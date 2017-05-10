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Що означатиме втрата землі для жителів міст
10.05.2017 14:00
Збір підписів проти дикого
ринку землі масово підтримали усі регіони. Водночас, якщо селянам про землю
нічого роз’яснювати і не треба, то у містах активістів Аграрної партії часом
запитують, як проблема ринку землі стосується городян. Насправді дикий продаж
землі стане для жителів міст не меншою катастрофою, ніж для селян. Чому?
По-перше, маємо
пам’ятати, що згідно з чинним Земельним Кодексом України кожен (!) громадянин країни
– і жителі міст не є винятком – має право отримати певну кількість землі у
власність. Задарма. У 121-й статті Кодексу навіть
записані «норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам».
Так, наприклад, громадянин має право на 2 гектари землі для ведення особистого
селянського господарства, на 0,12 гектара для ведення садівництва. Поки що таке
право у громадян є, але, відкриваючи ринок землі для спекулянтів, влада, певен,
громадянам багато прав не залишить.
По-друге, в економіці все взаємопов’язане. Фундаментом української
економіки є земля. З нею нам пощастило. Але не пощастило з владою, котра готова
підірвати цей фундамент держави на догоду олігархам та іноземним кредиторам.
Підписуючи останній Меморандум з МВФ, українська влада взяла зобов’язання вже
до кінця цього місяця ухвалити закон про обіг земель, що відкриє шлях до
продажу землі сільськогосподарського призначення з 2018 року.
Уряд поспіхом, у таємний спосіб, закінчує підготовку нового законопроекту
про обіг земель. Документ не обговорювався широким загалом, фахівцями, його
норми не оприлюднюють – це свого роду «антидержавна таємниця». Є ризик, що законопроект
не міститиме необхідних запобіжників, які б гарантували недопущення концентрації
земель у руках кількох фінансових кланів, спекуляцій землею чи її неефективного
використання.
Скоріше за все, депутатів, від яких залежить доля законопроекту, спробують
використати всліпу – як «кнопкодавів», які натиснуть своє «за», навіть не
вчитуючись у норми документу.
Що поставлено на карту? Україна має майже 43 млн. гектарів
сільськогосподарські землі. Це 71% території нашої країни. І ця земля врешті-решт
може опинитися в руках спекулянтів та олігархів, якщо замість продуманої земельної
реформи землю просто пустять з молотка.
Згідно з даними опитування, проведеного науковцями Житомирського
національного агроекологічного університету, 96% аграріїв не зможуть
скористатися можливістю купити землю, на якій працюють, бо не мають коштів. Ті
ж, хто в Україні має кошти – а це або олігархи, або можновладці-хабарники –
скуплять землю не для ефективного її використання, а для подальшого
перепродажу. Якщо на старті ринку наші чорноземи коштуватимуть 500 доларів за
гектар, то згодом їхня ціна зросте в десятки разів – тут клани вже чують великий
«навар».
Українські сільгоспвиробники, які годують всю країну, опиняться на «не
своїй» землі, що стане об’єктом махінацій. Найголовніша небезпека полягає в
тому, що Україна, котра вважається житницею Європи, не зможе прогодувати сама
себе. Непродумане запровадження ринкового обігу земель призведе до порушення
цілісності оброблюваних земельних масивів, що ускладнить процес виробництва
продуктів харчування. Про який плановий збір врожаїв можна буде говорити в
такій ситуації?! Це все одно що сіяти на схилах вулкана.
Як наслідок – ціни на продукти зростуть у рази. Дорожнеча та дефіцит
продуктів, інфляція та зубожіння населення – це все буде ударом передусім по
мешканцях міст, які не мають своїх городів!
Поспішний розпродаж землі створить великі проблеми для роботодавців у селі,
і мільйони українських селян поповнять лави безробітних. Це ще більше
ускладнить ситуацію на ринку праці в Україні. Рівень безробіття може зрости
удвічі, або, навіть, утричі. На кожне робоче місце в місті претендуватимуть
додатково ще дві особи.
Іще один аспект стосується експорту. За минулий рік частка
сільськогосподарської продукції у грошовому вимірі перевищила 35% від
загального об’єму експорту товарів з України. Втрата землі означатиме втрату значної
частки валютної виручки. Можуть скоротитися і доходи державної казни.
Сьогодні всі мешканці міст, як і селяни, повинні зупинити крадіжку
української землі і вимагати продуманої земельної реформи. За підрахунками
експертів Аграрної партії, грамотно проведена земельна реформа стане запорукою
успіху країни, розвитку нових високотехнологічних галузей. Розумне використання
землі – це 3 мільйони нових робочих місць і капіталізація земельних ресурсів на
рівні $504 млрд. Це фінансова стабільність, достойні зарплати, доступні ціни на
продукти. Це ресурси для розвитку промисловості, медицини, освіти і культури. Основою
успіху країни є саме якісно врегульоване земельне питання.
теги: Аграрна партія, Скоцик, МВФ, земля, уряд, меморандум, не дамо вкрасти землю
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