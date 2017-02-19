Три закони, щоб зупинити ескалацію в суспільстві

Владі необхідно переводити ситуацію з "вулиці" в "операційну" - парламент.

Прийняття протягом кільком днів трьох законів умовно: "про окуповані території" , "про особливості торгівлі з окупованими територіями" та "про енергетичну безпеку" здатні понизити градус ескалації. Ключове завдання: чітко прописати, які товари ми вимушено будемо закуповувати в ОРДЛО, вказати термін поки ми будемо їх закуповувати та прописати як у цьому році ми будемо позбавлятися цієї залежності.

І найголовніше прописати, як крок за кроком ми будемо позбавлятися від енергетичної залежності від кривавого вугілля з ОРДЛО.

Після цього найважливіше - чіткі дії з боку парламенту, Уряду, військових на їх виконання та контроль з боку суспільства за цим процесом.

Голосування за ці закони чітко покаже хто з депутатів хоче вирішити проблему, а хто має бажання лиш піаритись на проблемі та заробляти політичні бали.Источник: http://censor.net.ua/b5251



