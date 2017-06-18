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Україна - сировинний придаток Європи? Як врятувати економіку?
18.06.2017 21:15
Перша новина була доволі приємна: Гройсман домовився, що Україна долучиться до формування нового газового коридору “Хорватія-Угорщина-Україна”. Він передбачає використання потужностей LNG-терміналу на хорватському узбережжі . За умов гострого «газового» україно-російського протистояння кожна новина про диверсифікацію газових надходжень додає позитивних ноток. Водночас інформація про торгівельну співпрацю між нашими країнами черговий раз змусила задуматися: яке ж економічне майбутнє нашої держави?
З одного боку — Україна має позитивне торгівельне
сальдо з Хорватією. Обсяги експорту товарів до Хорватії — 7,05 млн дол. А з
іншого боку, перша п’ятірка у структурі експорту черговий раз довела: Україна —
сировинний європейський придаток. Судіть самі, ми постачаємо до Хорватії:
прокат плоский, гарячекатаний — 36,8%, труби порожнисті, безшовні -— 7,9%,
бутлі та інші ємності, скляні — 5,8, парасольки — 5,4%, машини пральні — 4,4%.
Ситуація з Хорватією, на жаль, типова для країни. В українському експорті вже багато десятиліть поспіль
домінують продовольчі товари та сировина для їх виробництва. Згідно
інформації Інституту економічних досліджень та політичних консультацій,
структура українського експорту за 2016 рік була наступною: чорні та кольорові метали — 45,4% та вироби з них —
24,1%. При цьому обсяги експорту продовольчих товарів та сировини для їх
виробництва з кожним роком зростають як в абсолютному, так і у відносному
вимірі.
Набагато гірша ситуація із експортом
високотехнологічних товарів або продукції, яка має високу додану вартість. Так
у структурі експорту «машини, устаткування, транспортні засоби» складає 8,2%, а
“Промислові вироби» 1,4%.
Натомість Україна продовжує
нарощувати обсяг імпорту всіх товарних груп крім мінеральних продуктів та
категорії «різне». Найвищі темпи зростання продемонструвала товарна група
«Машини, устаткування, транспортні засоби» — 137,9%.
Ця статистика черговий раз засвідчила системні
проблеми в структурі економіки нашої держави. Після її катастрофічного падіння
на початку 90-х, що склало майже 40% ВВП, ми так і не змогли відновити
промисловий потенціал країни.
Технологічна деградація призвела
до того, що ми втратили не лише окремі підприємства та наукові комплекси, а
цілі галузі. Ключові втрати понесли у галузях, які дозволяють нарощувати
темпи ВВП: мікроелектроніка, машинобудування, роботехніка, автоматика. Перелік
можна продовжувати.
Нинішня структура економіки сприяє лиш незначному
щорічному зростанню ВВП. Наприклад, зростання ВВП на 2,4%, яке забезпечив Уряд
протягом останніх півроку, гарний показник після падінь, але не достатній для
економічного прориву. Як показує приклад Азіатських тигрів, ріст ВВП має
складати не менше 9-14% ВВП щорічно протягом 5-7 років.
Вихід
з проблеми там, де вона і почалась – зміна структури економіки
Економісти дискутують про три види моделей, які
можуть замінити нинішню сировинну модель.
Фрітрейдерство або вільний ринок.
Передбачається запуск економіки з використанням
моделі «попит-пропозиція». Йдеться про твердження, що у разі розвитку
міжнародної торгівлі виграють усі країни. В умовах тогівельних стосунків за
цією моделлю будь-яка особа, група осіб або держава можуть вільно ввійти в
ринкові відносини. Тобто купувати товари, продавати або обмінювати за вільними
цінами. Їх автономно встановлюють контрагенти незалежно від тарифних і
нетарифних бар'єрів окремого національного ринку (митних зборів,
адміністративних та інших приписів).
Економічний націоналізм або Національний
протекціонізм.
Суть його полягає у розвитку національного
промислового виробника, у переході від сировинної моделі до економіки з високою
доданою вартістю. Його послідовники вважають, що держава має надавати підтримку
реальному сектору економіки шляхом цільового стимулювання українського
промислового виробництва. Акцент потрібно робити на повернення виробничих
потужностей. Зокрема у сфері машинобудування.
До речі, схожу економічну тактику почав
застосовувати Трамп в Америці.
Інноваційно-технологічний.
Передбачає впровадження цільових державних програм і надання податкових
преференцій, залучення додаткових інвестиції. Мета — розвиток та підтримка
інноваційних та високотехнологічних секторів економіки.
Акцент інноваційного розвитку робиться на інформаційно-комунікаційні
технології, нанотехнології, виготовленні наноматеріалів та аграрному секторі.
Впровадження податкового стимулювання розвитку “зеленої економіки”, як основи
інноваційного розвитку.
Уряд та парламент в найкоротші терміни має
визначитись, яку модель економіки вони мають запропонувати країні. Але яка б
стратегію вони не обрали, вона не спрацює без чотирьох ключових умов! Ставка —
на людський капітал! Запуск ринку землі! Подолання корупції та встановлення
Верховенства права!
Якщо не змінити структуру економіки в найближчі
роки — країну чекає економічне згасання та остаточне закріплення місця
сировинного придатку Європи та Світу.
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