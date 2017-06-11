Отмена Юрьева Дня правительством Гройсмана

Правительство Владимира Гройсмана представило три концепции реформы: пенсионного обеспечения, здравоохранения и либерализации рынка земель сельхозназначения. У всех этих концепций есть общие черты:

· Антисоциальная направленность

· Недемократичность

· Ориентированность на интересы олигархов

· Отсутствие экономической необходимости

Эти реформы в среде правящей олигархической тусовки, зрели давно, однако, ни Кучма, Янукович на них не решились. Соответственно я давно концептуально критиковал каждую и предлагал содержательную альтернативу в интересах в интересах большинства пока ещё граждан и, по планам олигархов будущего низшего и бесправного сословия. Приведу основные аргументы, а дальше смотрите по ссылкам.

Реформа здравоохранения.

Сначала в течение десятилетий пропагандисты и агитаторы от власти рекламировали обязательное медицинское страхование, понимая, что уровень доходов большинства не позволит им иметь страховки, какими формально обязательными, они ни были бы. Поэтому, когда стало очевидно, что лишить будущее низшее сословие доступа к медицине путём перехода к страховой медицине не получится, то решили не заморачиваться со сложными схемами, а действовать прямо, используя банальную подмену понятий. Граждане пользуются услугами, например , сапожника или репетитора. Когда же человек заболел , ему не нужны медицинские услуги – он нуждается в медицинской помощи. Легким движением руки, манипуляторы от власти медицинскую помощь подменяют на медицинские услуги и таким образом фактически лишают бывших граждан, а будущее быдло, права на бесплатную медицинскую помощь в соответствие с действующей конституцией Украины. При этом также постоянно и десятилетиями подчеркивается, что бесплатная медицина невозможна и её нет нигде в мире. И опять происходит банальная подмена иной формы на иное содержание. Да, в мире нигде нет бесплатной медицины. Но не потому, что её нет по содержанию, а потому, что по форме она называется по-другому – медициной с единым заказчиком. И при ней действительно получая медицинскую помощь, граждане действительно её не оплачивают. В какой же отсталой и не цивилизованной стране сохранился такой жуткий анахронизм эпохи «совка»? Например, во Франции…Уважаемые разработчики медицинской реформы! В условиях, когда население Украины вымирает самыми быстрыми темпами в мире, а уровень доходов опустился ниже средне африканского, почему Украине не подходит французская модель организации здравоохранения? Ведь что сейчас доведённое до нищеты властью олигархов большинство граждан не в состоянии оплачивать своё лечение и лекарства и после Вашей реформы!

Реформа пенсионного обеспечения

И снова, в течение десятилетий пропагандисты и агитаторы от власти вешали гражданам Украины лапшу на уши о преимуществах накопительной пенсионной системы. Понятно – длинные деньги, которые обесцениваются в процессе накопления даже не в разы, а на порядок это мечта для олигархическо-монополистической экономики Украины, это даже круче, чем кредиты МВФ. Но реальной проблемой пенсионной системы Украины является катастрофическая бедность работающих граждан. Уровень официальных заработных плат настолько низкий, что не позволяет платить достойную пенсию пенсионерам. Причина этого проста - системная не эффективность украинских олигархов как крупнейших собственников. Всё что они способны делать это - добывать сырьё, делать полуфабрикаты, а также пилить монопольную, административную и политическую ренты. Быть эффективными в конкурентной инновационной высокотехнологичной экономике украинские олигархи, как полукриминальные авантюристы, не способны по определению. Соответственно, даже если бы они вдруг захотели и перестали бы относится к своим предприятиям и наёмному персоналу, как дойным коровам, они всё равно не в состоянии платить основному производственному персоналу достойную зарплату из-за крайне низкой эффективности украинских олигархов, как стратегических собственников. В этих условиях в стране наблюдается длительное прекращение воспроизводства рабочей силы. Часть наиболее квалифицированного персонала покинула пределы Украины, а другая часть ушла в тень. Это не их вина, ведь прожить на официальную зарплату, которую платят на предприятиях, контролируемых не эффективными олигархами, при существующих ценах, невозможно в принципе. Не могут прожить и бюджетники, поскольку и государство тоже не является конкурентным работодателем. Ни один украинский президент или премьер на протяжении десятилетий не смог ответить на самый главный для граждан вопрос – как прожить на официальную зарплату токаря или электрика, медсестры или учителя? И своих потенциальных критиков, которые будут критиковать эту статью, и защищать реформы предлагаемые властью прошу начать свою разгромную критику с ответа на этот, самый важный для граждан вопрос – как прожить на официальную зарплату основного персонала? А правительство Гройсмана объявило тех, кто ушли от кричащей бедности официально работающих на заработки за рубеж или в тень главными виновниками. И предлагает вообще лишить большую их часть будущих пенсий, а за счет этого, в ожидании досрочных парламентских выборов, поднять пенсии действующим пенсионерам. Т.е. пенсионная реформа правительства представляет собой типично манипулятивный приём – перекладывание ответственности с больной готовы , т.е. с олигархов на здоровую, т.е. на наиболее инновационную и экономически активную часть населения. Попутно, освободившись от обязательств выплачивать в будущем пенсии большей части будущих пенсионеров. Понятно, что этим окончательно добивается инновационно-предпринимательская активность внутри страны и мотивация наиболее квалифицированных и экономически активных граждан оставаться в Украине. А то, что в такой не инновационной, монополизированный, полностью коррумпированной экономике повышение пенсий действующим пенсионерам за счет её отмены у большей части будущих пенсионеров будет последним, полагаю очевидным. А как в существующих условиях уменьшить дефицит пенсионного фонда? Используя передовой зарубежный опыт. Например, в Австралии нет отдельного государственного пенсионного фонда. И пенсионные начисления платятся напрямую в бюджет и пенсии платятся напрямую из бюджета! Соответственно балансируется не пенсионный фонд отдельно, а государственный бюджет в целом. С чем, кстати, в Украине в последние полгода нет проблем. Т.е. проблема дефицита ПС «высосана из пальца на ровном месте». Но это в нормальном, социально- ориентированном государстве. А в ненормальной – олигархо-ориентированной Украине, средства , направленные из бюджет а напрямую людям это зря потраченные деньги. Т.к. на этом много уже не заработаешь. Поэтому у украинского чиновника социальные расходы не в приоритете. Наши чиновники так и говорят – «бюджет теряет», а то, что существующие социальные расходы бюджет позволяет миллионам граждан, хоть как - то существовать это такая мелочь, о которой в приличном обществе, т.е. в украинской олигархической тусовке, говорить не принято. Гораздо выгодней, с точки зрения откатов, обеспечивать приоритетное бюджетное финансирование капитального строительства, ремонта и закупок новой техники. Что и является приоритетом украинской власти. Вот так искусственно возникла и постоянно подогревается в олигархических СМИ тема дефицита пенсионного фонда. В понимании власть предержащих олигархов это тема быдла, которому давно пора указать на его место. Что и призвана осуществить пенсионная реформа правительства.

Открытие рынка земли

Вопрос о рынке земли с/х назначения неоднозначный. С одной стороны, рынок земли нужен. Хотя бы по причине резкого увеличения капитализации с/х производителей. С другой стороны, рынок с/х земель не должен привести к её латифундизации и скупке иностранцами. Для этого следует ввести следующие жесткие базовые ограничения:

• земля с/х назначения может быть в собственности только физических лиц – граждан Украины

• у каждого гражданина в собственности может быть не более 40 гектар

• вся остальная концентрация земельных ресурсов осуществляется только на временной, арендной основе.

При этом следует понимать, что в лоббировании свободного рынка интересы местных олигархов совпадают с интересами крупных с/х транснациональных корпораций. И те и другие заинтересованы в концентрации и латифундизации земель и их закреплении в своей частной собственности. В современных условиях у зарождающегося гражданского общества Украины нет возможности противостоять и местной олигархической власти и крупным международным корпорациям одновременно. Поэтому в таких условиях, отсутствие рынка земель с/х назначения представляется меньшим злом в сравнение с его полной либерализацией и последующей концентрацией. Лучше отсутствие рынка вообще, чем монополизированный рынок новых латифундистов. А вопросы землеоборота решать на уровне аренды, как это принято в десятках вполне себе цивилизованных и развитых стран. В тоже время понятно, что правительство олигархов заведомо не согласится на столь жесткие ограничения, защищающие мелкого собственника.

Все три правительственные реформы объединяет отсутствие реальной финансовой необходимости. Украинская экономика и так поднимается со дна. Поднимается, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, экономические убытки от торговой блокады оккупированных территорий. Экономические показатели растут, наполняемость госбюджета увеличивается. Даже пресловутый дефицит пенсионного фонда начал снижаться. Понятно, что часть этого роста связана с низкой базой предыдущего падения, ниже сред н еафриканского уровня. А часть роста связана с раздуванием пузырей в мировой финансовой системе и, так или иначе, обрушится, когда эти пузыри лопнут. Но часть экономического роста Украины является фундаментальной – она показывает, что внешние природные условия Украины являются настолько благоприятными, что их влияние не может быть испорчено никаким олигархо - ориентированным и тотально коррупционным управлением. Так зачем инициировать эти реформы именно сейчас?

Со стратегической точки зрения эти антисоциальные реформы являются важнейшим этапом в формировании современного сословного общества . Для сословного государства норма, когда у низшего сословия нет доступа к медицинской помощи, нет пенсий и нет земли в собственности. Сначала бывших граждан лишили возможности легального заработка, который позволял бы содержать себя и свою семью на скромном уровне советских стандартов. Затем их задавили непосильными и экономически необоснованными коммунальными тарифами. А сейчас хотят лишить остатков доступной медицинской помощи, пенсий и скупить по дешевке пока ещё принадлежащие гражданам земельные участки с/х назначения. Ничего это не напоминает? Правильно, это отмена Юрьева дня версии 2.0 как важнейший этап формирования нового низшего сословия – нищего и бесправного. Напомню, что отмена Юрьева дня окончательно закрепила крепостных за их помещиками.

На мой субъективный взгляд сейчас ситуация более острая чем осенью 2013 года. Тогда решался вопрос геополитической ориентации Украины. А сейчас вопрос лишения пока ещё граждан базовых социальных прав человека. Вопрос превращения большинства в низшее сословие , т.е. в быдло. С гражданской, демократической точки зрения права человека являются неотъемлемыми. Никакая власть олигархов не может их отменить. Как бы он не считали свою олигархическую тусовку элитой формируемого ими современного сословного общества. Т.е. сейчас в отличие от 2013 года решается не абстрактный для многих вопрос геополитического выбора страны в целом, а вопрос социальных прав каждого. Если Вы, ощущаете себя свободным человеком, тогда нужно сопротивляться закабалению и лишению социальных прав, а если Вы уже ощущаете себя представителем низшего сословия, то сидите дома, молчите и ждите подачек от своего доброго барина (олигарха) и его власти.

Остальных, пока ещё свободных граждан, хочу призвать к самоорганизации и к массовым формам мирного гражданского протеста против антисоциальных реформ власти, т.е. к Майдану. Призывая граждан к массовым мирным и конституционным акциям гражданского протеста, на мой взгляд, главное не наступать на те же грабли и не повторять ошибки Майдана 2013/1014 годов. О них писал ещё тогда, но сейчас, похоже, самое время напомнить:

Объединения студенческого Майдана с политическим. Доверие и сотрудничество с марионеточной парламентской оппозицией. Политики, а не избранные на Майдане активисты координировали его деятельность и вели переговоры с властью

Сотрудничество с Правым Сектором, сотни самообороны, захват админзданий и прочие силовые действия – всё это было ошибкой. Майдан должен быть, прежде всего, мирной акцией гражданского протеста, особенно сейчас, когда сейчас на руках море оружия

Иллюзии и зацикленность на личностях. Сейчас главная цель – отмена антисоциальных реформ Гройсмана, а не очередная версия иллюзии о приходе во власть честных и не коррумпированных политиков.

Требование отставки Януковича. Сейчас нельзя требовать отставки Гройсмана или Порошенко, нужно требовать досрочных сначала парламентских, а затем и президентских выборов

Не последовательность требований. Например, сначала главным требованием объявляется отставка Януковича, а затем с ним же садятся за круглый стол

Недостаточная ориентация на социальные и гражданские права граждан. Сейчас это должно стать главным. После Евромайдана следующим должен быть социальный Майдан.

Размещение на Майдане символов с региональной поляризацией мнений. Нужно опираться на то, что объединяет граждан из разных частей Украины и не выпячивать, то, что нас разъединяет. Поэтому на Майдане не должно быть никаких портретов Бандеры или и никаких попов. Никаких дискуссий по вопросам с региональной поляризацией мнений. Олигархическая власть и так раскалывает формирующееся гражданское общество по этим вопросам. Не будем же ей в этом помогать.

Отсутствие технологии подсчета голосов и предложений граждан, пришедших на Майдан

Отсутствие учета мнений граждан, имеющих противоположное мнение и не вышедших на Майдан, отсутствие озвучки на Майдане альтернативных точек зрения.

Призывая граждан к Майдану необходимо ответить на пять самых главных вопросов:

1. Какова позитивная программа? По-другому говоря, где брать средства на бесплатную для граждан французскую модель медицины? Как реально повысить пенсии существующим пенсионерам без их лишения права на пенсию значительной части будущих пенсионеров? Как сделать, что бы сравнительный уровень благосостояния украинских фермеров соответствовал сравнительному качеству украинского чернозёма? Всё вышеперечисленное невозможно без запуска украинской экономики по инновационной и конкурентной модели развития. А этот запуск невозможен из-за экономической неэффективности украинских олигархов как собственников крупнейших производственных активов. Т.е. без замены не эффективных собственников не эффективные социальные проблемы не решить. Они и дальше будут обостряться, а народ Украины и дальше будет вымирать самыми быстрыми темпами в мире. Революционным путём национализировать или реквизировать прихватизированную собственность украинских полукриминальных авантюристов, ставших олигархами заманчиво, но нельзя, т.к. это приведёт к фактическому её перераспределению от одних не эффективных собственников к другим. Остаётся только один путь – государственное стимулирование олигархов к продаже своих активов эффективным собственникам, как внутренним, так и внешним. В этом, а также в резком усилении государственного давления на монополистов и состоит деолигархизация. Деолигархизация не фиктивно/декларативная, которую демонстрируют сейчас президент с правительством, а реальная. Т.е. сначала, за год-полтора, происходит смена неэффективных собственников на эффективных. Экономика Украины перезапускается с сырьевой-монополистической на инновационно-конкурентную модель, а затем резко возросшие поступления в бюджет в приоритетном порядке направляются не на капитальное строительство, не на новые государственные мегапроекты, не на закупку новой техники, а на социальные программы.

2. Не будет ли это на руку агрессору? Ведь СБУ наверняка объявит следующий Майдан, когда и по какому поводу он не начнётся, спецоперацией ФСБ по расшатыванию Украины изнутри. Так может не стоит выходить на массовые гражданские протесты во время войны?

Вся европейская культура, все ценности и образ жизни являются гуманистичными. Они формируются вокруг приоритета прав и свобод человека. Соответственно, во времена войн граждане защищают не свои страны и свои символы, а свою жизнь права и уровень благосостояния. Своё бесправие и нищету не защищает никто. Если Украина пойдёт по сословному пути развития, то какой смысл её защищать будущему низшему сословию? Ведь в сословном обществе воюет служивое сословие – самураи, рыцари, стрельцы и т.д. И чем тогда бесправное и нищее низшее сословие Украины будет отличаться от аналогичного в России? Что защищать холопам – свои цепи? Т.о. антисоциальна и недемократичная политика власти, направленная формирование современного сословного общества не только является не менее опасным врагом демократической Украины, чем российская агрессия, но и прямо и значительно ослабляет обороноспособность страны. И если для прекращения такой политики президента и премьера нужен следующий Майдан, то он только положительно скажется на обороноспособности, т.к. восстановит нормальную мотивацию граждан.

3. Какой смысл выходить на массовые акции протеста, если в результате следующих досрочных парламентских и президентских выборов может повторится ситуация президентских выборов 2010 года – протестное голосование разочарованного электората вернёт к власти бывших регионалов?

Не вернёт. Социология электоральных предпочтений сейчас другая.

4. Какой смысл выходить на массовые мирные акции гражданского протеста, если лидеры нового Майдана станут такими же подконтрольными олигархам, лицемерными и одноразовыми политиками как и лидеры предыдущих Майданов? Определённый прогресс в этом уже наблюдается – на Майдане 2013 года, в отличие от 2004 года народ уже не скандировал фамилию лидера, как нового пророка- избавителя. Сейчас же и вовсе предлагается выйти на Майданы по всей стране не в поддержку лидеров, а с требованием отмены антисоциальных реформ. И потом, демократия не строится, а формируется очень и очень долго. Нельзя один раз провести некий правильный, эталонный Майдан без ошибок и через год в качестве результата получить реально работающую демократию. Майданы это не революции! Это наша, украинская модель формирующей прямой демократии. Продолжение на новом технологическом уровне демократических традиций славянской общины, казацкой демократии и крестьянского анархизма батьки Махно. Каждый следующий Майдан является ещё одним шагом на пути формирования современной реальной демократии. Майдан 2013 года тоже был таким шагом – он не дал Януковичу сформировать правящую династию, Украина не пошла по российскому сословно-авторитарному пути. Может теперь пришло время не дать другому олигархическому, власть предержащему клану, протащить через парламент антисоциальные реформы и продолжать формирование в Украине современного сословного общества? Решать Вам.

5. Вы призываете граждан к новому Майдану, а люди возьмут и не выйдут. Кто-то разочаровался во всём, кто-то уехал из страны, кто-то защищает Украину на фронте, у кого- то накипело настолько, что он хочет уже не мирного гражданского массового протеста, а стрелять и вешать, тех власть предержащих, кого считает предателями, а кто-то элементарно не сможет приехать. И что тогда?

Я призываю к Майдану с гражданской позиции. А с позиции профессионального аналитика и прогнозиста я понимаю, что у любого масштабного процесса есть объективные причины и поводы. Поводы заведомо не прогнозируются. Но чем раньше соберётся абсолютно неизбежный следующий Майдан, тем меньше успеют развиться те антисоциальные процессы, которые он и призван отменить. Тем выше вероятность его мирного и успешного завершения. И тем меньше разочарование будет после…

Владимир Стус