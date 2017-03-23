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НАТО має значення для Трампа. Чи має значення для України?
23.03.2017 18:50
Нарешті стало відомо про перший закордонний візит американського
президента: 25 травня 2017 року він братиме участь у саміті НАТО у Брюсселі.
Травень цього року має певний символізм і для України: виповниться рівно два
роки, як наша держава не матиме свого посла при Альянсі. Ми знову в
рекордсменах – у поганому сенсі.
Візит Дональда
Трампа до Брюсселя може видатися звичайнісінькою новиною. Здавалося б, нічого
дивного немає в тому, що президент Сполучених Штатів вирішив поговорити з 27-ма
своїми колегами по одному політично-військовому союзу. Утім, якщо врахувати на
якому тлі відбувається ця поїздка, то стає зрозумілою і така велика увага до
події. Новий американський лідер неодноразово критично висловлювався на адресу
європейських країн: мовляв, ті паразитують на американській підтримці у сфері
безпеки, а тому прийшов час, щоб французи, німці чи італійці розділили цей
безпековий тягар. Звідси з’явилася маса спекуляцій: чи не принесе президентство
Трампа кризу у відносини Америки і Європи, яка може стати початком кінця НАТО.
Очевидно, що
візит Трампа має символічний характер. І цей символізм полягає насамперед у
тому, аби показати, що США прагнуть і надалі взаємодіяти з європейськими
партнерами. Хоча, напевно, Трамп і під час європейського вояжу наголошуватиме
на тому, що фінансування оборонних потреб не повинно лягати на плечі лише
американських платників податків. І такі заяви, варто визнати, обґрунтовані.
Певною мірою
візит Трампа до Брюсселя має і унікальний характер. Останні фактично
півстоліття всі американські президенти здійснювали свої перші поїздки за
кордон переважно до двох сусідніх держав – або до Канади (так було, наприклад,
у випадку з Обамою, Клінтоном, Бушем-старшим), або до Мексики (Буш-молодший,
Рейган, Форд). Востаннє візит до Європи і також до Брюсселя здійснив Річард
Ніксон у лютому 1969 року. Можливо, паралель з Ніксоном не найвигідніша для
нового лідера США – початок президентства цього політика був багатообіцяючим,
але всі пам’ятаємо про скандальний кінець.
У будь-якому
випадку залишається фактом те, що до візиту Трампа в Європу буде прикута
максимальна увага. Ця поїздка претендує на титул історичної ще на етапі
оголошення. Можна лише уявити, скільки в наступні місяці з’явиться прогнозів,
коментарів із цього приводу.
Для нас,
українців, цей візит має особливо важливий характер. На останніх самітах НАТО
(чи в Уельсі, чи в Польщі) тема України була серед головних. Понад те, одразу
після саміту НАТО відбудеться зустріч лідерів у рамках Великої сімки (Італія),
яка також українське питання в останні роки мала серед пріоритетів. І тут
виникає чимало питань, наскільки українська дипломатія успішно працює, аби з
максимальною вигодою для країни використати це обговорення – аж до того, щоб добитися
засідання в форматі Комісії «Україна-НАТО» на рівні голів держав.
Утім, хто про це
має дбати? Адже якраз у травні виповниться два роки відсутності посла України
при НАТО. Цей факт найпромовистіше свідчить і про наше ставлення до НАТО,
і про готовність нашого керівництва найефективнішим чином захищати національні
інтереси країни. Це все, що нам потрібно знати про заяви вищого керівництва щодо
прагнення нашої верхівки модернізувати армію відповідно до стандартів НАТО; це
все, що нам потрібно знати про здатність нашої влади ставити перед собою
найамбітніші цілі і досягати їх. Про які амбіції може йтися, коли Україна
банально не може впоратися із звичайнісіньким завданням – знайти в одній із найбільш
населених країн континенту одну людину на посаду посла!?
Виходить
ситуація-парадокс. Всі сумнівалися у відданості Трампа ідеям євроатлантичного
партнерства. А він своїм неочікуваним рішенням ці сумніви спростовує.
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