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100 днів президента Трампа: Америка повернулась, зрада скасовується
28.04.2017 11:57Дональд Трамп відзначає перші сто днів свого президентства. Для кожного президента США, на відміну від президентів України – це серйозна і відповідальна дата, а не просто привід для прес-конференції чи прес-релізу про пророблену роботу.
За цей час Дональду Трампу вдалось досягнути головного для політика: зберегти довіру своїх виборців. Тих, хто повірив у нього на етапі передвиборної кампанії і віддав за нього свій голос. Навіть незважаючи на те, що наміри американського президента виконати частину своїх передвиборчих обіцянок уже у перші дні президентства наштовхнулись на внутрішньополітичні реалії, зокрема в Конгресі, історично притаманні для американської політичної машини. Чи то йдеться про реформу охорони здоров’я, яка мала б замінити так звану Obamacare, на яку забракло голосів у Конгресі, чи про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, чи податкову реформу. Однак справжньою перемогою для нового президента стало затвердження судді Верховного суду Джона Горсіча, на що до останнього не вистачало голосів.
«Як же так?», - запитаєте ви. Трамп не зміг реалізувати низки своїх обіцянок, а його виборці далі його підтримують. У мене є відповідь на це питання. Нещодавно я відвідав Вашингтон на запрошення партнерів із Республіканської партії США, де мав честь взяти участь у традиційній конференції консерваторів. Принагідно мав можливість поспілкуватись з багатьма американцями, які якраз віддали свій голос за Дональда Трампа. Для себе зробив висновок, що президента Трампа його виборці завзято підтримують, тому що бачать: він ЩИРО хоче виконати свої обіцянки, він СПРАВДІ старається не підвести тих, хто повірив у нього і віддав свій голос. Це не так, як буває у нас: став депутатом, міністром чи президентом і раптово захворів на амнезію – не пам’ятає про жодні передвиборні обіцянки і чому за нього проголосували люди.
Американці також бачать, що пріоритет для Трампа – що б він не робив і з ким би він не спілкувався – залишається один: створення нових робочих місць для американців і покращення рівня життя для тих, хто вже важко працює. Навіть усі його важливі міжнародні зустрічі, які відбулись, так чи інакше зводились до пошуку відповіді на питання: «Скільки робочих місць створено завдяки партнерству з тією чи іншою країною?». Найкраще на це питання змогли відповісти такі країни як Німеччина та Японія, які завдяки своїй автоіндустрії створили у США близько 700000 робочих місць кожна. І готові створювати ще.
Україна – не Німеччина і не Японія. Але це не означає, що треба опустити руки і нічого не робити. У мене викликає відверте занепокоєння, що за перші 100 днів президентства Трампа ми не зробили належних висновків з передвиборчої кампанії в США. А саме – досі не була проведена жодна кадрова робота з заміни тих дипломатів, які прямо чи опосередковано (і в новій адміністрації США про це знають) були залучені під час виборів до дискредитаційної кампанії щодо оточення Дональда Трампа, працюючи таким чином на користь Гілларі Клінтон.
Ми так і не почули від української влади привабливих інвестиційних пропозицій для американського бізнесу. Переконаний: поки в Україні не будуть присутні стратегічні американські інвестори, доти бракуватиме стратегічного характеру у наших відносинах.
Нинішнє керівництво нашої держави не змогло досі пояснити адміністрації Трампа, в чому цінність України для американських платників податків. Недаремно на зустрічі міністрів G7 держсекретар Тіллерсон дозволив собі риторичне запитання саме про те, чому американські платники податків мають турбуватись про події в Україні. Очевидно, що Україна повинна надавати більше переконливих аргументів на цю тему навіть для тих у Вашингтоні, хто нам симпатизує. Поки що таких аргументів відверто бракує.
Гарна новина для України полягає в тому, що, попри всі ізоляціоністські прогнози щодо президента Трампа, американське лідерство у світі повертається. Його рішучі дії у відповідь на хімічну атаку в Сирії – тому чітке підтвердження. «Велика оборудка» між Вашингтоном та Москвою на умовах Путіна вже неможлива. Всі, хто на початку року готували плани з капітуляції України, розраховуючи на швидку домовленість Трампа з Путіним за спиною України і всупереч інтересам України, явно недооцінили нового президента США та Республіканську партію. Сподіваюсь, це буде хорошим уроком для наших зрадофілів.
теги: США, Трамп, 100 днів президенства
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