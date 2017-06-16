Почему прогнозы большинства по рациональным вопросам всегда неверны

Как сказал Кант (или по другим источникам Кирхгоф): «Ничего нет практичнее хорошей теории». Поэтому в условиях, когда большинство не пользуется никакой теорией, а просто доверяет своему здравому смыслу, да ещё к тому же не в состоянии определить феноменологический уровень рассматриваемых процессов, то это большинство ВСЕГДА будет неправо. Эта неправота приводит к метаниям в крайности. И это понятно, ведь у здравого смысла нет измеряемой школы. Он скорее выбирает из двух крайних состояний на оси ложь - истина.

Давно, с 2009 года, прогнозирую мегаобвал, выход мирового кризиса за преимущественно экономические рамки и начало фазы цивилизационной смуты. Сначала, как и положено большинство, в отсутствие теории, руководствуясь своим здравым смыслом всё это дружно отвергало. Но ситуация кардинально изменилась примерно месяц назад, когда посыпалась масса прогнозов мегаобвала фондового рынка США. Тренд изменился и сейчас, похоже, каждый стремиться сделать прогноз обвала, что бы потом заявить, что он лично его прогнозировал. И что вы думаете? – большинство снова ошибается. Почему? Предстоящий обвал уже настолько близко, что стал ошушаться на уровне технического анализа фондового рынка. Но от этого он не стал процессом финансового феноменологического уровня, а по-прежнему, является цивилизационным процессом. Финансовые аналитики дружно прогнозируют его на своём уровне изучения. В результате, обычные прогнозы последнего месяца о предстоящем обвале, выдаваемые финансистами всё обычно сводят к двум показателям – снижению темпов роста кредитования корпоративного сектора и явному пузырю на рынке акций американских компаний. Редко кто из прогнозистов ссылается на Китай, как возможную точку начала обвала или ссылается на риски экономических блокад и военных действий. Между тем это всего лишь четыре показателя из доброй сотни возможных параметров, которые могут повлиять на дату и локализацию начала мегаообвала. Причем некоторые показатели даже из финансовой сферы имеют противоположную направленность. Например, с 2008 года мелкие американские инвесторы массово покидают рынок акций, размещая свои активы в других инструментах. Вместо них на этот рынок массово заходят активы ФРС, других центробанков и суверенных фондов. Т.е. фондовый рынок США сейчас является гораздо менее рыночно/стихийным и гораздо больше регулируемым/управляемым со стороны ФРС. Это не значит, что удерживать раздувшиеся и раздуваемые дальше пузыри от обвала можно бесконечно долго. Это значит, что дата и локализация начала мегаобвала не прогнозируется на феноменологическом уровне технического анализа фондового рынка. Поэтому, большинство по-прежнему, т.е. всегда не право.

Мне же, в условиях перехода от ортодоксального ноналармизма к массовому алармизму остаётся только подтвердить ранее сделанные прогнозы.