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Россия пошла вразнос
13.06.2017 16:44
Россия пошла вразнос. С одной стороны бессмысленный и беспощадный, а с другой – объективный и прогнозировавшийся ранее.
Первая фаза разноса была в 2012 году, когда российская власть массово фальсифицировала выборы, которые и так выигрывала, пусть и не с таким подавляющим результатом.
Вторая фаза была в 2014 году. Ведь если бы, в 2014 году Россия повела себя так, как в 2005, то на очередной волне разочарования гражданами Украины в очередном Майдане и протестном голосовании, Россия бы опять вернула бы контроль над Украиной, как в это уже произошло в 2010 году.
Третья фаза разноса России наблюдается сейчас. Кремлю выгодно пылинки сдувать с Навального, ведь это последний мирный оппозиционер режиму. Если/когда Навального тем или иным образом устранят, то следующая оппозиция изначально будет не мирной. Российская власть это понимает и готовится к войне на своей территории.
В связи с этим возникает вопрос, а не пойдёт ли Путин в масштабное наступление в Украине, что бы войной внешней пресечь на корню войну внутреннюю? Ещё осенью 2014 году это возможное наступление я сравнивал с Арденской операцией фюрера в 1944 году. Однозначно прогнозировать что будет происходит в воспалённом воображении фюрера/Путина и какие решения он примет невозможно по определению. Но можно однозначно утверждать, что никакое обострение в Украине уж не вызовет требуемой консолидации в РФ, как это было в 2014 году. А если российское наступление будет слишком поздно, т.е. когда обстановка в самой России будет ещё больше накалена, то оно может вызвать массовые сцены братания с переходом на сторону противника, как это было во время Первой Мировой войны. Т.е. для внутренней консолидации Путину необходимо резкое усиление противостояния не только и не столько с Украиной, но и со всем остальным миром. С одной стороны, Россия «семимильными шагами» идет по пути Северной Кореи. А с другой стороны, глобальные Запад, Юг и Восток, после выхода мирового кризиса за преимущественно экономические рамки не могут сохранять наблюдательную позицию. Когда после мегаобвала до сознания мелкого инвестора во всем мире дойдёт факт резкого замедления темпов НТР, очевидным станет и понимание того, что компенсировать его можно только активным освоением чего только можно на достигнутом технологическом уровне. И взоры всего мира обратятся прежде всего на Россию, которая по отношению к своим ресурсам является собакой на сене…
Кстати, помните, как нелепо завершилась Арденская наступательная операция фюрера? Снабжение ушедших в стратегический прорыв механизированных соединений топливом и боеприпасами было организовано автотранспортом. В условиях полного доминирования авиации союзников, наступление специально предполагалось во время снега, метели и нелётной погоды. Первые 3-4 дня наступление шло по плану. Фронт взломали на ширину в 80 км, взяли в плен 30тыс. солдат союзников. Задержка у Бостони была тактической, а не стратегической, как это изображают западные историки - немецки танки Бостонь просто обошли. А потом метель, пурга и нелётная погода закончилась. И в воздух поднялась вся авиация союзников, которая более, чем в 10 раз превосходила силы Люфтваффе. Истребители союзников устроили охоту за автотраспортом на основных путях снабжения, которые к тому времени растянулись. А штурмовики и бомбардировщики работали по острию танкового клина. И всё - наступление элитных немецких танковых дивизий, оснащённых лучшей бронетехникой того времени было остановлено за 4-5 дней летной погоды. У большинства танков просто закончилось топливо... Примерно так же нелепо и глупо закончится возможное масштабное наступление россиян в Украине
В заключение размещаю ссылку на свой прогноз по перспективам России от 2012 года:
http://worldcrisis.ru/crisis/1126938
Владимир Стус
13 06 2017
теги: РФ, Россия, смута, прогноз, украино-рассийская война
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