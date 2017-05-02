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О 2 мая - великом празднике весенних полевых работ
02.05.2017 14:46Я против отмены выходного дня 02 Мая. Для абсолютного большинства граждан 02 мая это не праздник, это день весенних с/х работ. Эти дни, которые кормят год. В условиях тотального обнищания народа Украины для многих, это единственный способ элементарно избежать голода для себя и своих семей. С учетом того, какая доля продуктов животноводства и растениеводства выращивается в личных хозяйствах, потеря возможности самим работать и привлекать родственников из городов в ключевые для урожая дни года будет сравнима по потерям с потерей бюджета от национализации Приватбанка. И так ежегодно. ИМХО, предложение Вятровича это Хрущевский волюнтаризм, просто в другой форме. Хрущёв вводил налоги на каждую яблоню и корову на приусадебном участке, а Вятрович хочет лишить людей возможности посадить и посеять. Но будет и другое, пожалуй более зловещее следствие отмены выходного дня 02 мая. Граждане Украины, независимо от этнического происхождения, языка, культурных и исторических традиций в большинстве своём настолько бедны что, с одной стороны многие вынуждены работать далеко от дома, а с другой стороны не могут себе позволить часто перемещаться даже по стране, не говоря уже о заграницах. Мобильность населения настолько низкая, что, например, большая часть жителей Донбасса никогда не выезжала за его пределы. Этим, кстати, и воспользовался российский агрессор. Не может в стране с такой низкой мобильностью населения формироваться единая политическая украиснкая нация. Физически не может! Это и все предыдущие правительства последовательно снижают уровень мобильности граждан, например, регулярно поднимая акцизы на топливо. Но это ещё не все. При огромном количестве трудовых эмигрантов и крайне низкой мобильности населения распадаются или атомизируются семьи. Люди всё меньше имеют возможность общаться со своими родственниками, особенно не близкими. Это тоже ведёт к культурной деградации общества. Для большинства одной из немногих возможностей встретится с родственниками и являются вынужденные совместные сельхозработы на майских праздниках. Т.о. отмена серии выходных на майские праздники это удар по семейным, традиционным ценностям в процессе закабаления народа и превращения его в быдло и формирования современного сословного общества. Опять- таки, независимо от этнического происхождения, языка, культурных и исторических традиций бывших граждан, которых власть олигархов превращает в низшие сословия.
В общем, пока не претендуя на оригинальность, предлагаю снова поздравить господина Вятровича с майскими праздниками и напомнить ему смысл понятия – волюнтаризм. А если решение об отмене серии майских выходных будет принято, то, наверное, надо будет браться за вилы. Я не призываю к силовой смене существующего строя. Я призываю к решительному сопротивлению продолжающемуся формированию современного сословного общества в т.ч. используя неотъемлемое право народа на восстание. У народа право на восстание было в 2004 году, было в 2013 году. Есть оно и сейчас. Потому, что права человека неотъемлемые!
А пока, поздравляю всех с праздником – днями весенних с/х работ! И не забудьте поздравить Вятрочвича…
теги: праздники, культура, Вятрович, мобильность населения, 02 мая
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