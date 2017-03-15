ЗВТ з Канадою: чому радіють чиновники, а не українські виробники?

Українська Верховна Рада ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Це, безумовно, хороша новина. Хороша, в першу чергу, з точки зору поглиблення відносин із Канадою. Як іще один крок до скріплення зв’язків з одним із явно найбільш недооцінених міжнародних партнерів України, роль якого може суттєво зрости у разі дистанціювання Сполучених Штатів від європейських справ взагалі і українських зокрема.

Однак, дуже важливо, щоб такі угоди не залишались просто символічними документами, на честь яких депутати розмахують канадськими прапорцями у сесійній залі і дружно ставлять хештеги «перемога» в соціальних мережах. Український уряд сьогодні має зосередитись лише на тих угодах, які гарантовано відкривають нові можливості для українського експортера на перспективні (саме перспективні) ринки, які допоможуть стати більш конкурентним українському виробнику, а не відразу поставлять його на коліна, які сприятимуть створенню нових робочих місць та зростанню економіки і як результат – добробуту українців. Якщо цього не станеться, то вважайте, що п’ять років, які ми потратили на переговори з Канадою, були потрачені на короткостроковий піар тих, хто цю угоду зрештою довів до логічного завершення.

Це тільки я зауважив, що ратифікації Угоди в українському парламенті чомусь раділи чиновники та політики? Причому, в основному ті, які мали відношення до переговорного процесу. Чому не видно особливого ентузіазму з боку українських експортерів? Є два пояснення: або вони вважають цей ринок неперспективним, або з ними ніхто не говорив (дискутував) про вигоди цієї угоди.

Добре, що Мінекономіки принаймні виготовило інфографіку, в якій схематично окреслило, які позиції можна експортувати до Канади без квот, а на які є перехідні періоди. Однак, на кого зорієнтована ця інфографіка? Очевидно, на медіа чи експертів, яких би хотіли переконати в черговому успіху уряду. Такої інфографіки явно недостатньо для того, щоб зацікавити цією угодою українських експортерів. Потрібні цільові обговорення в регіонах, де б українські виробники могли не схематичну картинку отримати, а поставити конкретні запитання і отримати на них вичерпні відповіді. Потрібні інформаційні кампанії в регіональних медіа. Потрібні історії успіху в усіх медіа тих, хто наважився підкорити далекий ринок Канади і не залишився в програші.

Така партнерська робота уряду і бізнесу потрібна не лише у випадку зони вільної торгівлі Канади. Це стосується і Зони вільної торгівлі з ЄС, і інших зон вільної торгівлі, які створюються. Це в ідеалі потрібно робити ще на етапі переговорів, а не постфактум інформувати, що та чи інша зона вільної торгівлі створена. Але оскільки деякі з них ще не набули чинності – не пізно робити це зараз. Зони вільної торгівлі мають створюватись для нових можливостей українських виробників і українських громадян, а не короткострокового піару українських чиновників чи політиків.