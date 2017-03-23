НАТО має значення для Трампа. Чи має значення для України?

Нарешті стало відомо про перший закордонний візит американського президента: 25 травня 2017 року він братиме участь у саміті НАТО у Брюсселі. Травень цього року має певний символізм і для України: виповниться рівно два роки, як наша держава не матиме свого посла при Альянсі. Ми знову в рекордсменах – у поганому сенсі.

Візит Дональда Трампа до Брюсселя може видатися звичайнісінькою новиною. Здавалося б, нічого дивного немає в тому, що президент Сполучених Штатів вирішив поговорити з 27-ма своїми колегами по одному політично-військовому союзу. Утім, якщо врахувати на якому тлі відбувається ця поїздка, то стає зрозумілою і така велика увага до події. Новий американський лідер неодноразово критично висловлювався на адресу європейських країн: мовляв, ті паразитують на американській підтримці у сфері безпеки, а тому прийшов час, щоб французи, німці чи італійці розділили цей безпековий тягар. Звідси з’явилася маса спекуляцій: чи не принесе президентство Трампа кризу у відносини Америки і Європи, яка може стати початком кінця НАТО.

Очевидно, що візит Трампа має символічний характер. І цей символізм полягає насамперед у тому, аби показати, що США прагнуть і надалі взаємодіяти з європейськими партнерами. Хоча, напевно, Трамп і під час європейського вояжу наголошуватиме на тому, що фінансування оборонних потреб не повинно лягати на плечі лише американських платників податків. І такі заяви, варто визнати, обґрунтовані.

Певною мірою візит Трампа до Брюсселя має і унікальний характер. Останні фактично півстоліття всі американські президенти здійснювали свої перші поїздки за кордон переважно до двох сусідніх держав – або до Канади (так було, наприклад, у випадку з Обамою, Клінтоном, Бушем-старшим), або до Мексики (Буш-молодший, Рейган, Форд). Востаннє візит до Європи і також до Брюсселя здійснив Річард Ніксон у лютому 1969 року. Можливо, паралель з Ніксоном не найвигідніша для нового лідера США – початок президентства цього політика був багатообіцяючим, але всі пам’ятаємо про скандальний кінець.

У будь-якому випадку залишається фактом те, що до візиту Трампа в Європу буде прикута максимальна увага. Ця поїздка претендує на титул історичної ще на етапі оголошення. Можна лише уявити, скільки в наступні місяці з’явиться прогнозів, коментарів із цього приводу.

Для нас, українців, цей візит має особливо важливий характер. На останніх самітах НАТО (чи в Уельсі, чи в Польщі) тема України була серед головних. Понад те, одразу після саміту НАТО відбудеться зустріч лідерів у рамках Великої сімки (Італія), яка також українське питання в останні роки мала серед пріоритетів. І тут виникає чимало питань, наскільки українська дипломатія успішно працює, аби з максимальною вигодою для країни використати це обговорення – аж до того, щоб добитися засідання в форматі Комісії «Україна-НАТО» на рівні голів держав.

Утім, хто про це має дбати? Адже якраз у травні виповниться два роки відсутності посла України при НАТО. Цей факт найпромовистіше свідчить і про наше ставлення до НАТО, і про готовність нашого керівництва найефективнішим чином захищати національні інтереси країни. Це все, що нам потрібно знати про заяви вищого керівництва щодо прагнення нашої верхівки модернізувати армію відповідно до стандартів НАТО; це все, що нам потрібно знати про здатність нашої влади ставити перед собою найамбітніші цілі і досягати їх. Про які амбіції може йтися, коли Україна банально не може впоратися із звичайнісіньким завданням – знайти в одній із найбільш населених країн континенту одну людину на посаду посла!?

Виходить ситуація-парадокс. Всі сумнівалися у відданості Трампа ідеям євроатлантичного партнерства. А він своїм неочікуваним рішенням ці сумніви спростовує.