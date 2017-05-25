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Земельне питання як рубікон для Президента
25.05.2017 22:10
У день третьої річниці президентства Петра Порошенко фермерів на Кіровоградщині розстрілюють рейдери. Ця сумна подія – лише одна з цілої низки подібних, що трапилися в останні декілька тижнів. Час задуматись, чи бачить влада реальне життя укра і чи слухає вона свій народ?
Не буду перераховувати обіцяне і виконане, численні скандали й нечисленні перемоги. Їхнє співвідношення очевидне кожному, хто стежить за новинами. Усім зараз важко – і Президенту також. Війна з агресивним сусідом, яку досі не вдалося зупинити, міняє порядок денний країни. Але вона не виправдовує стратегічних помилок і сліпоти влади там, де потрібна пильність.
Війна мала б навчити всіх нас ще більше цінувати головне багатство країни – працьовитих людей і землю. Однак три роки нової влади ознаменувалися феодальним ставленням до українського народу та ресурсів, які йому належать згідно з Конституцією України.
Спроби негайного перетворення землі, що є священною категорією для українців, на товар – збурюють суспільство зсередини не менше, ніж обстріли з «Градів». Нереформовані земельні відносини, корупція і беззаконня в судах – поганий фон для ринку землі сільськогосподарського призначення, який влада проштовхує за домовленістю з МВФ.
Перебуваючи в постійних поїздках Україною, можу сказати, що навіть не бідність, а саме загроза втратити землю стала головним страхом українців за останні роки.
Чуючи легку наживу, кримінал активізувався і поклав око на майно та землю українських селян і фермерів, очікуючи зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Рейдери вже «на низькому старті» та намагаються переділити землю на свій розсуд. І їм у цьому всіляко сприяють корумповані чиновники, судді. В Україні не діє закон, оскільки не наведено лад у правоохоронній системі, не проведено судову реформу.
Наша країна володіє 25% світових чорноземів і може прогодувати 500 мільйонів людей. Але що чекає на державу, яка пустить з молотка своє головне багатство? Вона не зможе прогодувати сама себе. Тут немає жодного перебільшення. Адже 96% сільгоспвиробників, згідно з опитуваннями, не мають коштів на купівлю землі і після відкриття ринку не зможуть викупити ділянки, які обробляють, і працювати на них у звичному режимі. Продовольчу безпеку країни буде підірвано.
Гроші є лише в олігархів, а рядові бандити взагалі покладаються на силові захоплення землі. Країна нашпигована зброєю і схожа на порохову діжку.
Знаю, що місцеві громади і фермери, політичні сили і профільні асоціації не раз зверталися до Президента України особисто з приводу небезпеки поспішного впровадження ринку землі. Понад 70% людей виступають проти ринку землі в Україні.
Хтось може заперечити, що земельна реформа – справа уряду і парламенту, а не голови держави. Але це не так. Саме Президент є гарантом Конституції, стаття 13 якої визначає український народ єдиним власником української землі. А отже саме народ повинен мати право вирішувати долю національного багатства. І саме Президент є гарантом цього права!
Новітня історія знає долю президентів, які обіцяли почути кожного, а потім намагалися ламати об коліно свій народ. Їхня доля жалюгідна. Не хотілось би, щоб вона повторювалась, як платівка, яку заклинило. У Петра Порошенка є можливість увійти в історію інакше – зупинивши земельну аферу, як цього вимагає народ, і вивести країну на шлях розвитку, а не падіння.
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