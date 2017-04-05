Меморандум з МВФ: за $1 млрд втратити $500 млрд

Кожного разу, коли перебуваю за кордоном і читаю новини з України, мені здається, що все це з якоїсь паралельної реальності. Сьогодні в Литві зустрічався з представниками правлячої партії «Литовський союз селян і зелених». Вдумайтесь, правлячої партії в країні, де сільське господарство займає всього лише 3,5% економіки! А в цей час читаю, що в Україні, де АПК дає понад 40% ВВП, врешті-решт оприлюднюють текст меморандуму з МВФ. У ньому наш уряд за 1 млрд доларів позики зобов’язується відкрити ринок сільськогосподарських земель.

Відкрити ринок у країні, в якій триває війна. У країні, в якій понад 80% населення живе за межею бідності. У країні, в якій рівень корупції зашкалює. Я вже не говорю про непрацюючий земельний кадастр, нерозмежовані землі різних форм власності і весь букет земельних проблем, який роками не вирішували. У мене в голові не вкладається, як можна ризикнути втратити 25% світових чорноземів заради 1 млрд. доларів позики! Це не просто продаж ресурсу, національного багатства. Це продаж країни – фактично державна зрада.

Такі новини шокують не лише мене, а й литовських колег. Вони закликають берегти землю, без якої ми втратимо все.

Керівництво в стилі самогонників

Нещодавно почув думку, що вчинки української влади нагадують поведінку шизофреніка. Спочатку влада категорично «проти» блокади Донбасу, потім вона категорично «за» блокаду. Спочатку влада категорично «за» впровадження абонплати на газ, потім категорично «проти». Однак, якщо в цих діях можна все списати на некомпетентність і недалекоглядність, то в земельному питанні перекласти все на «хворобу» влади не вдасться. Якраз у питаннях землі уряд добре знає, що робить. Цю аферу задумали давно і добре знають, заради чого потрібні вагони брехні.

Ще в жовтні прем’єр-міністр України розказував українцям, що ринок землі не буде впроваджуватись поспіхом, що без широкого обговорення моделі ринку ніяких рішень про початок продажу землі не може бути. Сьогодні поводиться так, наче цих заяв і не було. Заступник міністра АПК Максим Мартинюк, який відповідає в уряді за розробку законопроекту щодо обігу земель, ще донедавна розповідав про поетапність реформи: спочатку на продаж можуть виставлятись тільки державні землі. Уже те, що я читаю в тексті меморандуму, м’яко кажучи, дисонує з цими заявами.

У тексті меморандуму з МВФ йдеться про те, що для отримання четвертого траншу кредиту Україна бере на себе зобов’язання – ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця травня 2017 р. І це дозволить чинному мораторію на продаж земель втратити силу з кінця 2017 року. Таким чином, буде розпочато продаж землі, що перебуває в державній і приватній власності. Вдумайтеся, лише сім тижнів – і землю можуть пустити з молотка.

Чи не є меморандум перевищенням повноважень?

Меморандум підписали Президент, прем’єр-міністр, міністр фінансів та голова НБУ. Тобто глава держави і представники виконавчої влади – по суті, звичайні найняті менеджери – беруть на себе зобов’язання ухвалення закону, який визначить роль головного національного багатства. Чи мають вони право диктувати парламенту як законодавчому органу, який представляє інтереси всього суспільства, що і в які терміни він має ухвалювати?

Як ви гадаєте, чому досі ніхто не бачив законопроект, який підкилимно розробляє уряд і який потім, як кота в мішку, підсунуть народним депутатам? Бо уряд і не планує запускати громадського обговорення, яке обіцяв. Влада просто розуміє, що суспільство це не сприйме. Усі добре знають, що соціологічні дослідження показують: понад 80% українців проти продажу землі, а понад 90% підприємців-аграріїв не мають коштів на її купівлю. Тому про організацію референдуму – адже згідно з Конституцією лише народ є власником землі і лише він може нею розпоряджатись – навіть мова не йде.

Але їм потрібна ширма для прикриття своєї підкилимної ігри. Тому і створюють ілюзію обговорення, найнявши різних «грантоїдів», які співають те, що потрібно іноземним замовникам.

Здоровий глузд проти барижництва

Ви думаєте, ми справді не могли б обійтися без грошей МВФ? Могли б, просто це було би складніше – потрібно було б займатись економічною політикою, а не барижництвом. Однак МВФ потрібен владі. Вони давно його зробили громовідводом, щоб списувати на фонд всі ризиковані рішення. І зараз під соусом вимог МВФ вони хочуть провернути напевно найбільшу аферу незалежної України – вкрасти в українців землю. Вкрасти і поділити між кількома олігархами та іноземними корпораціями.

Але хай вони не думають, що їм це легко вдасться. Ми не допустимо розпродажу національного багатства. Ми вже зараз розпочинаємо Всеукраїнський збір підписів на захист української землі. І сьогодні дуже важливо, щоб кожен українець зрозумів, що його рідну землю хочуть украсти. Разом ми ще можемо зупинити аферу століття!