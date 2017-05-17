«Підвищення» пенсій: щоб додати одним, забирають в інших

Чергова спроба показати турботу про пенсіонерів у виконанні уряду виглядає жалюгідно. У новому законопроекті запропоновано підвищити мінімальну пенсію на 61 грн., при цьому урізавши пенсійне забезпечення для цілих категорій громадян. Щоб кинути якісь крихти одним, уряд забирає в інших.

Пенсійна реформа гряде - її презентував на засіданні уряду сам Володимир Гройсман, показавши слайд-презентацію. Що криється за гучною назвою «Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій»?

По-перше, судячи з презентації реформи, підвищення пенсійного віку начебто не заплановано, зате мінімальний страховий стаж планується збільшити практично вдвічі – з 15 до 25 років. Але сьогодні 25 років страхового стажу – це майже недосяжна мрія для багатьох громадян нашої країни!

У нас лише офіційне безробіття становить близько 10%, а ще мільйони українців не можуть похвалитися великим стажем, оскільки роками працюють без офіційного працевлаштування. Для їхніх роботодавців загальні видатки (податки та збори), пов’язані з офіційним працевлаштуванням найманих працівників, просто не підйомні. Це кожна третя гривня. Отже, планка в 25 років просто позбавить багатьох наших громадян права на пенсію.

М’яко кажучи, не викликає захоплення і те, що законопроектом з 1 січня 2018 року передбачено скасування права на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Тобто люди, які своє життя присвячують розвитку суспільства і нових поколінь, будуть позбавлені такої логічної відзнаки їхніх заслуг.

Що ж до декларованого в законопроекті підвищення пенсій на 5%, то воно сміховинне, якщо врахувати нинішні реалії. З травня цього року дві третини з 12 мільйонів українських пенсіонерів отримують мінімальну пенсію у 1312 грн. Це лише близько половини вартості споживчого кошика фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І от завдяки «турботі уряду» мінімальна пенсія має зрости з 1 жовтня аж до 1373 грн.! Додаткових 60 гривень жодним чином не допоможуть пенсіонерам піднятися вище межі бідності. Смішно хвалитися таким «зростанням» пенсій, тим більше якщо заради того, щоб кинути ці крихти одним, пенсійне забезпечення урізають іншим.

Важко не звернути увагу і на те, що у презентації законопроекту про нові рівні пенсійної системи взагалі не йшлося. Хоча віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко свого часу заявляв, що ніколи не підтримає пенсійну реформу, якщо в її рамках не буде впроваджено накопичувальний рівень пенсійної системи і недержавне пенсійне страхування. Реалії ж такі, що влада не здатна навіть підступитися до справжнього реформування пенсійних систем.

Усього цього абсурду не було б, якби уряд у соціальних і бюджетних питаннях діяв логічно і послідовно. Щоб мати змогу реально підвищувати соціальні стандарти, треба зробити все для пожвавлення економіки і розвитку виробництва. Натомість влада зробила все, щоб податковими методами «покласти на лопатки» агробізнес, який забезпечує 41% ВВП і левову частку бюджету. Звідки брати кошти для підвищення пенсій? От і лишається чиновникам перекладати з кишень одних пенсіонерів у кишені інших, сховавши очі, не вирішуючи проблему, а заганяючи її у глухий кут.