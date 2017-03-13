|
|
|
Автор
Кнопки
|
Із Заходом краще не сваритися
13.03.2017 17:02
У нас звикли дорікати
країнам ЄС за повільність, зайву дипломатичність. Останні заяви Євросоюзу щодо
України, між тим, повністю руйнують цей стереотип. ЄС більше не «висловлює
занепокоєнь» - прямо вказує на проблеми в Україні і на шляхи їхнього вирішення.
Можливо, в
Україні не всі помітили недавню спільну заяву Посольства США і Представництва
ЄС щодо антикорупційної боротьби. Між тим, рівень її відвертості і гостроти
зашкалює. Українці так довго критикували європейських партнерів за беззубість,
що добилися свого - сильне звернення, справедливий заклик.
Якщо хтось
пропустив цю заяву, то нагадую її ключові ідеї: 1. Боротьба з корупцією важлива
для виконання вимог Майдану і для приваблення інвестицій. 2. ЄС і США схвалюють
дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури. 3. Необхідно створити антикорупційні суди. 4. Важливий незалежний
аудит минулорічної діяльності НАБУ.
Ця заява –
фактична оцінка дій української влади у боротьбі з корупцією. Влада рік тому фактично отримала
карт-бланш: гаразд, спробуйте, доведіть, що цього разу ви покажете результат.
Якщо хтось вважав, що Євросоюзу і особливо США зараз не до України, то сильно
помилявся.
Часом можна
почути думку: ЄС увійшов у фазу національних виборів (Нідерланди, Франція,
Німеччина), Штати нібито так само більше сфокусовані на самих собі. Остання
заява Посольства США і Представництва ЄС доводить: час на Україну на Заході
завжди знайдуть. Україна давно перетворилася на країну-символ: провали нашої
держави сприйматимуться як крах зусиль ЄС і США, як і їхній програш. Питання
лише в тому, чи почули в Україні декларацію своїх партнерів.
У нас пильно
стежать за кожним мікро-кроком ЄС щодо безвізового режиму, і влада піариться на
кожному процедурному схваленні, так ніби вже завтра буде безвіз. Коли ж ідеться
про власну відповідальність, вона одразу робить вигляд, наче нічого не сталося.
Заява ЄС і США насправді більш ніж неприємна. Хтось може навіть вказати:
втручання у внутрішні справи. Утім, якщо влада не схильна дослухатися до
дипломатичних порад, то чи можна докоряти в цьому партнерам? Зрештою, друзі
мають бути відвертими.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха Публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.