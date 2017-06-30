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О возрождении старательского промысла
30.06.2017 18:49
Тут мне заплатили за разработку идеи и информационное сопровождение законопроекта о легализации добычи янтаря. Нет, не беспокойтесь, купюры были не меченые и без радиомаяка. И вообще, я не должностное лицо. Но поскольку 35 тыс. $ я взял, то рассказываю о легализации добычи янтаря.
Чем проще технологический процесс, тем проще должны быть формы его организации и государственного контроля. Нельзя по одним и тем же схемам примитивным инструментом добывать янтарь и строить, например высокотехнологичные спутники. В Украине население настолько нищее, государственная система настолько неэффективна и коррупционна, а инфраструктура настолько убита, что эффективная деятельность возможна только на самых примитивных формах организации. Только такие формы в силу своего примитивизма в состоянии реально противостоять коррупции, монополизации экономики, власти олигархов, отсутствию инфраструктуры и быть эффективными и для государства и для граждан.
Представляется, что единственным способом легализации добычи янтаря является временное, лет на 20-25 возрождение старательской деятельности. Чем она хороша? Старательская деятельность весьма хорошо сопротивляется монополизации, т.е. в современных украинских реалиях олигархизации производственного процесса. С другой стороны, старательская деятельность легко контролируется государством, даже таким не эффективным и коррумпированным как, современное украинское.
Всё предельно просто – площади потенциальной добычи разбиваются на мелкие участки, на которых может работать один человек. Эти участки нумеруются и продаются на открытом аукционе. Плата за участок которую платит победитель аукциона включает в себя абсолютно ВСЕ налоги и сборы включая пенсионные отчисления и стоимость реновации участка после его полной выработки.
Победителю, который приобрёл участок на аукционе тут же выдаётся нагрудный значок с номером участка. На старательском участке может находиться и работать только его хозяин, т.е. человек у которого есть соответствующий значок. Весь государственный контроль сводится к проверке наличия и соответствия этих значков у старателей во время их работы. И всё! Борьбой с нелегальными старателями пусть занимаются легальные. Они в этом заинтересованы в первую очередь.
Эту же схему эффективно можно применить в организации и государственном контроле рыбной ловли в территориальных водах и внутренних водоёмах Украины. Массовое браконьерство под крышей тотально коррумпированных контролирующих органов и местной власти привели к резкому сокращению рыбы во внутренних водоёмах страны и тенезации большей части рынка рыбы, выловленной во внутренних водоёмах.
Схема проста как три копейки и эффективна, как большая дубина. В лютое советское время даже товарищ Сталин был вынужден сделать исключение из всеобщего запрета на частнопредпринимательскую деятельность. И какой пережиток темного прошлого он оставил, наступив на горло собственной песне о светлом коммунистическом будущем? Артельную добычу золота на реках восточной Сибири, т.е. более продвинутый вариант старательства. Иначе было нельзя – страна остро нуждалась в валюте, а по-другому организовать её добычу на удалённых, даже по сибирским меркам, и маломощным приискам было невозможно. В те ортодоксальные времена это был единственный способ легального заработка больших денег, кроме того, что стать лауреатом Сталинской премии…
Почему же такие демократические и европейски ориентированные первые лица Украины годами, а по рыбной ловле во внутренних водоёмах, десятилетиями, не в состоянии аналогичным решить ту же проблему аналогичным образом, временно возродив старательский промысел? Ведь решение очевидно и лежит на поверхности. А потому что у них есть личный интерес в контролируемой ими нелегальной добыче и янтаря рыбных ресурсов. Банальная административная рента…
Полагаю, что этим вышеуказанную сумму я честно отработал. У кого будет желание сделать заказ по другим темам – обращайтесь! Беру не дорого. Наличными в киевских ресторанах, видео съёмку не предлагать, я не фотогеничный и на видео буду не я, а похожий на меня, не идентифицируемый человек.
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