Як Україні вивчити і використати досвід реформ у США

Завтра, 4 липня Америка святкує свій День Незалежності. США – це найбільша економіка світу, це 326 мільйонів населення і 50 штатів зі своїми відмінностями і законами. А ще це одна з найбільш мобільних держав, де реформи не припиняються ні на мить. І саме цей досвід Україні важливо вивчати, особливо, сьогодні.

Днями я повернувся звідти. Мій черговий – третій – робочий візит до Сполучених Штатів Америки розпочався 24 червня. Майже тиждень безперервних зустрічей з політичним керівництвом Сполучених Штатів, сенаторами та конгресменами, представниками провідних державних інституцій. І саме реформи в США і Україні були у фокусі майже всіх зустрічей.

Українцям має бути цікавий досвід проведення базових соціальних реформ в Америці - зокрема, пенсійної та медичної. Чи знаєте Ви, що середній розмір державної пенсії за віком у рамках програми соціального страхування Social Security в 2016 році - $1340 на місяць або $16080 на рік. Але оскільки в США функціонують як державні, так і недержавні пенсійні системи, то американці можуть отримувати, як кажуть, не одну, а три пенсії: державну, приватну корпоративну за місцем роботи і приватну індивідуальну через відкриття особистого пенсійного рахунку. У підсумку американський пенсіонер, що задіяв усі три «пенсійних джерела», може розраховувати на отримання пенсії в розмірі мінімум 80% від його середнього заробітку до виходу на пенсію. До подібної моделі мала би прямувати й Україна.

Дуже цікаві та відверті обговорення були з представниками американського істеблішменту щодо медичної та податкової реформ у самих Сполучених Штатах. Вони у США теж пробуксовують. Обидві теми були одними з найважливіших у передвиборчій риториці кандидата у президенти США Дональда Трампа. Але сказати – не означає швидко зробити. Питання вкрай складні і викликають не тільки широкі суспільні дискусії, але й дебати у Конгресі та внутрішню дискусію у самій Республіканський партії. Це корисна наука і для українських політиків: коли щось обіцяєш, маєш уявляти, як це реалізовувати.

Постійний мозковий штурм і публічне обговорення реформ – це стиль американського політикуму, який варто перейняти і нам. Цей принцип має прийти на зміну кулуарним діям Кабміну і Верховної Ради, що підривають довіру до української влади.

Загалом, Україну та українців у США справді поважають, але багато в чому зрозуміти не можуть. Наприклад, нещодавно було опубліковано черговий рейтинг країн світу за рівнем економічної свободи (Index of Economic Freedom 2017; IEF), який щорічно готує провідний американський дослідницький центр The Heritage Foundation (Фонд «Спадщина») спільно з газетою The Wall Street Journal. За рівнем економічних свобод Україна посіла в цьому році 166 місце у світі та стала єдиною європейською країною, економіка якої опинилася у найнижчий – «червоній» – зоні рейтингу, назва якої зрозуміла без перекладу - «REPRESSED». Вище нас Ангола, Судан, Афганістан, Чад, Ліберія, Еквадор, Гаїті, Мозамбік. Економіки всіх цих країн вільніші за українську, визнану «репресованою».

Мав нагоду обговорити ці сумні для нашої країни результати з командою укладачів IEF на чолі з провідним експертом The Heritage Foundation у сфері економічної свободи та економічного зростання Джеймсом Робертсом (James M. Roberts). Але ми не зупинилися на констатації фактів, а знайшли шлях, як допомогти Україні поліпшити своє соціальне та економічне становище. З паном Робертсом ми домовилися про створення робочої групи з українських науковців, членів галузевих Рад Аграрної партії та експертів The Heritage Foundation задля аналізу стану впровадження в Україні податкової, земельної, медичної, правої та пенсійної реформ. Група має напрацювати концептуальні рекомендації, які вже восени мають бути презентовані на міжнародній конференції у Вашингтоні. Український владі, маю надію, ця інформація теж стане у пригоді.

Зауважу, The Heritage Foundation – це фундація, що напрацьовує комплексні пропозиції для керівництва Сполучених Штатів. Свого часу, коли Рональд Рейган став президентом США, з двох тисяч напрацювань цієї інституції більш ніж 60% було реалізовано вже протягом першого року президентства Рейгана. Потім ці вкрай успішні трансформаційні процеси у економіці Сполучених Штатів стали називатися «рейганомікою».

Звісно в США немає рішень наших проблем. Але реформаторський досвід США, без перебільшення великої країни маємо врахувати і успішно використати на користь Україні.