кроме этого, Конвенция также определяет понятия «коммерческое использование» и «частное использование» транспортных средств.

Так, согласно п. b) ст. 1 Приложения «С» «коммерческое использование» означает платную перевозку лиц или промышленную или коммерческую платную или бесплатную перевозку грузов. Именно на эту норму ссылаются наши таможенные и налоговые органы, доказывая, что коммерческое использование возможно доказать только если осуществляется перевозка груза или пассажиров. Вместе с тем, этой же конвенцией установлено и понятие «частное использование» транспортного средства, в соответствии с которым использование транспортного средства не будет признаваться коммерческим, в случае если оно используется для «перевозки лицом исключительно для личных нужд, за исключением какого-либо коммерческого использования (п. «а» ст.1). Теперь обратимся к Таможенному Кодексу. Основные условия временного ввоза коммерческого транспорта установлены главой 18 Таможенного Кодекса. Режим временного ввоза согласно ст. 103 ТК - это таможенный режим, согласно которому иностранные товары, транспортные средства коммерческого назначения ввозятся для конкретных целей на таможенную территорию Украины с условным полным или частичным освобождением от обложения таможенными платежами и без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и подлежат реэкспорту после завершения установленного срока без каких-либо изменений, за исключением обычного износа в результате их использования. В ст. 4 ТК определено, что транспортным средством коммерческого назначения является, в частности автотранспортное средство, используемое в международных перевозках для платной транспортировки лиц либо для платной или бесплатной промышленной или коммерческой транспортировки товаров вместе с запасными частями и топливом в баке. В соответствии со ст. 108 ТК срок временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения устанавливается органом доходов и сборов с учетом того, что эти транспортные средства должны быть реэкспортированы сразу же после окончания транспортных операций, для которых они были ввезены. Такой срок не должен превышать 3-х лет.

Регулирование временного ввоза транспортных средств для частного использования регулируется также отдельно ст. 380 ТК Украины, но схемы с ввозом таких транспортных средств мы обсудим в следующей статье.

Итак, с основными правовыми нормами мы вроде как разобрались, теперь же поговорим о наиболее популярной в данное время схеме использования гражданами Украины транспортных средств с иностранной регистрацией автомобиля на иностранном юрлице.

Данная схема сводится к тому, что автомобиль регистрируется на иностранное юрлицо, наиболее часто это Польша или Литва, при этом, конечному покупателю выдается пакет документов, подтверждающий тот факт, что автомобиль используется в коммерческих целях, физлицо – резидент выполняет определенные, якобы поставленные ему задачи на основании договора, к примеру, договора поручения,

После этого автомобиль заезжает на территорию Украины либо под управлением иностранца, либо под управлением этого же гражданина с предоставленным ему пакетом документов.

На первый взгляд все выглядит гладко, но на самом деле, на практике возникает ряд вопросов, и таможенные органы пытаются всячески бороться с такими предприимчивыми идеями наших сограждан.

И если вопрос регистрации на территории иностранного государства транспортного средства на фирму-нерезидента понятен, то с определением статуса транспортного средства «коммерческого назначения» возникает ряд вопросов. И каждая из сторон трактует конвенцию и таможенный кодекс в свою сторону.

По мнению органов доходов и сборов, коммерческое использование транспортного средства будет лишь в том случае, если на нем непосредственно осуществляется платная перевозка пассажиров или платная (бесплатная) перевозка грузов. При этом перевозка должна быть именно международная. Сам факт регистрации автомобиля на иностранное юридическое лицо, и выполнение неких заданий водителем на данном автомобиле, если при этом не соблюдаются описанные выше условия, - свидетельствует о том, что транспорт используется в личных целях, в данном случае в личных целях юридического лица (Именно такая позиция изложена на официальном сайте Государственной фискальной службы в письме от 18.03.2016 г.

Данная позиция, на наш взгляд необоснованная и противоречит Стамбульской Конвенции, поскольку основана лишь на буквальном толковании правовых норм, в том числе ст.5 Приложения «С» Конвенции, которая приведена выше, при этом, при трактовании данной нормы вообще не берется во внимание понятие транспортного средства «личного использования», которое тоже определено в конвенции.

Между прочим, с целью защиты интересов «государства», идут на поводу таможенных органов и суды, которые не всегда объективно рассматривают дела, связанные с временным ввозом автомобилей.

Так, Луганским окружным административным судом, при рассмотрении дела № 812/5612/13-а об обжаловании действий работников таможни по запрету на временный ввоз автомобиля, были сделаны выводы о том, что транспортные средства, которые ввозятся на территорию Украины гражданами-резидентами в служебных целях, а не для платной транспортировки лиц или грузов через таможенную границу Украины – не относятся к транспортным средствам коммерческого назначения. Таможенное оформление таких транспортных средств осуществляется в соответствии с ч.3 ст. 380 ТК Украины, (т.е. с уплатой всех необходимых таможенных сборов).

Вместе с тем, Постановлением Заречного городского суда г. Сумы, принята противоположная позиция, в соответствии с которой суд посчитал достаточными доказательствами коммерческого использования транспортного средства аналогичный пакет документов.

В реестре судебных решений отсутствует информация о пересмотре данных решений в апелляционном порядке, что может свидетельствовать, что оба противоположных решения вступили в силу.

Анализируя ряд судебных решений по данному вопросу, остается открытым вопрос, а стоит ли рисковать и покупать автомобиль на иностранной регистрации.

Немаловажным моментом для ответа на данный вопрос, является анализ возможной ответственности за так называемые нарушения таможенных правил, о чем мы обязательно напишем в следующей статье по данной теме.

До скорых встреч!