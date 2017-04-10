Як керує уряд аграріїв у Литві. Мої враження з Вільнюса

Днями я відвідав Литву на запрошення партії-партнера, а нині правлячої партії в Литві – Союзу селян та зелених. Для мене перемога нашої партнерської політичної сили на останніх парламентських виборах і її можливість сформувати уряд є справжнім джерелом натхнення і важливого досвіду.



Впродовж трьох днів я вивчав специфіку як ведення передвиборчої кампанії, так і формування кабінету міністрів. Цікаво, що наша партнерська партія вперше в історії отримала дуже хорошу підтримку не тільки в сільській місцевості, але й у містах.



Союз селян та зелених створив уряд у коаліції з соціал-демократами. Ми щиро вболіваємо, щоб уряд аграріїв у Литві став успішним. Нам дуже важливо, щоб литовці, які голосували за Союз селян, в один момент сказали: так, ми були праві, що обрали аграріїв, людей праці, до влади у своїй країні. Для нас це буде також важливим орієнтиром.



Через два роки у Литві також відбудуться президентські вибори. Теперішній президент Даля Грібаускайте, завершуючи свою другу каденцію, вже не зможе брати участь у виборах. Боротьба за президентський пост обіцяє бути напруженою. Якщо за цей період Союзу селян та зелених вдасться продемонструвати ефективний результат, ця партія зможе отримати більше, аніж нинішні 30% підтримки суспільства і претендувати на позицію президента своєї країни.



У Литві я мав дуже насичену програму. Була низка зустрічей як з окремими міністрами в уряді, так і з представниками 5 комітетів Сейму – від безпеки та оборони до екології та сільського господарства. Крім того, завдяки заступнику голови партії Союзу селян та зелених Томасу Томілінгасу навіть узяв участь у зустрічі з виборцями.



Після поїздки до Литви я вчергове переконався, що існує багато напрямів, в яких Литва може й надалі бути добрим орієнтиром не тільки для нашої партії, але й для держави в цілому – це реформа охорони здоров’я (я зустрічався з профільним міністром), це податкова реформа, це питання енергетичної безпеки. Сьогодні Литва в усіх напрямках, окрім електроенергії, енергетично незалежна. Литва не залежить від російського газу.



Що стосується системи медичного забезпечення, то сьогодні вона в Литві працює виключно в державному сегменті, тобто ніхто не перекладав ніякі витрати на плечі місцевих громад. Усі громадяни Литви мають медичне страхування. Воно повністю забезпечує потреби в лікуванні й діагностиці хвороб. Є й приватні клініки. І людина, застрахована державою за програмою медстрахування, має право вибирати: лікуватися в державному медичному закладі чи в приватному. Насправді якість медицини настільки висока, що приватний сектор займає менше ніж 1% у медичному забезпечені країни.



Головна проблема у цьому секторі, як і загалом у Литві – це те, що заробітні плати не такі високі, як у Західній Європі. Тому проблема з трудовою міграцією існує. Середня зарплата в Литві – 600 євро, мінімальна – 380 євро. Хоча багато литовських лікарів знайшли вихід із цієї ситуації. Вони живуть і працюють переважно у Литві, а на вихідні літають на чергування у клініки в Британію. В п’ятницю сідають на літак і в понеділок вранці повертаються до роботи вже в себе в поліклініці.



Для нашої партії я бачу такі першочергові завдання після поїздки в Литву. По-перше, нам потрібно завершити формування в Україні профільних асоціацій. У Литві, як і в багатьох інших європейських країнах, уже багато років діє Аграрна палата. Вона відіграє важливу роль у переговорах від імені литовських фермерів щодо дотацій на рівні Європейської комісії у Брюсселі. Нам в Україні також важливо створити потужну Аграрну палату чи асоціацію, яка б могла напрацьовувати професійні завдання, що будуть реалізовані вже через програму політичної сили, якою, безумовно, є Аграрна партія.



Другий важливий момент – це система кооперативів, у які об’єднуються невеликі аграрні виробники. Тут нам цікавий досвід Литви в контексті законодавства і оподаткування. Саме тому з комітетом бюджету і фінансів у Сеймі Литви я відпрацьовував у деталях систему оподаткування в економіці Литви загалом, а також систему оподаткування аграрного виробництва. Зокрема, й кооперативів.



По-третє, у Литви є важливий для нас досвід використання біомаси для забезпечення тепловою енергетикою своєї країни. За 10 років рівень згенерованого тепла на основі біомаси у Литві склав 65%. 10 років – це не так багато. Понад те, литовці до 2020 року планують повністю відмовитись від використання газу для опалення будівель. У нас в Україні значно більше біомаси, ніж у Литві, але сьогодні ми її використовуємо не більш ніж на 1% від того величезного потенціалу, який наявний в Україні. А це ж прямо стосується питання тарифів та енергетичної незалежності.



Тепер ми з нетерпінням чекаємо на візит литовських парламентарів та представників органів місцевого самоуправління в Україну. Відпрацьовуємо програму обміну студентами, економічні проекти (передусім з теплозабезпечення), які можуть діяти в різних регіонах України і є в інтересах кожного українця, затиснутого в лещата нових тарифів на опалення.



І нарешті: співпрацюючи з Литвою, черпаючи її досвід, ми не забуваємо, що Литва на сьогодні є чи не найбільш послідовним та відданим партнером і союзником України в регіоні. Литва однією з перших підтримала Україну під час окупації Криму на міжнародному рівні. Литва – єдина країна, яка наважилась надати Україні летальну зброю і забезпечення для цієї зброї. І це був справді символічний жест. Приклад, який Литва показала всім західним союзникам України.



У березні в Сеймі Литви був затверджений новий план підтримки євроінтеграції України – Європейський план для України, який схвалили і на рівні Європейської народної партії. Тісніша інтеграція України з країнами Балтії, Польщею та Білоруссю дозволила б закласти пояс безпеки для всієї Європи.