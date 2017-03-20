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Як вибратись із петлі історії
20.03.2017 18:18
Минає 100 років від
початку Української Революції (1917-1921), а проблеми залишаються ті ж самі:
гібридна війна сусіда і пасивність світової спільноти, боротьба за землю і
втрачені надії.
2017 рік оголошено
роком Української Революції на знак пошани до тих, хто століття тому став на
шлях побудови української державності. Але оцінка сьогодення наводить на
невеселі історичні паралелі.
Сто років тому в
Україні практично не залишилося царської адміністрації. Українці активно
взялися за формування власних національних органів влади. Було утворено
Українську Центральну Раду, яку очолив Михайло Грушевський. Народ переживав
величезне національне піднесення. Майбутнє здавалося перспективним і
багатообіцяючим. Проте вже за кілька років Україна була розділена між кількома
сусідніми державами. Натомість питання створення власної державності було
відкладено на багато десятиріч і реалізувалося лише у 1990-х.
Революційне
національне піднесення почалося з початком Першої світової війни 1914 року,
коли з фронту поверталися люди, які бачили занепад імперій - Російської та
Австро-Угорської. У цій зміні епох українці побачили шанс на творення власної
суверенної України. Так само після Революції Гідності 2014 року українці
побачили шанс на побудову нової України без корупції та шахрайства.
Як і тепер, сто
років тому проти української державності велася гібридна війна. Адже усі
вторгнення більшовицьких військ представляли як «внутрішню громадянську війну»
пригноблених робітників та селян проти «буржуазії та поміщиків». Так само діяли
загони без нашивок і знаків розпізнавання, хоча було зрозуміло, що війну ведуть
регулярні війська радянської Росії.
Як і зараз, решта
сильних держав світу виявляли надмірну обережність і займали позицію
невтручання у «внутрішні справи». Коли ж у 1918 році кайзерівська Німеччина
вирішила допомагати воєнною силою, то її метою було аж ніяк не створення
незалежної України, а доступ до українських чорноземів і продовольства.
Сьогодні західний світ не менш зацікавлений у доступі до українських
ресурсів, насамперед землі.
Невирішене питання землі на початку ХХ століття призвело до зникнення української державності. Більшість українських партій того часу не мали чіткої позиції з приводу земельної реформи. Усі впадали у крайнощі. Одні пропонували все відібрати і розділити. Інші — залишати все без змін. Єдина політична сила, яка пропонувала цивілізовану аграрну реформу, була створена у 1917 році — Українська демократична хліборобська партія. Вона пропонувала встановити максимальне обмеження на землю, яка могла перебувати у власності одного господаря. Решту землі мали викупити і розподілити між малоземельними селянами. Однак ця політична сила не була при владі.
Саме роз’єднаність і
стала однією з головних причин того, що Україна тоді програла війну за
незалежність. Перемогли більшовики з популістськими гаслами: «Землю селянам!
Фабрики робітникам!». У результаті всі – і робітники, і селяни – перетворилися у
закріпачених рабів авторитарної радянської машини, яка принесла багато горя
українському народу.
Сьогодні ми живемо в
такому самому вирішальному періоді, коли можемо стати або жертвою, або творцями
історії. Ключовим питанням знову є земельна реформа. І знову питанням землі
маніпулюють, прагнучи отримати доступ до цього найціннішого українського
ресурсу.
Зберегти Україну від
розкрадання зможуть лише самі українці, якщо будуть дбати про справжню
цивілізовану реформу та не покладатимуться на зовнішні сили у розв’язанні
внутрішніх суперечностей. Інакше є великий ризик, що все завершиться, як і сто
років тому. Україну буде втрачено, а українська земля потрапить під чуже
панування. Тож перед тим, як шукати прості відповіді на складні питання, варто
добре подумати, чи варте це власної свободи і майбутнього наших дітей.
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