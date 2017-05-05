Вибори до ОТГ як репетиція парламентських: перші висновки

Вибори до об’єднаних територіальних громад 30 квітня стали ще одним заміром соціальної «температури» і свідченням недовіри до влади. За попередніми даними, Аграрна партія посідає третє місце, набравши 15% голосів. Це результат, досягнутий без олігархічних грошей, реклами в ЗМІ та адмінресурсу. Це перемога, здобута завдяки довірі людей.



Вибори до ОТГ дозволяють констатувати, що парламентські партії, зокрема, ті, що формують більшість, попри великі ресурси, не можуть повернути собі довіру країни. Тобто розраховувати на політичне безпам’ятство українського виборця їм уже не варто. Народ добре пам’ятає і фіктивну децентралізацію, і оборудки з землею та постійні спроби протиснути дикий ринок землі сільськогосподарського призначення. Усі урядові реформи українці відчувають своїми кишенями, в яких дедалі гучніше свище вітер. Компенсувати недовіру адмінресурсом і фінансовими вливаннями в рекламу дедалі тяжче.



Ми спостерігаємо перелом у виборчих настроях, коли люди починають цікавитись реальними справами кандидатів, ідеями, які сповідують політичні партії. Тому ті господарі, люди справи, які стали кандидатами від Аграрної партії, з мінімальними коштами на кампанію змогли перемогти, причому подекуди з великим відривом. У 6 областях наші партійці набрали більше ніж 20% голосів, а ще в трьох областях підтримка склала понад 40%.



За попередніми підрахунками, Аграрна партія отримала понад 90 депутатських мандатів. Із висунутих партією кандидатів перемогу здобув кожен четвертий. Рівномірна підтримка в різних регіонах свідчить про те, що партія стала всенародною політичною силою, яка зможе в перспективі стати основою політичного балансу та економічної стабільності держави.



Очевидно, що нинішні вибори до ОТГ є репетицією майбутніх парламентських. І результати вселяють надію на якісні зміни у політичній палітрі та житті всього суспільства. У більшості областей, де 30 квітня проходили вибори до ОТГ, Аграрна партія за кількістю обраних депутатів місцевих рад впевнено долає парламентський прохідній бар’єр. Це значить, що є всі підстави бачити в нашій силі майбутню парламентську партію з потужною і професійною фракцією у Верховній Раді.



Секрет нашого успіху простий – ми висуваємо справжніх місцевих лідерів, які своїми справами заслужили довіру громад. Я вдячний виборцям за те, що змогли розібратися, хто є хто, оцінити кандидатів. Ця довіра обов’язково буде виправдана, бо політики-аграрії – це надійне плече для громад.



Радий, що виборці оцінили і програму партії, яка в частині розвитку громад базується на трьох чітких принципах. Перший – передача громадам владних повноважень і посилення самоврядності, що дозволить обирати місцевих керівників, відповідальних за всі важливі рішення. Другий – право громад розпоряджатися всіма ресурсами на свій території – передусім земельними. Третій – перерозподіл податків, при якому 70% зібраних коштів мають залишатися на місцях.



Переконаний, спільно ми зможемо реалізувати програму дій, зробивши громади сильними, а українців – заможними.