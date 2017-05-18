Трамп може зробити для Європи те, що колись зробив Рейган

Активна участь США у розв’язанні конфлікту на Донбасі здатна гарантувати мир в Україні і стабільний розвиток усій Європі. Дональд Трамп може зробити для загальної деескалації у світі не менше, ніж свого часу зробив Рональд Рейган.

17 травня цього року у впливовому американському виданні The Washington Examiner вийшла моя стаття «Президентство Трампа народжує надію на мир в Україні». Говорячи про Україну, маю на увазі і всю Європу, адже від вирішення конфлікту на Донбасі залежить стабільність усіх європейських країн.

У 1987 році кордоном між Східною і Західною Європою був Берлінський мур. Коли президент США Рональд Рейган закликав до руйнування цього горезвісного бар'єру, він дав поштовх великим перетворенням. Бо Берлінський мур був чимось набагато більшим, ніж фізична межа; він символізував радянську агресію, намагання Радянського Союзу панувати над усією Східною Європою.

Президент Рейган та послідовна політика США були не тільки каталізатором політичних змін у Європі. США також були рушійною силою, яка привела до об'єднання Німеччини і розпаду Радянського Союзу. Через три роки після знаменитої промови Рейгана Берлінський мур було зруйновано.

Сьогодні новий кордон між Сходом і Заходом пролягає на Донбасі. Саме до цього регіону України, у якому Росія, ціною життів тисяч людей, у черговий раз намагається продемонструвати свої імперські амбіції, зараз прикута увага. В умовах, коли «Нормандський формат» і «Мінські угоди» відверто «пробуксовують», розв’язання існуючих викликів і загроз під силу Сполученим Штатам. Зі мною згодні й багато ключових представників американського істеблішменту. Зокрема, коли я під час візиту в США говорив зі старшим конгресменом, який очолює Підкомісію закордонних справ Конгресу щодо Європи та Євразії, він погодився зі мною, що тільки США можуть посприяти мирному вирішенню конфлікту, яке б воз'єднало Україну і гарантувало Європі стабільність. Дональд Трамп як рішучий політик може зробити для Європи те, що зробив свого часу Рейган – змінити баланс сил на користь демократичних країн, ослабити носіїв агресивних імперських стратегій.

Сподіваюся, Президент Трамп звернеться до Росії з рішучим закликом припинити окупацію східних регіонів України і виступить провідником цивілізованого вирішення проблеми Криму. Підкреслю, що дії США, засновані на продуманій політиці, спрямованій на встановлення миру в Україні і деокупацію Донбасу та Криму, не тільки приведуть до стабільності в Східній Європі. Вони дадуть можливість погасити нову «холодну війну» між Заходом і Росією. І це дозволить Європі та США зосередитись на боротьбі з новими радикальними силами, які несуть дедалі більшу загрозу миру в усьому світі.

Розглядаю майбутнє відносин між Сполученими Штатами й Україною через призму нових можливостей для обох країн. Глобальна деескалація сьогодні важлива не менше, ніж тридцять років тому. Партнерство США і України дає таку надію.