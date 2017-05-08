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Президентські вибори у Франції: перспективи Європи та України
08.05.2017 17:09Переконлива перемога Лідера руху «Вперед!» Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції дає надію на стабілізацію в Європі та гальмування радикалізації настроїв. Як вона позначиться на Україні?
Офіційно результати президентських виборів оголосять тільки 10 травня, але МВС Франції вже завершило підрахунок голосів. «Позасистемний» і дуже цілеспрямований Еммануель Макрон очікувано переміг свою суперницю – представницю «Національного фронту» Марін Ле Пен, яку вважають великою подругою Кремля.
Коли ми прогнозували результати цих виборів ще в лютому, то передбачали результат другого туру: 65% проти 35%. Як бачимо, помилилися по обох кандидатах лише на 1 пункт. Макрон взяв на відсоток більше (66,06%), Ле Пен – на відсоток менше (33,94%).
У такий спосіб здоровий глузд переміг радикально-популістські настрої, а проєвропейська політика взяла гору над прагненням дестабілізувати Європу на догоду Росії та й – значною мірою – за кошти останньої. Марін Ле Пен, котра висловлювала відверто зневажливі щодо суверенітету України думки, підтримуючи анексію Криму, потерпіла нищівну поразку. У Макрона майже двократна перевага.
Його перемога – нова надія для Європи, оскільки зважена позиція такої великої і значущої держави як Франція обіцяє континенту певну стабілізацію. Вона також дає шанс на посилення партнерства між Францією та Німеччиною. А для України роль їхнього тандему надважлива. Цей дует – запорука твердої позиції усього Євросоюзу щодо конфлікту між Україною і Росією. Як мінімум, можемо розраховувати на активізацію Нормандського формату, який може набути нового змісту і більшого конструктивізму.
Сама особистість Еммануеля Макрона варта уваги хоча б тим, що він є опонентом клановості в політичній системі. Це добрий приклад для України, де клановість набула вкрай загрозливих та навіть гротескних форм. Другий важливий штрих до його політичного портрету: цей молодий політик очолює рух з ліберально-консервативною економічною програмою та суттєвою соціальною складовою. Він був міністром економіки і розуміється на управлінні державою. Сьогоднішній світ дає можливість новим лідерам проявити себе, але їхня позиція повинна базуватися на справжніх цінностях, а не на популізмі. Переконаний, що і Україна вже готова до цього.
Звісно, ми не повинні чекати від Франції чи будь-якої іншої держави, що вона вирішить наші проблеми. Наш обов’язок – робити висновки і аналізувати досвід інших, щоб втілювати найкраще у своїй державі. Основна наша робота – тут, удома. Але разом з тим, Україна повинна інтенсивно відпрацьовувати міжнародні зв’язки, щоб мати зовнішню підтримку для внутрішніх перетворень і сталого розвитку. З перемогою Макрона перед нашою країною відкриваються нові перспективи.
теги: Макрон, Ле Пен, Франція, президентські вибори
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