Доля української землі: розграбування, популізм чи комплексна реформа?

Кінець травня для нашої країни може стати вирішальним моментом. Україні загрожує дикий ринок земель сільськогосподарського призначення, що принесе лише дестабілізацію. Але, захищаючи землю від розпродажу, важливо не впасти в руйнівний популізм, котрий може принести не менше шкоди народу і державі.



Підписуючи останній Меморандум з МВФ, українська влада взяла зобов’язання – до кінця травня цього року ухвалити закон про обіг земель, що відкриє шлях до продажу землі сільськогосподарського призначення з 2018 року. Це – один із так званих «структурних маяків», котрі Україна має виконувати за вказівкою Фонду.



Уряд усе ще готує законопроект про обіг земель, причому робота ведеться за зачиненими дверима - кулуарно. Документ не проходив широкого обговорення фахівців. Є ризик, що він не міститиме необхідних запобіжників, які б не допустили концентрації земель у руках кількох фінансових кланів, спекуляцій землею чи її неефективного використання.



Уже очевидно, що виконання земельного «структурного маяка» у нормальному режимі і в передбачений Меморандумом термін просто неможливе. Навіть якщо законопроект буде внесено у Верховну Раду у найближчі дні, до його розгляду депутати зможуть взятися лише у другій половині травня – до того в Раді просто не буде пленарних засідань. Часу на осмислення вкрай важливого земельного закону, від якого залежить доля всієї країни, у депутатів не буде. Цілком можливо, що влада вдасться до «продавлювання» ринку землі за рахунок впливу на депутатів та їхні групи інтересів, і ті піддадуться, порушивши усі можливі регламентні та процедурні норми власної законотворчої діяльності.



Про загрозу поспішного ринку землі у цьому блозі вже йшлося не раз. Підкреслю і повторю ще раз: не можна починати продаж землі в країні, в якій триває війна; в якій понад 60% населення, за даними ООН, живуть за межею бідності; в якій, згідно з дослідженням Ernst & Young, рівень корупції найвищий серед 41 країни регіону Європи, Близького Сходу, Індії та Африки!



Якщо влада на це наважиться – це може стати останньою краплею, яка переповнить чашу терпіння українського народу. А 80% українців виступають проти продажу землі. Плани влади треба зупинити! Єдиний шлях зробити це не бутафорно, не заради піару на телебаченні – це Всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю!», який проводить Аграрна партія по всій країні. Але для чого ми це робимо? Лише щоб знову продовжити дію мораторію? Ні, безстрокове продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення не вирішить проблем у земельній сфері. Воно зведеться до консервації нинішнього стану з масою «сірих» схем.



Якщо перший крок – не дати владі вкрасти землю, то другим обов’язково мусить бути – якісна земельна реформа! Дія мораторію – лише спосіб виграти час для розробки такої реформи.



Я вітаю те, що політичні сили мають намір долучитися до справи захисту землі. Але тут важливо розбиратися в методах і не перетворити тему землі у голий популізм. У нинішніх умовах це дуже небезпечно. Прикро, що долю найсвятішого – української землі – намагаються використовувати у політичних ігрищах. І роблять це ті самі «відповідальні» політики, які формували парламентську коаліцію і нинішній уряд, а тепер взялися захищати землю від влади, за рішення якої самі несуть відповідальність.



Створення чесного, прозорого, якісного ринку землі – важливий процес, який має опиратися на експертну думку. Водночас, дієву участь у вирішенні подальшої долі української землі має брати весь український народ. Завдання політиків полягає лише у тому, щоб створити умови для того, аби народ зміг прийняти виважене рішення. Широкого обговорення заслуговують ґрунтовні розробки плану реформи, а не скоростиглі декларації.



Аграрна партія за участі провідних експертів вже розробила стратегію земельної реформи. Ці напрацювання було обговорено під час Земельних форумів з представниками усіх регіонів України за участі фермерів, місцевих громад, науковців. Вивчено досвід земельних реформ у пострадянських і західних країнах. У результаті сформовано бачення 16 напрямків реформи, які ми закладаємо у пакет законопроектів для завершення земельної реформи, що перебуває в розробці.



Водночас відкритим залишається питання: чи можуть громадяни України довірити втілення земельної реформи нинішній владі. Якось моторошно від однієї думки про те, що долю землі буде вирішувати ЦЕЙ уряд, який занурив країну у злидні й борги і якому, за результатами останніх досліджень, не довіряють вже 72,8% українців. А також ЦЕЙ парламент, який практично не є дієздатним і за рівнем недовіри перевершив навіть уряд - 82,1% українців не довіряють нинішній Верховній Раді.



Знаю одне: земельну реформу зможе якісно завершити лише фахова і відповідальна влада, що опирається на довіру людей. До нинішніх можновладців у народу лише одне послання: руки геть від української землі! Закликаю всі активні сили суспільства не «вестися» на обіцянки швидкого вирішення земельних питань і популістські трюки! Долучайтеся до збору підписів проти поспішного впровадження ринку землі! І вимагайте якісної земельної реформи, яка принесе користь кожному українцю і Українській державі!