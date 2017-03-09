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Гаазькі судді захищають не стільки Україну, скільки самих себе
09.03.2017 13:39
Українській владі знадобилося три роки на подання позову проти Росії до Міжнародного суду ООН. Краще пізно, ніж ніколи. Проте владі потрібно діяти оперативніше в питаннях, які стосуються безпеки.
В України вже був досвід судової тяганини в Гаазі. Тоді, у 2008 році, українські аргументи виявилися слабшими перед аргументами румунських дипломатів і правників – ми програли. Розподіл чорноморського шельфу відбувся з урахуванням інтересів Бухареста. Чому тоді програли? По-перше: низька міжнародно-правова підготовка українських дипломатів. По-друге: не варто забувати, що судді – навіть у Міжнародному суді ООН – можуть бути ангажованими. Чи може, наприклад, суддя від Росії ухвалювати рішення, яке суперечитиме інтересам Росії? Дуже скоро довідаємося, але, гадаю, що не може.
Другий прихід України до Гааги відрізняється від попереднього. Цього разу Україна сама ініціювала процес (минулого разу – Румунія). У Києва було вдосталь часу, аби відшліфувати свою позицію. Сподіваюсь, тому, що таке запізніле звернення до суду – це не вияв нашої бюрократичної повільності, а доказ акуратної, відповідальної підготовчої роботи. Політичний розклад у суді також може виявитися сприятливим для нас. Із 15 суддів, які прийматимуть рішення, ледве чи не половина представляють країни, які підтримують Україну – США, Австралія, Британія, Словаччина, Японія... Звісно, судді мають послуговуватися лише буквою міжнародного права, адже вони не представляють уряди своїх держав, проте, вочевидь, що державна ангажованість зберігається.
Наразі можна стверджувати точно лише те, що одностайності в вердиктах 15 суддів точно не буде: чиї аргументи виявляться переконливішими, наприклад, для суддів із Бразилії, Індії чи Ямайки?
На 15 суддях Міжнародного суду ООН сьогодні лежить відповідальність не лише з порятунку України від агресії держави, яка наплювала на усі можливі двосторонні і міжнародні документи. Судді захищають у ці дні все міжнародне право. У ці дні вирішуватиметься доля і України, і самого шансу на справедливість у міжнародних відносинах. У цьому сенсі вердикт важливіший більше для самого Міжнародного суду ООН, ніж для України. Якщо рішення виявиться недостатньо чітким, таким, що дозволить Росії вдатися до вигідних для себе інтерпретацій, то вже наступного дня Гаазькому суду варто саморозпуститися – як і ООН, як і будь-якій іншій міжнародній інституції, яка має стояти на сторожі дотримання крихкого порядку, справедливості на планеті.
Звісно, що вердикт, який покладе відповідальність на Росію, не примусить Москву опам’ятатися, відступити. Якби для Кремля міжнародні договори щось означали, то не було б ні зухвалої анексії Криму, ні підступних кривавих провокацій на Сході України. Перед Міжнародним судом ООН стоїть завдання не стільки припинити російську агресію, скільки врятувати віру громадян різних країн у те, що справедливість можлива. Рішення в Гаазі стане своєрідним тестом щодо того, чи світ має шанс на поступове «одужання», чи він увійшов у безпросвітну еру цинізму і байдужості.
теги: Гаага, Міжнародний суд ООН, Україна, Росія
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