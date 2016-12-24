Что Трамп, грядущий, нам готовит?

Размещаю ссылку на запись эфира на радио "Эра".

Тема - прогноз политики Дональда Трампа. Внешняя политика, экономическая, культурная, военная политика нового американского президента.

Сейчас работаю над статьёй с более детальным описанием озвученных в эфире тезисов.



