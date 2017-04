Социальные сети выходят из моды Поделиться: Сравнительно давно сделал прогноз о том, что социальные сети сейчас находятся на пике своей популярности и в будущем следует ожидать их выхода из моды. Привожу н екоторые причины этого: · Социальные сети зарождались в студенческих кампусах и были частью альтернативной субкультуры. Сейчас они стали мейнстримом не интересным альтернативной субкультуре. · Пользователям постепенно надоедает глупая гонка за количеством френдов, подписчиков и лайков · Многие делают всё более короткие посты, для них старые социальные сети стали слишком громоздким форматом общения. Те же немногие, кто умеет и любит делать более объёмные авторские материалы не хотят, чтобы они растворились в море коротких сиюминутных постов, котиках и перепостах · Усиление государственного контроля за социальными сетями · Социальные сети ужесточают требования к соблюдению авторских прав. Те, кому это не нравится - уходят в другие форматы · На пике популярности социальных сетей многие открывали аккаунты чуть ли не в каждой. Теперь даже простой их просмотр занимает слишком много времени · Если раньше основным носителем для технологий манипулирования массовым сознанием был телевизор, то сейчас похоже основные усилия и бюджеты перемещаются в сеть. От ботов и манипуляторов уже тяжело дышать в социальных сетях. Одни, не имея возможности и/или навыков перепроверить и критически оценить информацию становятся распространителями вирусных схем манипулирования массовым сознанием. Другие, видя, что уровень манипулирования в социальных сетях сравнился с «ящиком», просто перестают заходить, как когда-то из чувства протеста выключали телевизор. · Видео трансляции в социальных сетях в большинстве случаев представляют собой по форме трансляцию с помощью вебкамеры ноутбука, выполненную на фоне домашнего холодильника. По содержанию это обычно жутко затянутый монолог без предварительного сценария, в котором автор к середине уже забывает, о чем он хотел сказать вначале и начинает импровизировать на ходу. Сначала это прикольно, но быстро надоедает. · Прямой рекламы в социальных сетях становится всё больше, а её эффективность всё ниже. Бурный рост социальных сетей вызвал не менее бурный рост услуг по накрутке количества лайков и просмотров. Кликабельность окончательно перестала отражать эффективность. · Корпоративные странички в социальных сетях в абсолютном большинстве так и не стали эффективным средством продвижения и коммуникации, а в ряде случаев прямо вредят имиджу крупнейших корпораций. Корпоративные странички ведутся сотрудниками или агентствами, которые мало что знают и практически не имеют полномочий оперативно решать вопросы потребителей. Обычно общение на корпоративных страницах ведётся в стиле вежливого посылания и пересыщено скрытой саморекламой. Представьте, если бы я написал - «Спасибо, что читаете эту статью, Ваше мнение очень важно для автора. Автор всегда заботится о том, чтобы Вы оставались довольны». Надоело уже, да? А ведь это стандартный стиль материалов и общения на корпоративных страницах… · Жуткая перекапитализация IT компаний, владеющих ведущими социальными сетями, как признак растущего финансового пузыря. Когда этот финансовый пузырь рухнет , многие не смогут поддерживать функционирование своих социальных сетей. · Несмотря на определённые успехи в области анализа больших массивов данных, накопленных IT компаниями от своих пользователях, финансовая эффективность использования этих данных остаётся по-прежнему крайне низкой. · Начали проявляться первые признаки влияния на IT индустрию замедления темпов развития технологии обработки и передачи информации · Прогнозируемая мною ранее фрагментация интернета. К чему это всё приведёт. С одной стороны, прохождение пика популярности социальных сетей не означает, что завтра от них массово начнут отказываться. С другой стороны плавного заката вышедшей в тираж технологии тоже не будет. Тихого увядания, по аналогии, например, с ещё не так давно популярными блогами, тоже не будет. Сейчас среднесрочный прогноз практически любой тематики, от фондового рынка до большого спорта должен состоять из двух частей. Сначала ламинарная часть, а затем, после мегаобвала и выхода кризиса за преимущественно экономические рамки – турбулентная часть . В ламинарной части после пройденного пика будет плавный спад. Социальные сети начнут фрагментрироваться и специализироваться. Неформальные субкультуры будут постепенно мигрировать в мессенджеры, как облегченные версии социальных сетей. Следует ожидать появления новых форм неформальной коммуникации, альтернативной традиционным социальным сетям. Другие направления фрагментации – по интересам и по месту проживания. Также до мегаобвала возможно успеют появиться первые образцы давно прогнозируемого мною возрождения печатных журналов, ориентированных на статусного потребителя. Но настоящее веселье начнётся с мегаобвалом и началом прогнозируемой мною смуты Второй Тридцатилетней войны. В частности тогда следует ожидать: · Банкротства ряда крупнейших корпораций IT сферы, причем специализирующихся как на железе, так и на софте и сервисе · Легитимизации отхода от соблюдения авторских вообще и прав принадлежащих противостоящей стороне, в частности , · Введения информационных блокад, включая блокировку передачи данных по магистральным оптоволоконным сетям, строительство новых Берлинских стен в информационном пространстве · Резкое усиление государственного контроля за интернетом в большинстве стран и попыток государственной фрагментации сети · Массового запрета не только социальных сетей, но и другого софта противостоящих сторон · Массовой активизации заранее заложенных троянских коней, шпионского и вредоносного софта и не задокументированных возможностей оборудования Базовые параметры протекания цивилизационной смуты в информационном пространстве достаточно прогнозируемы, как и то – кто кому и на каком уровне будет противостоять и даже кто в результате победит. Поэтому уже сейчас, на берегу можно сделать несколько общих рекомендаций: · Усильте требования к резервированию на своих локальных носителях · Верните стратегический документооборот в бумажный формат · Оптимизируйте свои бюджеты на рекламу в социальных сетях, не доверяйте ни чьей статистике лайков, подписок и просмотров · Либо сделайте свои коммуникационные каналы в социальных сетях эффективными для Вас и интересными для целевой аудитории либо вообще откажитесь от них. Корпоративные странички должны вести не SMM менеджеры или агентства, а первые лица либо их замы. Они страшно заняты и у них нет на это времени? А у Трампа есть время на Твит т ер? · По мере фрагментации целевой аудитории, как сверху, т.е. под влиянием усиления государственного регулирования, так и снизу, должны фрагментироваться Ваши коммуникативные каналы · Не пропустите процесс возрождения печатных СМИ, ориентированных на статусного потребителя · Изучите или освежите в памяти формальные признаки фейковых постов или новостей · Помните, что прогресс не остановился с созданием ведущих социальных сетей и не приобрёл свою совершенную и завершенную форму · Если Вы хотите быть услышанным в сводном хоре своих конкурентов и социальных сетях и в реале, то начните с простого – меньше перепостов и больше, уникального даже не контента, а смысла… Владимир Стус 23.04.2017 