|
|
|
Автор
Кнопки
|
Вибори до ОТГ як репетиція парламентських: перші висновки
05.05.2017 17:08Вибори до об’єднаних територіальних громад 30 квітня стали ще одним заміром соціальної «температури» і свідченням недовіри до влади. За попередніми даними, Аграрна партія посідає третє місце, набравши 15% голосів. Це результат, досягнутий без олігархічних грошей, реклами в ЗМІ та адмінресурсу. Це перемога, здобута завдяки довірі людей.
Вибори до ОТГ дозволяють констатувати, що парламентські партії, зокрема, ті, що формують більшість, попри великі ресурси, не можуть повернути собі довіру країни. Тобто розраховувати на політичне безпам’ятство українського виборця їм уже не варто. Народ добре пам’ятає і фіктивну децентралізацію, і оборудки з землею та постійні спроби протиснути дикий ринок землі сільськогосподарського призначення. Усі урядові реформи українці відчувають своїми кишенями, в яких дедалі гучніше свище вітер. Компенсувати недовіру адмінресурсом і фінансовими вливаннями в рекламу дедалі тяжче.
Ми спостерігаємо перелом у виборчих настроях, коли люди починають цікавитись реальними справами кандидатів, ідеями, які сповідують політичні партії. Тому ті господарі, люди справи, які стали кандидатами від Аграрної партії, з мінімальними коштами на кампанію змогли перемогти, причому подекуди з великим відривом. У 6 областях наші партійці набрали більше ніж 20% голосів, а ще в трьох областях підтримка склала понад 40%.
За попередніми підрахунками, Аграрна партія отримала понад 90 депутатських мандатів. Із висунутих партією кандидатів перемогу здобув кожен четвертий. Рівномірна підтримка в різних регіонах свідчить про те, що партія стала всенародною політичною силою, яка зможе в перспективі стати основою політичного балансу та економічної стабільності держави.
Очевидно, що нинішні вибори до ОТГ є репетицією майбутніх парламентських. І результати вселяють надію на якісні зміни у політичній палітрі та житті всього суспільства. У більшості областей, де 30 квітня проходили вибори до ОТГ, Аграрна партія за кількістю обраних депутатів місцевих рад впевнено долає парламентський прохідній бар’єр. Це значить, що є всі підстави бачити в нашій силі майбутню парламентську партію з потужною і професійною фракцією у Верховній Раді.
Секрет нашого успіху простий – ми висуваємо справжніх місцевих лідерів, які своїми справами заслужили довіру громад. Я вдячний виборцям за те, що змогли розібратися, хто є хто, оцінити кандидатів. Ця довіра обов’язково буде виправдана, бо політики-аграрії – це надійне плече для громад.
Радий, що виборці оцінили і програму партії, яка в частині розвитку громад базується на трьох чітких принципах. Перший – передача громадам владних повноважень і посилення самоврядності, що дозволить обирати місцевих керівників, відповідальних за всі важливі рішення. Другий – право громад розпоряджатися всіма ресурсами на свій території – передусім земельними. Третій – перерозподіл податків, при якому 70% зібраних коштів мають залишатися на місцях.
Переконаний, спільно ми зможемо реалізувати програму дій, зробивши громади сильними, а українців – заможними.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент Суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.