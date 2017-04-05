Жесткий Brexit

Исходя из начальных позиций сторон и нарастания противоречий между ними, можно подтвердить сделанный ранее прогноз о том, что Brexit не будет ни цивилизованным, ни культурным.

Очевидно, что следующие требования ЕС категорически не устраивают Британию:

· Участие в европейском бюджете, где Британия входит в число крупнейших доноров, до 2022 года

· Сохранение свободного перемещения людей

· Право вето Испании на любые решения Британии по Гибралтару

После того, как станет очевидно, что эти противоречия не решить бюрократическим согласованием, дело не ограничится взаимными упрёками и претензиями. Провести цивилизованный развод не получится - скандалы, истерики, битая посуда и резкие, эмоциональные действия обеих сторон практически гарантированы. Информационное противостояние уже началось, и его градус будет повышаться. Однако перспективы Британии не представляются однозначно негативными, как это уже сейчас рисуют и в дальнейшем будут ещё больше сгущать краски европейские СМИ. Для Британии всё будет гораздо интересней. Сейчас работаю над рекомендациями для крупного бизнеса и частных инвесторов…