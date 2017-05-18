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Це зрада!
18.05.2017 16:40Уже аргументировал, почему считаю не эффективным запрет «Одноклассников» и «В Контакте». А сейчас пришло время обратить внимание неподкупных и высокоинтеллектуальных украинских чиновников на большую дыру, через которую в Украину льётся российская пропаганда.
Уже лет 10 у меня есть e-mail – stusсобакаua.fm
Выбрал его исключительно из-за краткости адреса, который легко записывать с голоса.
Для входа в свою украинскую и патриотичную почту захожу на главную страницу
http://www.i.ua
и вижу… «От дiдько!!!», среди новостей ссылки на новости от российских и пророссийских ресурсов. В частности на http://rian.com.ua/
Алё!!! Чиновники - патриоты из СНБО, у нас зрада! В зоопарке льву не докладывают мяса! Не, те так. Вот как надо - медведь-шатун шатает основы неньки – ведущие новостные агрегаторы украинского сегмента сети массово размещают в своих новостных лентах новости с российских или откровенно пророссийских ресурсов. Не бесплатно, конечно. И так на протяжении всего периода российской агрессии. А СНБО, СБУ, Минстець и другие контролирующие органы воюющей страны в упор этого не замечают.
А, теперь, внимание, вопрос! Что проще реализовать и проконтролировать - тотальный запрет каждому гражданину на использование «Одноклассников» и «В Контакте» или запрет новостным агрегаторам украинского сегмента сети, размещать новости от новостных ресурсов страны агрессора?
Заметьте, я не предлагаю блокировать эти ресурсы, какими бы пропагандискими они не были. Я предлагаю лишить их украинских доменов и запретить украинским новостным агрегаторам добавлять их свои новостные ленты, расположенные на первых страницах порталов.
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