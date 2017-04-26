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Социальные сети выходят из моды
26.04.2017 14:00
Сравнительно давно сделал прогноз о том, что социальные
сети сейчас находятся на пике своей популярности и в будущем следует ожидать их
выхода из моды.
Привожу н
екоторые
причины этого:
·
Социальные сети зарождались в
студенческих кампусах и были частью альтернативной субкультуры. Сейчас они
стали мейнстримом не интересным альтернативной субкультуре.
·
Пользователям постепенно надоедает
глупая гонка за количеством френдов, подписчиков и лайков
·
Многие делают всё более короткие посты,
для них старые социальные сети стали слишком громоздким форматом общения. Те же
немногие, кто умеет и любит делать более объёмные авторские материалы не хотят,
чтобы они растворились в море коротких сиюминутных постов, котиках и перепостах
·
Усиление государственного контроля за
социальными сетями
·
Социальные сети ужесточают требования к
соблюдению авторских прав. Те, кому это не нравится - уходят в другие форматы
·
На пике популярности социальных сетей
многие открывали аккаунты чуть ли не в каждой. Теперь даже простой их просмотр
занимает слишком много времени
·
Если раньше основным носителем для
технологий манипулирования массовым сознанием был телевизор, то сейчас похоже
основные усилия и бюджеты перемещаются в сеть. От ботов и манипуляторов уже
тяжело дышать в социальных сетях. Одни, не имея возможности и/или навыков
перепроверить и критически оценить информацию становятся распространителями
вирусных схем манипулирования массовым сознанием. Другие, видя, что уровень
манипулирования в социальных сетях сравнился с «ящиком», просто перестают
заходить, как когда-то из чувства протеста выключали телевизор.
·
Видео трансляции в социальных сетях в
большинстве случаев представляют собой по форме трансляцию с помощью вебкамеры
ноутбука, выполненную на фоне домашнего холодильника. По содержанию это обычно
жутко затянутый монолог без предварительного сценария, в котором автор к
середине уже забывает, о чем он хотел сказать вначале и начинает
импровизировать на ходу. Сначала это прикольно, но быстро надоедает.
·
Прямой рекламы в социальных сетях
становится всё больше, а её эффективность всё ниже. Бурный рост социальных
сетей вызвал не менее бурный рост услуг по накрутке количества лайков и
просмотров. Кликабельность окончательно перестала отражать эффективность.
·
Корпоративные странички в социальных
сетях в абсолютном большинстве так и не стали эффективным средством продвижения
и коммуникации, а в ряде случаев прямо вредят имиджу крупнейших корпораций. Корпоративные
странички ведутся сотрудниками или агентствами, которые мало что знают и
практически не имеют полномочий оперативно решать вопросы потребителей. Обычно
общение на корпоративных страницах ведётся в стиле вежливого посылания и пересыщено
скрытой саморекламой. Представьте, если бы я написал - «Спасибо, что читаете
эту статью, Ваше мнение очень важно для автора. Автор всегда заботится о том,
чтобы Вы оставались довольны». Надоело уже, да? А ведь это стандартный стиль
материалов и общения на корпоративных страницах…
·
Жуткая перекапитализация
IT
компаний,
владеющих ведущими социальными сетями, как признак растущего финансового
пузыря. Когда этот финансовый пузырь рухнет
,
многие не смогут поддерживать
функционирование своих социальных сетей.
·
Несмотря на определённые успехи в
области анализа больших массивов данных, накопленных
IT
компаниями
от своих пользователях, финансовая эффективность использования этих данных
остаётся по-прежнему крайне низкой.
·
Начали проявляться первые признаки
влияния на
IT
индустрию
замедления темпов развития технологии обработки и передачи информации
·
Прогнозируемая мною ранее фрагментация
интернета.
К чему это всё приведёт.
С одной стороны, прохождение пика популярности
социальных сетей не означает, что завтра от них массово начнут отказываться. С
другой стороны плавного заката вышедшей в тираж технологии тоже не будет.
Тихого увядания, по аналогии, например, с ещё не так давно популярными блогами,
тоже не будет. Сейчас среднесрочный прогноз практически любой тематики, от
фондового рынка до большого спорта должен
состоять из двух частей. Сначала ламинарная часть, а затем, после мегаобвала и
выхода кризиса за преимущественно экономические рамки –
турбулентная часть
.
В ламинарной части после пройденного пика будет плавный спад. Социальные сети
начнут фрагментрироваться и специализироваться. Неформальные субкультуры будут
постепенно мигрировать в мессенджеры, как облегченные версии социальных сетей.
Следует ожидать появления новых форм неформальной коммуникации, альтернативной
традиционным социальным сетям. Другие направления фрагментации – по интересам и
по месту проживания. Также до мегаобвала возможно успеют появиться первые
образцы
давно
прогнозируемого
мною возрождения печатных журналов,
ориентированных на статусного потребителя. Но настоящее веселье начнётся с
мегаобвалом и началом прогнозируемой мною смуты Второй Тридцатилетней войны. В
частности тогда следует ожидать:
·
Банкротства ряда крупнейших корпораций
IT
сферы,
причем специализирующихся как
на
железе, так и на софте и сервисе
·
Легитимизации
отхода от соблюдения
авторских
вообще и прав принадлежащих противостоящей стороне,
в частности
,
·
Введения информационных блокад, включая
блокировку передачи данных по магистральным оптоволоконным сетям, строительство
новых Берлинских стен в информационном пространстве
·
Резкое усиление государственного
контроля за интернетом в большинстве стран и попыток государственной
фрагментации сети
·
Массового запрета не только социальных
сетей, но и другого софта противостоящих сторон
·
Массовой активизации заранее заложенных
троянских коней, шпионского и
вредоносного софта и не задокументированных возможностей оборудования
Базовые параметры протекания цивилизационной смуты в
информационном пространстве достаточно прогнозируемы, как и то – кто кому и на
каком уровне будет противостоять и даже кто в результате победит. Поэтому уже
сейчас, на берегу можно сделать несколько общих рекомендаций:
·
Усильте требования к резервированию на
своих локальных носителях
·
Верните стратегический документооборот в
бумажный формат
·
Оптимизируйте свои бюджеты на рекламу в
социальных сетях, не доверяйте ни чьей статистике лайков, подписок и просмотров
·
Либо сделайте свои коммуникационные
каналы в социальных сетях эффективными для Вас и интересными для целевой
аудитории либо вообще откажитесь от них. Корпоративные странички должны вести
не
SMM
менеджеры
или агентства, а первые лица либо их замы. Они страшно заняты и у них нет на
это времени? А у Трампа есть время на
Твит
т
ер?
·
По мере фрагментации целевой аудитории,
как сверху, т.е. под влиянием усиления государственного регулирования, так и
снизу, должны фрагментироваться Ваши коммуникативные каналы
·
Не пропустите процесс возрождения печатных
СМИ, ориентированных на статусного потребителя
·
Изучите или освежите в памяти формальные
признаки фейковых постов или новостей
·
Помните, что прогресс не остановился с
созданием ведущих социальных сетей и не приобрёл свою совершенную и завершенную
форму
·
Если Вы хотите быть услышанным в сводном
хоре своих конкурентов и социальных сетях и в реале, то начните с простого –
меньше перепостов и больше, уникального даже не контента, а смысла…
Владимир Стус
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