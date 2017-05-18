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Алё!!! Чиновники - патриоты из СНБО, у нас зрада! В зоопарке льву не докладывают мяса! Не, те так. Вот как надо - медведь-шатун шатает основы неньки – ведущие новостные агрегаторы украинского сегмента сети массово размещают в своих новостных лентах новости с российских или откровенно пророссийских ресурсов. Не бесплатно, конечно. И так на протяжении всего периода российской агрессии. А СНБО, СБУ, Минстець и другие контролирующие органы воюющей страны в упор этого не замечают.



А, теперь, внимание, вопрос! Что проще реализовать и проконтролировать - тотальный запрет каждому гражданину на использование «Одноклассников» и «В Контакте» или запрет новостным агрегаторам украинского сегмента сети, размещать новости от новостных ресурсов страны агрессора?