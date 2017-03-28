Як по Україні вдарить мовчання щодо протестів у Росії і Білорусі

Сотні ганебних затримань у Білорусі і Росії під час протестів. Україна промовчала. Прагматизм переміг цінності. Боюсь, що віднині українській владі буде дедалі важче заявляти про те, що наша країна стоїть на сторожі європейських цінностей на континенті.

Те, що Україна промовчить із приводу протестів у Білорусі, було досить прогнозованим і в чомусь – хоч і з великою «натяжкою» - обґрунтованим. Мінськ підтримав Україну в драматичний для неї період – чи це стосується зустрічі весною 2014 року білоруського президента з постреволюційною владою в Україні (коли Росія волала про нелегітимність тодішньої влади); чи це стосується того, що Білорусь не підтримала ініціативи Росії долучитися до контрсанкцій. Більше того, якраз минулого тижня відбулася телефонна розмова між українським і білоруським президентами – хто його знає, але, можливо, Олександр Лукашенко і звернувся з відповідним проханням до колеги. Отож, із Білоруссю все більш-менш зрозуміло.

Проте зовсім неясно, чим пояснюється, так би мовити, зовнішньополітичний прагматизм у випадку з придушенням протестних акцій у Росії. Сполучені Штати, чий президент постійно заявляє про необхідність відновлення діалогу з Москвою, оприлюднили критичну заяву щодо Росії. Звернувся до російської верхівки із закликом звільнити всіх затриманих і Євросоюз, над яким у нас полюбляють покепкувати через безсилу «глибоку стурбованість». Україна не виявила жодної стурбованості. Навіть неглибокої. Просто промовчала. Так, наче нічого не сталося.

Я не проти прагматичного підходу. І в зовнішній політиці передовсім. Але переконаний, що демонстрація принциповості щодо питання демократії, верховенства права, свободи зібрань – відповідає українському інтересові, національному прагматизму. Особливо, коли під час брутальних дій страждають власні громадяни – як це було у випадку з затриманням громадянина України в Білорусі. Якщо ми на всіх міжнародних майданчиках закликаємо партнерів виявляти солідарність із нами, тому що на нашому боці міжнародне право і справедливість, то, напевно, з цих позицій маємо виходити і самі. Якщо на всіх світових зібраннях наш перший і основний аргумент - «Україна стоїть на сторожі цінностей», то відтепер маємо бути готові до контраргументів і запитань: а чи справді це так?

Пригадайте грудень минулого року: українські дипломати пояснювали своє голосування в Раді безпеки ООН, де містилася критика Ізраїлю, необхідністю дотримуватися букви міжнародного права. Міністерство закордонних справ наголосило: Україна не має іншого вибору, ніж слідувати принципам, цінностям – бо сама ж про це просить світ. Наведу цитату: «Наша держава послідовно виступає за дотримання норм міжнародного права всіма і всюди, оскільки на власному прикладі відчула, до яких трагічних наслідків призводить його порушення». Видно, щось змінилося за кілька місяців...