Экзамен сразу по всем предметам в прямом эфире

Исключения бывают, но обычно перед эфиром не знаешь не только содержание вопросов, но и их отраслевую специализацию. Нужно быть готовым комментировать происходящее событие из, практически, любой сферы. Помогает моя научная специализация и многолетний опыт стратегического консультрования. И, то, что ведущие 112 канала все адекватные и доброжелательные.



