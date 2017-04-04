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Що означає для України криваве дежа вю в Росії?
04.04.2017 13:44
Теракти в Санкт-Петербурзі – це страшно і неприпустимо.
Убивство невинних, якими б мотивами не прикривалося, залишатиметься виявом
варварства. Українці це розуміють
особливо гостро. Але українці розуміють не лише це...
Різні версії пролунали щодо того, хто може стояти за цим
злочином – від цілковито гіпотетичних, навіть конспірологічних до досить обґрунтованих.
Такі обговорення здебільшого завершуються питанням: а що далі, на яку політику
Росії очікувати в найближчому майбутньому? У контексті України вони набувають
далеко не гіпотетичної актуальності.
По-перше, в Росії знову заговорили про співпрацю з
західними країнами (і передусім, США) для боротьби з міжнародним тероризмом.
Досі Кремлю не вдавалося знайти достатньо аргументів, аби організувати зустріч
Путіна і Трампа уже в травні – під час першого закордонного вояжу американського
президента. Спільний порядок денний у формі антитерору може мобілізувати
сторони для досягнення домовленості. Мабуть, не випадково два президенти в негайному
порядку провели телефонну бесіду. Путінська прес-служба пізно вночі поінформувала:
«Президенти відзначили, що тероризм – зло, з яким потрібно боротися спільно.
Глави двох держав домовилися продовжити контакти».
По-друге, в самій Росії перефокусують увагу з теми
внутрішніх негараздів, корумпованих еліт на тему безпеки, зовнішніх загроз.
Очевидно, людина, яка на тлі терористичних ризиків говоритиме про свободи і
права на зібрання, виглядатиме ледве не як ворог народу. На тлі фактичного
початку президентської кампанії в Росії тренд нової хвилі закручування гайок не
обіцяє нічого доброго. У неурядових колах Росії, мабуть, недарма почали
проводити паралелі з 1999 роком – роком приходу до влади Путіна. Відомий
німецький журналіст Боріс Райтшустер навіть назвав це «кривавим дежа вю».
Зверніть увагу на суспільні настрої в самій Росії. Уперше
рівень невдоволення ситуацією в Росії зріс до тієї самої позиції, на якій він
перебував до російської агресії проти України; кількість задоволених,
відповідно, впала – так само до показників 2013 року.
До кожного з цих сценаріїв має бути готова Україна.
Враховувати потрібно і відповідне регіональне тло: нові домовленості
президентів Білорусі і Росії, посилення російської армії біля кордонів з
Україною, дані розвідки Литви про можливість нападу Росії на країни Балтії.
Найменше хочеться вдаватися до домислів. Утім, несерйозне
ставлення до аналізу зовнішніх ризиків уже дорого коштувало Україні і
невідомо скільки ще коштуватиме. Росія – це той випадок, коли ліпше переоцінити
загрози, аніж недооцінити.
теги: Аграрна партія, Сант-Петербург, теракти
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