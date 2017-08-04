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Чому запроваджується не прозоре RAB-тарифоутворення?
04.08.2017 08:28
Запропоновані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг RAB-тарифи викликали неоднозначну реакцію у суспільстві.
Звісно, НКРЕКП незалежний регулятор, який вправі самостійно здійснювати державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак, для того щоб процес був максимально прозорий та зрозумілий для громадян усі подібні нововведення, які торкаються кожного громадянина повинні попередньо обговорюватися з урядовцями, депутатами, громадськістю та учасниками ринку.
Як виявилось регулятор ні з ким ці нововведення не обговорив. Уряд , депутати та експертне середовище не залучались при розробці цієї постанови та інших нормотворчих документів. Саме через відсутність прозорості при розробці нормативної бази існує великий ризик, що так званне впровадження стимулюючого тарифоутворення RAB-регулювання, яке запустило НКРЕКП для дистрибуції електричної енергії та передачі магістральними мережами, може вплинути на тарифи для населення у бік зростання щомісячної плати.
Чому? Відповідь криється у розрахунках НКРЕКП. За
попередніми запропонованими ними підрахунками, НКРЕКП параметри RAB-тарифів
збільшують тарифи обленерго в 3 рази і на це треба буде додатково понад 30 млрд
грн у рік. У нас як споживачів виникають два цілком логічні питання: звідки
візьмуться ці 30 млрд та куди підуть ці гроші?
НКРЕКП аргументує свої дії тим, що необхідно
провести енергомодернізацію обленерго та залучити додаткові інвестицій у
розвиток електричних мереж існує.
Можливо, вони праві, але наразі виглядає так що
ці 30 млрд будуть залучені не за рахунок додаткових інвестицій з боку власників
обленерго, які і так гарно заробляють, а за рахунок простого українця у вигляді
збільшених тарифів на електроенергію.
З важаючи на резонансність питання необхіно призупинити процес запуску цих тарифів. Паралельно Уряд, депутати та експерти мають ретельно вивчити та доопрацювати нормативну базу, напрацьовану НКРЕКП для впровадження стимулюючого тарифоутворення та за потреби внести в них зміни, щоб знову енергоолігархи не збагачувались коштами простих українців.
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