Якої Конституції потребує Україна?

Завтра українці святкуватимуть 21-шу річницю Конституції України. Багато людей вітатимуть одне одного з визначним державним святом, підійматимуть келихи. Та чи багато з нас у цей день задумається, що для них Конституція? Чи багато з нас читали її?

Ми часто чуємо, що Конституцію потрібно змінювати, але головне питання в тому, з якою метою робити ці зміни.

Коли думаю, якою мала би бути українська Конституція – перед очима стоїть сцена з фільму «Міст шпигунів» Стівена Спілберга. Події розвиваються в період «холодної війни». Адвокат Джеймс Доновен після довгих роздумів погоджується захищати в суді російського шпигуна. І коли агент ЦРУ намагається вивідати у нього, що розповів адвокату шпигун, той відповідає, що не стане порушувати адвокатсько-клієнтську таємницю, і все сказане залишиться між ним і його клієнтом. Така позиція, звісно, ЦРУ не влаштовує і, посилаючись на питання національної безпеки, агент наполягає, що в цьому випадку можна забути про правила. На що Джеймс Доновен після паузи відповідає: «Ваше прізвище - Гофман, у вас німецьке коріння. Моє Доновен, я – ірландець, як і мої мама і тато. Я ірландець – ви німець, але що робить нас американцями? Тільки одне – збірка правил, яка називається Конституцією. Ми погоджуємось із правилами, і це робить нас американцями. Тільки це, так що не говоріть мені, що правил нема».

Американський адвокат поставив закон вище всього, вище суспільного осуду, вище несприйняття сім’ї.

Хотілось би, щоб так само працювала Конституція в Україні. Щоб для кожного з нас, для кожного українця, ким би він не був за національністю – Конституція стала правилами, через які не можна переступити.

Забуте коріння

Останні кілька років в Україні є мода на іноземних фахівців. Їх запрошують в уряд, на вищі чиновницькі посади, проекти реформ у нас погоджують іноземні консультанти. І навіть конституційну реформу у нас обговорюють з іноземцями. Всіма цими кроками українців підводять до думки, що ми ні на що не здатні, що і правила, і закони для нас має написати хтось.

Однак хочу нагадати, що традиції мирного співжиття на власній землі, повага до встановлених правил в українців – у крові. На українських землях існувала розвинена цивілізація ще в часи, коли не те, що США, а й більшості європейських держав не було.

Згадайте, трипільську державу. Вона була побудована на максимальному самоврядуванні. Без будь-яких царів чи князів трипільці сформували правила, за якими народ мирно жив і процвітав тисячоліттями.

Могутність Київської Русі також значною мірою трималася на суспільній угоді. Влада князя не була безмежною, і всі найважливіші питання вирішували на вічах.

Запорізьку Січ теж невипадково називали «козацькою республікою». Кожен житель Січі брав участь в організації її життя, кожен знав свої обов’язки і права. І за дотримання цих прав українці готові були боротись, аж до розв’язання війни. Свої вольності і право розпоряджатися своїм життям вони цінували понад усе.

Українці сьогодні рідко задумуються над тим, що саме ми дали світу першу демократичну Конституцію. Цей документ авторства Пилипа Орлика з`явився в 1710 році - задовго до появи конституцій теперішніх розвинених демократій: Сполучених Штатів Америки, Франції чи Польщі. Саме за принципами, записаними в Конституції Орлика, укладено більшість основних законів демократичних країн сьогодення.

Україні потрібне конституційне перезавантаження

Однак сьогодні мусимо визнати – в Україні Конституція не виконується. Тотальна корупція, яка дісталась Україні від тоталітарного минулого, блюзнірство і зневага політичного керівництва держави до норм законодавства – зруйнували довіру людей до владних інституцій і закону як такого.

Якщо говорити про Основний Закон, ухвалений 28 червня 1996 року, то треба віддати належне - він став фундаментом розвитку нашої держави. Але сьогодні, через 21 рік після закладення цього фундаменту, ми маємо зрозуміти – це була відповідь на тодішню політичну кон’юнктуру. І на фундаменті ми маємо збудувати дім.

Сьогодні Україна і Український народ перебувають у вирі глобальних змін. Щоб вийти на новий рівень розвитку, країна потребує перезаснування своєї державності та нової якості відносин між громадянами і владою. У центрі держави мусимо поставити Людину, її свободу і самореалізацію, а також самоврядування повноцінних місцевих громад. Саме тому і Конституція України потребує оновлення.

Аграрна партія стала майданчиком для роботи над текстом Конституції. Ще в березні в стінах нашого офісу було представлено 5 різних проектів Конституції. Їхні автори створили робочу групу, яка працюватиме над виробленням єдиної позиції щодо тексту Конституції. До складу цієї робочої групи, зокрема, увійшли люди, які були творцями першої Конституції Незалежної України. Серед них: академік, народний депутат I-IV скликань Ігор Юхновський, колишній голова Верховної Ради, народний депутат I-V скликань Олександр Мороз, громадський діяч, редактор інтернет-проекту «Народна Конституція» Володимир Степаненко, голова Центрального апарату Аграрної партії, народний депутат кількох скликань, надзвичайний і повноважний посол Роман Безсмертний.

У кожного з них є свої бачення, що має бути закладено в текст Основного закону, але я знаю одне – Конституція має стати тим збірником правил, за яким ми всі погодимось жити. Не може бути кулуарного обговорення її норм, не може бути підкилимного «протягування» конституційних змін через парламент. Не треба чекати, поки якісь іноземні радники придумають, як нам жити. Вони не зможуть цього зробити. Це під силу лише нам.

Українці мають усвідомити: якщо ми хочемо жити в цивілізованій країні – ми маємо її собі збудувати. Як це неодноразово уже робили наші предки. Закон повинен бути один для всіх – як для народних обранців і чиновників, так і для бізнесменів і робітників. І ніхто не може мати можливості його не виконувати. Але, щоб до цього прийти, ми маємо замінити політичні еліти і, насамперед, змінитися самі.