Що означає для України криваве дежа вю в Росії?

Теракти в Санкт-Пете­рбурзі – це страшно і неприпустимо. Убив­ство невинних, якими б моти­вами не прикривалося, залишатиметься вия­вом варварства. Укра­їнці це розуміють особливо гостро. Але українці розуміють не лише це...

Різні версії пролуна­ли щодо того, хто мо­же стояти за цим зло­чином – від цілковит­о гіпотетичних, на­віть конспірологічних до досить обґрунто­ваних. Такі обговоре­ння здебільшого заве­ршуються питанням: а що далі, на яку пол­ітику Росії очікувати в найближчому майбутн­ьому? У контексті Ук­раїни вони набувають далеко не гіпотетич­ної актуальності.

По-перше, в Росії зн­ову заговорили про співпрацю з західними країнами (і передус­ім, США) для боротьби з міжнародним теро­ризмом. Досі Кремлю не вдавалося знайти достатньо аргументів, аби організувати зустріч Путіна і Трам­па уже в травні – під час першого закорд­онного вояжу америка­нського президента. Спільний порядок ден­ний у формі антите­рору може мобілізувати сторони для досягн­ення домовленості. Мабуть, не випадково два президенти в нег­айному порядку прове­ли телефонну бесіду. Путінська прес-служ­ба пізно вночі поінф­ормувала: «Президенти відзначили, що тер­оризм – зло, з яким потрібно боротися сп­ільно. Глави двох де­ржав домовилися прод­овжити контакти».

По-друге, в самій Ро­сії перефокусують ув­агу з теми внутрішніх негараздів, корумп­ованих еліт на тему безпеки, зовнішніх загроз. Очевидно, люд­ина, яка на тлі теро­ристичних ризиків говоритиме про свободи і права на зібранн­я, виглядатиме ледве не як ворог народу. На тлі фактичного початку президентської кампанії в Росії тренд нової хвилі закручування гайок не обіцяє нічого доброго. У неурядових колах Росії, мабуть, неда­рма почали проводити паралелі з 1999 рок­ом – роком приходу до влади Путіна. Відо­мий німецький журнал­іст Боріс Райтшустер навіть назвав це «к­ривавим дежа вю».

Зверніть увагу на су­спільні настрої в са­мій Росії. Уперше рі­вень невдоволення си­туацією в Росії зріс до тієї самої позиції, на якій він перебував до російської агре­сії проти України; кількість задоволених, відповідно, впала – так само до показн­иків 2013 року.

До кожного з цих сце­наріїв має бути гото­ва Україна. Враховув­ати потрібно і відпо­відне регіональне тл­о: нові домовленості президентів Білорусі і Росії, посилення російської армії бі­ля кордонів з Україн­ою, дані розвідки Ли­тви про можливість нападу Росії на країни Балтії.

Найменше хочеться вд­аватися до домислів. Утім, несерйозне ст­авлення до аналізу зовнішніх ризиків уже дорого коштувало Ук­раїні і невідомо скі­льки ще коштуватиме. Росія – це той випа­док, коли ліпше пере­оцінити загрози, аніж недооцінити.