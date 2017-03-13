Із Заходом краще не сваритися

У нас звикли дорікати країнам ЄС за повільність, зайву дипломатичність. Останні заяви Євросоюзу щодо України, між тим, повністю руйнують цей стереотип. ЄС більше не «висловлює занепокоєнь» - прямо вказує на проблеми в Україні і на шляхи їхнього вирішення.

Можливо, в Україні не всі помітили недавню спільну заяву Посольства США і Представництва ЄС щодо антикорупційної боротьби. Між тим, рівень її відвертості і гостроти зашкалює. Українці так довго критикували європейських партнерів за беззубість, що добилися свого - сильне звернення, справедливий заклик.

Якщо хтось пропустив цю заяву, то нагадую її ключові ідеї: 1. Боротьба з корупцією важлива для виконання вимог Майдану і для приваблення інвестицій. 2. ЄС і США схвалюють дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 3. Необхідно створити антикорупційні суди. 4. Важливий незалежний аудит минулорічної діяльності НАБУ.

Ця заява – фактична оцінка дій української влади у боротьбі з корупцією. Влада рік тому фактично отримала карт-бланш: гаразд, спробуйте, доведіть, що цього разу ви покажете результат. Якщо хтось вважав, що Євросоюзу і особливо США зараз не до України, то сильно помилявся.

Часом можна почути думку: ЄС увійшов у фазу національних виборів (Нідерланди, Франція, Німеччина), Штати нібито так само більше сфокусовані на самих собі. Остання заява Посольства США і Представництва ЄС доводить: час на Україну на Заході завжди знайдуть. Україна давно перетворилася на країну-символ: провали нашої держави сприйматимуться як крах зусиль ЄС і США, як і їхній програш. Питання лише в тому, чи почули в Україні декларацію своїх партнерів.

У нас пильно стежать за кожним мікро-кроком ЄС щодо безвізового режиму, і влада піариться на кожному процедурному схваленні, так ніби вже завтра буде безвіз. Коли ж ідеться про власну відповідальність, вона одразу робить вигляд, наче нічого не сталося. Заява ЄС і США насправді більш ніж неприємна. Хтось може навіть вказати: втручання у внутрішні справи. Утім, якщо влада не схильна дослухатися до дипломатичних порад, то чи можна докоряти в цьому партнерам? Зрештою, друзі мають бути відвертими.