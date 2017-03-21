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«Українізація» Німеччини. Чи надовго?
21.03.2017 20:25
«Ми повинні дуже
чітко сказати Путіну, що Росія зобов’язана поважати і захищати міжнародне
право». «Підходи Росії неприпустимі. Агресивні дії Росії не мають нічого
спільного з нашою європейською філософією взаємоповаги». Думаєте, ці слова
належать комусь із українських політиків? Ні, вони належать Мартіну Шульцу,
лідерові Соціал-демократичної партії Німеччини, яку часом прийнято називати
прихильною до Росії. Шульц офіційно вестиме соціал-демократів до вересневих
виборів у Німеччині. Його опонент – Ангела Меркель, ще один прибічник України.
У цьому сенсі
можемо говорити про новий європейський політичний подарунок для України, який
має йти в одному ряду з поразкою на виборах у Нідерландах популістів, з
фінальним етапом надання Євросоюзом безвізового режиму. Багато хто в Україні із
затамованим подихом стежив за виборчими перегонами в Нідерландах – на кону було
майбутнє не лише цієї країни, але і всього Європейського Союзу, а отже – й України.
За німецькими виборами можна буде стежити з меншим рівнем занепокоєння:
виходить, що представники двох ключових партій (соціал-демократи на чолі з
Шульцом і християнські демократи на чолі з Ангелою Меркель) однаковою мірою
підтримують Україну.
Соціал-демократичну
партію традиційно таврували в Україні як проросійську. Такі оцінки здебільшого
формувалися на основі минулого взаємодії цієї партії з Москвою. Найчастіше
соціал-демократам пригадували канцлерство Герхарда Шредера, який одразу після
виходу на політичну пенсію перейшов на роботу до російського «Газпрому» - при
цьому екс-керівник німецького уряду і досі не приховує своєї дружби з
російським президентом. Знавці давнішої німецької історії також пригадують, що
саме канцлер від соціал-демократів Віллі Брандт запускав політику примирення з
радянською Москвою - Neue Ostpolitik («Нова східна політика») на початку 1970-х
років.
Не певен, що
коректно послуговуватися цими ретрофактами для оцінки діяльності сучасних
політиків, хоч і не сумніваюсь, що партійна історія має значення. Утім, якщо
підозрювати сучасних політиків у підступності, базуючись на діях минулих
партійних діячів, то в першу чергу до політичної відповідальності можна було б
притягнути саму канцлерку ФРН, яка донедавна виступала за тісніші відносини з
Росією. Хоча на сьогодні, очевидно, що Ангела Меркель – надійний партнер
України; за рівнем підтримки України з нею може конкурувати хіба що президент
Литви. Те, що в ЄС зберігається консенсус з приводу збереження санкцій щодо
Росії, - передовсім її заслуга.
Утім, якраз ці
метаморфози німецької політики і свідчать, що нічого вічного не буває.
Достатньо було Путіну продемонструвати свою руйнівну політику, зневагу до
міжнародного права, як він позбувся і підтримки, і розуміння своїх партнерів на
Заході. Чимало німецьких політиків, які послідовно виступали за розвиток кооперації
між Берліном і Москвою, зараз перетворилися у таких само послідовних критиків
політики Кремля.
Якось мені
довелося чути дискусію німецьких і російських політиків на одному з міжнародних
форумів. Російський діяч закликав німців: «Ви повинні підтримувати Росію, яка
колись дозволила вам возз’єднатися. Чому ви проти возз’єднання Криму і Росії?».
Німець із соціал-демократів парирував: «Возз’єднання Німеччини символізувало
мир, довіру, перехід до епохи, де поважатимуть міжнародне право. Анексія Росією
Криму символізує ворожнечу, крах принципів міжнародної взаємодії».
Німеччина вміє
бути другом, але вона не пробачає підступності, маніпуляцій. Шульц і Меркель –
наші друзі, але треба розуміти, що ця дружба вимагає відповідних кроків із боку
України. Насамперед це стосується реформ в Україні. Чим частіше з боку
європейських партнерів ми чутимемо нарікання за зрив, наприклад,
антикорупційної діяльності, тим складніше нам даватиметься співпраця з ними у
подальшому. Можемо дійти до ситуації, коли та сама Німеччина не змінить своєї
політики до Росії, продовжуватиме політику санкцій, але лімітує контакти з
українською владою. Тому сьогодні на одну секунду можемо порадіти за
«українізовану» політичну розстановку в Німеччині. А далі – до роботи, важкої і
виснажливої – не для Німеччини, а для самих себе насамперед!
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