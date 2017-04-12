Рішучі псевдореформи, або рік роботи уряду Гройсмана

Добіг рік прем’єрства Володимира Гройсмана. Україна за цей час ще більше занурилась у кризу. Але замість чесного «розбору польотів» і справжніх кадрових висновків влада підсовує народу символічну жертву – відставку голів Нацбанку та Фонду держмайна. Час підбивати справжні підсумки діяльності Кабміну Гройсмана.

Рік тому, виступаючи після призначення в Раді, прем’єр Гройсман заявив, що Кабмін за місяць розробить антикризовий план. Також він пообіцяв, що до кінця 2016 року уряд підготує план розвитку України на середньострокову перспективу. Перших же обіцянок прем’єр не дотримав – документи з'явилися пізніше. Але він не дотримав і більшості подальших обіцянок, якщо проаналізувати Програму уряду, що не балувала експертів цифрами, зате в достатку містила різні гасла.

Що ми маємо через рік?

Українцям обіцяли прискорений економічний розвиток. Замість цього економіка за минулий рік виросла тільки на 2,3%. Це якщо рахувати в гривні, а якщо враховувати її падіння щодо долара, то про зростання можна й не згадувати. До того ж, значну роль зіграв так званий «ефект низької бази». Бо за 2014 рік ВВП країни скоротився більш, ніж на 6,5%, за 2015 – майже на 10%. Тобто завданням уряду Гройсмана було відштовхнутися від дна. Але навіть це не вдалося.

Обіцяли нам і «автоматичне та прозоре відшкодування податку на додану вартість». Хтось його помітив?

Обіцяли навести лад у фіскальній службі, зробити її сервісною. Але вона як «пресувала» бізнес, так і «пресує», а її очільник став фігурантом найгучнішого антикорупційного розслідування останніх років.

Обіцяли і «розвиток ринку праці». Але в минулому році, порівняно з позаминулим, в Україні зріс навіть офіційний рівень безробіття – з 9,5% до 9,7%.

Прем’єр хизується тим, що середня номінальна зарплата зросла на 35,4%. Але мовчить про те, наскільки зросла «комуналка». Ціни на продукти харчування змушують українців переходити на «дієту бідноти» з хліба й макаронів. За даними ООН, 60% українських громадян живуть за межею бідності.

Уряд обіцяв навести лад з регуляторною політикою, забезпечити розвиток підприємництва. Країна мала увійти у ТОП-50 рейтингу з легкості ведення бізнесу Doing Business, але змогла піднятися лише на одну сходинку - з 81 місця на 80-е. Зате за рівнем корупції Україна піднялася на 1 місце серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки. Промовистий результат роботи всієї влади – і Кабміну зокрема.

Обіцяли судову реформу, «запровадження ефективної системи оцінювання діяльності суддів, вдосконалення механізмів притягнення їх до дисциплінарної відповідальності…» Тут немає чого коментувати. Усі все бачать самі.

Окрема тема – промислова політика. Тут було обіцяно «розвиток високотехнологічних виробництв, індустріальної та інноваційної інфраструктури, запровадження механізмів комерціалізації результатів наукових робіт». Усього цього – просто немає.

Що ж до енергетики, в якій було обіцяно «забезпечення прозорості встановлення тарифів та ефективної системи надання адресних субсидій» і «запровадження комерційного обліку ресурсів», - теж повний провал. Більшість українців як не мала, так і не має можливості (фінансової, або навіть технічної) встановити у себе в помешканнях звичайні лічильники і вимушена сплачувати скажені тарифи, які олігархи малюють «зі стелі».

Стрибнули нижче «планки»

Є ще низка «планок», які уряд виставив, щоб перестрибнути, але натомість сором’язливо проповз попід ними. Скажу про найболючіше – сільське господарство. Мало відбутися «розмежування земель різних форм власності». Не зроблено. Мали впроваджуватися механізми «збереження та відтворення земельних ресурсів шляхом розвитку меліорації, рекультивації, нормування та стандартизації у галузі охорони земель». Не впроваджуються. Мали бути вирішені земельні питання щодо об’єднаних територіальних громад, запроваджені програми державної підтримки фермерських господарств, які мали б включати в себе спрощення системи оподаткування, пільгове кредитування, створення умов для використання державної інфраструктури, забезпечення доступу до внутрішніх ринків збуту, сприяння експорту продукції сільськогосподарського виробництва. Усього цього ми не бачимо.

Головна галузь, яка тримає економіку на плаву, позбавлена стимулів до розвитку. Ефективну систему оподаткування АПК знищили, пообіцявши компенсувати дотаціями на суму 5,5 млрд грн. Цілий перший квартал сільгоспвиробники чекали у моря погоди. Тепер зрозуміли: уряд знову «прокинув».

Цей перелік урядових «перемог» над власним народом можна було б продовжувати. Жаль року, змарнованого на псевдореформи. Цей Кабінет міністрів так і не запропонував суспільству якісну стратегію економічного розвитку України.

Посадовий нарцисизм

Проте прем'єр не страждає самокритикою. 11 квітня він розповідав про свої успіхи пресі. Було продемонстровано цілий фільм під назвою «Зміцнюємо економіку. Покращуємо добробут людей». Хоча, вочевидь, чесніше було б записати серію коментарів простих селян і городян – що вони думають про свій «покращений добробут». Це була б справжня оцінка діяльності уряду.

Щодо оцінки роботи уряду парламентом, то її доведеться почекати. Імунітет уряду Гройсмана минає 15 квітня, але його звіт Рада на цьому тижні, скоріше за все, не заслухає. Усе затягнеться до «післятравневих», оскільки з середини квітня до середини травня пленарних засідань не буде.

Втім, численні опитування громадської думки показують, що від 55 до 75% українських громадян не задоволені діяльністю уряду та пана Гройсмана як прем'єра.

Відчуваючи, що треба випускати пар суспільного невдоволення, влада сьогодні вдається до символічних жертв. У відставку йдуть голова Національного банку і керівник Фонду державного майна – другорядні фігури. Хоча країна потерпає від некомпетентності цілого уряду та парламентської коаліції (якщо, звісно, вона існує), яка ділить із ним відповідальність за розвиток держави! Не виконавши своєї програми, відповідальні політики добровільно йдуть у відставку. Наші ж не розуміють, що таке відповідальність в принципі.