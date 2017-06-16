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Почему прогнозы большинства по рациональным вопросам всегда неверны
16.06.2017 20:41
Как сказал Кант (или по другим источникам Кирхгоф): «Ничего
нет практичнее хорошей теории». Поэтому в условиях, когда большинство не
пользуется никакой теорией, а просто доверяет своему здравому смыслу, да ещё к
тому же не в состоянии определить феноменологический уровень рассматриваемых
процессов, то это большинство ВСЕГДА будет неправо. Эта неправота приводит к метаниям в крайности. И это
понятно, ведь у здравого смысла нет измеряемой школы. Он скорее выбирает из
двух крайних состояний на оси ложь - истина.
Давно, с 2009 года, прогнозирую мегаобвал, выход мирового
кризиса за преимущественно экономические рамки и начало фазы цивилизационной
смуты. Сначала, как и положено большинство, в отсутствие теории, руководствуясь
своим здравым смыслом всё это дружно отвергало. Но ситуация кардинально изменилась
примерно месяц назад, когда посыпалась масса прогнозов мегаобвала фондового
рынка США. Тренд изменился и сейчас, похоже, каждый стремиться сделать прогноз
обвала, что бы потом заявить, что он лично его прогнозировал. И что вы думаете?
– большинство снова ошибается. Почему? Предстоящий обвал уже настолько близко,
что стал ошушаться на уровне технического анализа фондового рынка. Но от этого
он не стал процессом финансового феноменологического уровня, а по-прежнему,
является цивилизационным процессом. Финансовые аналитики дружно прогнозируют
его на своём уровне изучения. В результате, обычные прогнозы последнего месяца
о предстоящем обвале, выдаваемые финансистами
всё обычно сводят к двум показателям – снижению темпов роста
кредитования корпоративного сектора и явному пузырю на рынке акций американских
компаний. Редко кто из прогнозистов ссылается на Китай, как возможную точку
начала обвала или ссылается на риски экономических блокад и военных действий.
Между тем это всего лишь четыре показателя из доброй сотни возможных параметров,
которые могут повлиять на дату и локализацию начала мегаообвала. Причем
некоторые показатели даже из финансовой сферы имеют противоположную
направленность. Например, с 2008 года мелкие американские инвесторы массово
покидают рынок акций, размещая свои активы в других инструментах. Вместо них на
этот рынок массово заходят активы ФРС, других центробанков и суверенных фондов.
Т.е. фондовый рынок США сейчас является гораздо менее рыночно/стихийным и
гораздо больше регулируемым/управляемым со стороны ФРС. Это не значит, что
удерживать раздувшиеся и раздуваемые дальше пузыри от обвала можно бесконечно
долго. Это значит, что дата и локализация начала мегаобвала не прогнозируется
на феноменологическом уровне технического анализа фондового рынка. Поэтому,
большинство по-прежнему, т.е. всегда не право.
теги: мегаобвал, Вторая Тридцатилетняя война, смута, кризис,
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