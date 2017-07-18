Переходя на личности...

Порохофобам и порохоботам следует приготовиться писать гневные коменты, т.к. речь пойдёт об отношении к Порошенко. Обычно стараюсь не переходить на личности, но волна вопросов об отношении к Порошенко превысила критический уровень и надо отвечать. В авторитарных и диктаторских обществах отношение к первым лицам всегда полярно – либо ты всецело поддерживаешь и одобряешь действия очередного великого кормчего либо ненавидишь и борешься всеми доступными способами. В демократических обществах полярность распадается на сложный, не всегда, не всегда осознаваемый, но в значительной мере рациональный процесс соотношения плюсов и минусов первых лиц и проводимой ими политики. Логика граждан - в чем-то поддерживаю полностью, в чем-то частично, с чем-то не согласен, а с чем-то не согласен категорически. И чем выше уровень демократичности, меньше уровень личностных симпатий-антипатий, тем выше уровень рациональности и внутренней детализации в оценке первого лица. Т.к. я считаю себя демократом, то моё отношение ко всем президентам Украины является сложно негативным. Рузвельту приписывается фраза, якобы сказанная им в 1939 году о диктаторе, правящем тогда в Никарагуа: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». ИМХО, примерно тоже самое, сейчас можно сказать о Порошенко. Если кратко, то с одной стороны, Порошенко нужно поддерживать в противостоянии российской агрессии. С другой стороны, нужно противостоять самому Порошенко в его попытках построить «современное сословное общество с человеческим лицом». С одной стороны следует всеми доступными для гражданского общества методами добиваться досрочных выборов. Сначала парламентских, а затем и президентских. Чтобы Порошенко ответил за игнорирование своих былых предвыборных обещаний и антисоциальную и недемократическую политику. А с другой стороны нельзя наступать на грабли времён последнего Майдана и требовать отставки Порошенко. В последние дни Порошенко под давлением Запада и дышащего ему в затылок Саакашвили начал подавать некоторые признаки вменяемости. Но для того, что бы ему развернуть свои действия от построения современного сословного общества в сторону формирование реальной демократии необходим слом и преобразование всей так тщательно построенной им же вертикали власти. Сделать это сейчас, когда доверие избирателя уже потеряно, будет не просто сложно, а очень сложно. Поэтому, имхо, президент просто торгуется с Западом об условиях досрочных выборов и своей отставки. В отличие от большинства граждан президенту есть что терять, а повторить пример Януковича, он, естественно, не хочет…

Что в этой ситуации можем мы?

• Самоорганизовываться во всех демократических формах

• Организовывать и участвовать в массовых акциях гражданского протеста

• Заранее, до начала избирательной кампании определить предпочтительных кандидатов в депутаты и президенты, периодически следить за их деятельностью и делать свой выбор

• Учиться методам противодействия технологиям манипулирования массовым сознанием, рационализировать свои выбор и отношения к кандидатам – выбирать не сердцем, а разумом

• Рассказывать знакомым, деловым партнёрам и друзьям, проживающим на Западе о реальной ситуации в Украине.