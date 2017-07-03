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Як Україні вивчити і використати досвід реформ у США
03.07.2017 14:00
Завтра, 4 липня Америка святкує свій День Незалежності. США – це найбільша економіка світу, це 326 мільйонів населення і 50 штатів зі своїми відмінностями і законами. А ще це одна з найбільш мобільних держав, де реформи не припиняються ні на мить. І саме цей досвід Україні важливо вивчати, особливо, сьогодні.
Днями я повернувся звідти. Мій черговий – третій – робочий візит до
Сполучених Штатів Америки розпочався 24 червня. Майже тиждень безперервних
зустрічей з політичним керівництвом Сполучених Штатів, сенаторами та
конгресменами, представниками провідних державних інституцій. І саме реформи в
США і Україні були у фокусі майже всіх зустрічей.
Українцям має бути цікавий досвід проведення базових соціальних реформ в
Америці - зокрема, пенсійної та медичної. Чи знаєте Ви, що середній розмір державної пенсії за віком у
рамках програми соціального страхування Social Security в 2016 році - $1340 на
місяць або $16080 на рік. Але оскільки в США функціонують як державні,
так і недержавні пенсійні системи, то американці можуть отримувати, як кажуть,
не одну, а три пенсії: державну, приватну корпоративну за місцем роботи і
приватну індивідуальну через відкриття особистого пенсійного рахунку. У підсумку американський пенсіонер, що задіяв
усі три «пенсійних джерела», може розраховувати на отримання пенсії в розмірі
мінімум 80% від його середнього заробітку до виходу на пенсію. До подібної
моделі мала би прямувати й Україна.
Дуже цікаві та відверті обговорення були з представниками американського
істеблішменту щодо медичної та податкової реформ у самих Сполучених Штатах.
Вони у США теж пробуксовують. Обидві теми були одними з найважливіших у
передвиборчій риториці кандидата у президенти США Дональда Трампа. Але сказати
– не означає швидко зробити. Питання вкрай складні і викликають не тільки
широкі суспільні дискусії, але й дебати у Конгресі та внутрішню дискусію у
самій Республіканський партії. Це корисна наука і для українських політиків:
коли щось обіцяєш, маєш уявляти, як це реалізовувати.
Постійний мозковий штурм і публічне обговорення реформ – це стиль
американського політикуму, який варто перейняти і нам. Цей принцип має прийти
на зміну кулуарним діям Кабміну і Верховної Ради, що підривають довіру до
української влади.
Загалом, Україну та українців у США справді поважають,
але багато в чому зрозуміти не можуть. Наприклад, нещодавно було опубліковано
черговий рейтинг країн світу за рівнем економічної свободи (Index of Economic
Freedom 2017; IEF), який щорічно готує провідний американський дослідницький
центр The Heritage Foundation (Фонд «Спадщина») спільно з газетою The Wall
Street Journal.
За рівнем економічних свобод Україна
посіла в цьому році 166 місце у світі та стала єдиною європейською країною,
економіка якої опинилася у найнижчий – «червоній» – зоні рейтингу, назва якої
зрозуміла без перекладу - «REPRESSED». Вище нас Ангола, Судан, Афганістан, Чад,
Ліберія, Еквадор, Гаїті, Мозамбік. Економіки всіх цих країн вільніші за
українську, визнану «репресованою».
Мав нагоду обговорити ці сумні для нашої країни
результати з командою укладачів IEF на чолі з провідним експертом The Heritage
Foundation у сфері економічної свободи та економічного зростання Джеймсом
Робертсом (James M. Roberts). Але ми не зупинилися на констатації фактів, а
знайшли шлях, як допомогти Україні поліпшити своє соціальне та економічне
становище.
З паном Робертсом ми домовилися про створення робочої групи з українських науковців, членів галузевих Рад
Аграрної партії та експертів The Heritage Foundation задля аналізу стану
впровадження в Україні податкової, земельної, медичної, правої та пенсійної
реформ. Група має напрацювати концептуальні рекомендації, які вже восени мають
бути презентовані на міжнародній конференції у Вашингтоні. Український владі,
маю надію, ця інформація теж стане у пригоді.
Зауважу, The Heritage Foundation – це
фундація, що напрацьовує комплексні пропозиції для
керівництва Сполучених Штатів. Свого часу, коли Рональд Рейган став президентом
США, з двох тисяч напрацювань цієї інституції більш ніж 60% було реалізовано
вже протягом першого року президентства Рейгана. Потім ці вкрай успішні
трансформаційні процеси у економіці Сполучених Штатів стали називатися
«рейганомікою». Звісно в США немає рішень наших проблем. Але реформаторський
досвід США, без перебільшення великої країни маємо врахувати і успішно використати на користь Україні.
теги: Україна, США, День Незалежності, партнерство, реформи, дипломатія
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