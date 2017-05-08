Президентські вибори у Франції: перспективи Європи та України



Офіційно результати президентських виборів оголосять тільки 10 травня, але МВС Франції вже завершило підрахунок голосів. «По Офіційно результати президентських виборів оголосять тільки 10 травня, але МВС Франції вже завершило підрахунок голосів. «По засистемний» і дуже цілеспрямований Еммануель Макрон очікувано переміг свою суперницю – представницю «Національного фронту» Марін Ле Пен, яку вважають великою подругою Кремля.



Коли ми Коли ми прогнозували результати цих виборів ще в лютому, то передбачали результат другого туру: 65% проти 35%. Як бачимо, помилилися по обох кандидатах лише на 1 пункт. Макрон взяв на відсоток більше (66,06%), Ле Пен – на відсоток менше (33,94%).

Переконлива перемога Лідера руху «Вперед!» Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції дає надію на стабілізацію в Європі та гальмування радикалізації настроїв. Як вона позначиться на Україні?



У такий спосіб здоровий глузд переміг радикально-популістські настрої, а проєвропейська політика взяла гору над прагненням дестабілізувати Європу на догоду Росії та й – значною мірою – за кошти останньої. Марін Ле Пен, котра висловлювала відверто зневажливі щодо суверенітету України думки, підтримуючи анексію Криму, потерпіла нищівну поразку. У Макрона майже двократна перевага.



Його перемога – нова надія для Європи, оскільки зважена позиція такої великої і значущої держави як Франція обіцяє континенту певну стабілізацію. Вона також дає шанс на посилення партнерства між Францією та Німеччиною. А для України роль їхнього тандему надважлива. Цей дует – запорука твердої позиції усього Євросоюзу щодо конфлікту між Україною і Росією. Як мінімум, можемо розраховувати на активізацію Нормандського формату, який може набути нового змісту і більшого конструктивізму.



Сама особистість Еммануеля Макрона варта уваги хоча б тим, що він є опонентом клановості в політичній системі. Це добрий приклад для України, де клановість набула вкрай загрозливих та навіть гротескних форм. Другий важливий штрих до його політичного портрету: цей молодий політик очолює рух з ліберально-консервативною економічною програмою та суттєвою соціальною складовою. Він був міністром економіки і розуміється на управлінні державою. Сьогоднішній світ дає можливість новим лідерам проявити себе, але їхня позиція повинна базуватися на справжніх цінностях, а не на популізмі. Переконаний, що і Україна вже готова до цього.



Звісно, ми не повинні чекати від Франції чи будь-якої іншої держави, що вона вирішить наші проблеми. Наш обов’язок – робити висновки і аналізувати досвід інших, щоб втілювати найкраще у своїй державі. Основна наша робота – тут, удома. Але разом з тим, Україна повинна інтенсивно відпрацьовувати міжнародні зв’язки, щоб мати зовнішню підтримку для внутрішніх перетворень і сталого розвитку. З перемогою Макрона перед нашою країною відкриваються нові перспективи.

