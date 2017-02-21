Мова для порозуміння, а не провокацій

Міжнародний день рідної мови в Україні святкують не лише українці, а й представники майже 150 національностей, що живуть тут і говорять своїми мовами. Як зробити нашу мовну реальність комфортною для всіх?

Питання мови в Україні традиційно було політизованим і часто використовувалося для того, щоб протиставити регіони, розділити країну і за рахунок мобілізації своїх прибічників отримати більше голосів на виборах. Разом з тим, невміння влади пояснювати свої дії в сфері мовної політики призводило до нових непорозумінь і конфліктів, які з легкістю розпалювала російська пропаганда через підконтрольні ЗМІ. Настав час для зваженої політики, яка повинна включати певні базові елементи.

По-перше, не варто зводити проблеми мови до двомовності. В Україні, крім української та російської, звучать десятки прекрасних мов – кримськотатарська, болгарська, румунська, польська, угорська, гагаузька та багато інших. Усі вони повинні розвиватися.

По-друге, треба правильно позиціонувати нашу державну мову. У громадян України, незалежно від етнічної приналежності, має бути розуміння, що українська – це мова нації, яка живе на території України. Знання української мови як державної має об’єднувати наших громадян і бути важливим чинником ідентифікації з Україною.

При цьому таке ставлення до української може виробитись у національних меншин лише за умови, коли їхні мови також розвиватимуться і не перебуватимуть під загрозою. Діти повинні мати можливість вивчати рідні мови в школах разом з українською.

По-третє, треба усвідомлювати, що позиції української мови як державної сьогодні не є достатньо міцними. Ґенеза цього явища – в століттях, які українці прожили в чужій імперії, де наша мова або не мала розвитку, або перебувала під прямою забороною (Емський указ, Валуєвський циркуляр та інші «ініціативи» російського царату). Це продовжилося в радянський час і навіть в останні десятиліття, коли в Україні домінувала масова культура і книжкова продукція з Росії. Я вже не кажу про російські ЗМІ, агресивний вплив яких призвів до катастрофи в двох регіонах. Усе це треба пояснювати людям.

Українізація мовно-культурного та інформаційного простору в Україні потрібна. Інша річ, що вона не повинна проводитись на тлі агресивних заяв або навпаки – повного вакууму. Влада має чітко пояснювати свої дії і вказувати результат, на який вона розраховує.

У національних меншин повинно з’явитися розуміння кількох речей:

українізація не несе для них жодних загроз;

їхні права на вивчення і використання рідної мови дотримані;

знання державної мови культурно збагачує їх, допомагає їм стати частиною сильної політичної нації.

Особливо важливо говорити про все це з представниками регіонів, де може виникнути паніка чи спротив, підігрітий Росією. Це ми вже проходили, коли Майдан, а згодом усі події політичного життя України в 2014 році, виставляли як націоналістичний шабаш, який загрожує російськомовним розправою або приниженнями. Україна не пояснила себе тим, хто жив у чужому інформаційному просторі, програла інформаційну війну в Криму та на Донбасі. А після інформаційної атаки з РФ на вже підготовлений ґрунт прийшли війська.

Важливо розуміти, що самих рішень державних чиновників для нормалізації мовного клімату замало. Згадаймо важливий приклад. Коли впроваджували українське озвучування іноземних кінофільмів, на перших порах виникли незначні протести серед російськомовної аудиторії, але вони дуже скоро зійшли нанівець. Найголовнішим було те, що український дубляж відразу продемонстрував чудову якість. Фільми та мультфільми були винахідливо перекладені й колоритно озвучені. Усі претензії зникли самі собою.

Домінування української мови в освіті, масовій культурі, книговиданні та ЗМІ – це неминучий шлях для України, яка хоче остаточно вийти з тіні північного сусіда. Але для цього кожен на своєму місці – учитель, співак, актор, журналіст – мають викладатися на всі сто, якісно працювати.

Український видавець і поет Іван Малкович, котрому днями було присуджено Шевченківську премію, говорить, що він не бореться з російською книжкою, а бореться за якість української. Ось так його видавництво і перемагає, коли, приміром, видає новий том серії про «Гаррі Поттера» швидше і краще, ніж це роблять сусідні держави. Це приклад для всіх нас.

Державна мова в нашому випадку – не лише чинник інформаційної безпеки і єднання політичної нації. Вона важлива і як економічна величина. Ринок україномовних товарів – культурної продукції, кіно – складає близько 1 млрд $, і він постійно зростає. Це робочі місця, податки, заплачені в бюджет. Це реноме культурної держави.

Україна може жити в комфортній мовній реальності. Її основою має стати зважена державна політика і зміна ментальності політичного класу. Замість «мовних страшилок» політики під час виборів мають обговорювати, як підвищити якість життя громадян. Зрештою, без політичних провокацій носії різних мов в Україні і самі зажди чудово знаходили порозуміння. Головне не нагнітати і не заважати.